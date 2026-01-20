首都圏中学模試センター、社名を「ONETES株式会社」へ変更

株式会社首都圏中学模試センター

株式会社首都圏中学模試センター（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山下 一）は、2025年9月に設立35周年を迎え、2026年3月1日付で社名を 「ONETES（ワンテス）株式会社」 に変更いたします。

社名変更は、模擬試験会社から、子ども一人ひとりの才能を見つけ・ひらき・支援する新時代の「テストセンター」へと進化するための、未来に向けた宣言です。

■ 中学受験は、いま大きな転換点に立っている

▶社名変更お知らせ動画 :https://youtu.be/W0eAsWVTC0o

近年、中学受験を取り巻く環境は大きく変化しています。

大学入試改革を起点とした教育観の変化、生成AIの急速な普及、社会の多様化に伴う保護者の価値観の変容──。

こうした流れの中で、「偏差値」や「点数」だけでは、子どもたちの未来を十分に描けない時代が到来しています。

学校選びにおいても、学力水準だけでなく、教育理念や校風との相性、学びのプロセス、そして子ども自身の個性や可能性が、より重視されるようになっています。

■ 点数の先にあるものを見つめて

当社は1990年の設立以来、35年間にわたり、中学受験に挑戦する子どもたちとそのご家庭、そして学校・塾とともに歩んできました。

模擬試験を通じて学力を可視化し、進路選択を支援することは、これまで大きな役割を果たしてきたと考えています。

しかし同時に、私たちは一つの問いに向き合うようになりました。

「点数では測りきれない力」「まだ表に現れていない才能」を、どうすれば見つけ、どうすれば伸ばせるのか。

この問いこそが、今回の社名変更の出発点です。

■ ONETESという名前に込めた意味

ONETES（ワンテス） という社名には、次の想いを込めています。

「一人ひとりの子どもの、才能を見つけ、ひらき、支援する」それが ONETES の使命です。

Talent（タレント）

一人ひとりが持つ、かけがえのない才能や個性。

Empowerment（エンパワーメント）

その子が持つ本来のチカラを解き放ち、可能性を最大化するための支援。

Service（サービス）

学校・塾・受験生・ご家庭をつなぐ架け橋となり、学びと進路を共に描く。

■ 模試会社から、新時代の「テストセンター」へ

従来の模擬試験という枠組みにとどまらず、学力の測定に加えて、非認知能力などの子ども一人ひとりの多面的な力や特性を捉える評価へと取り組みを広げています。

当社が開発してきた独自の評価フレーム「思考コード」(https://www.syutoken-mosi.co.jp/column/entry/entry000668.php)を基盤に、単に点数の優劣を示すためのテストではなく、子ども自身が自らの特性や強みに気づき、次の学びや成長につなげていくための支援機能を備えた「テストセンター」としての役割を担っていきます。

■ 偏差値を超えた、マッチングの時代へ

これからの中学受験は、単なる「合否」や「偏差値マッチング」ではなく、

学校の教育理念と子ども・家庭の価値観が共鳴する「多次元的マッチング」へと移行していくと私たちは考えています。

ONETESは、学校・塾・家庭と連携しながら、

子ども一人ひとりが自分らしく学び、成長できる進路選択を支援するプラットフォームとして、教育の未来を共に創っていきます。

■ 社長のコメント

代表取締役社長 山下 一

当社は、模擬試験を通じて、数えきれないほど多くの子どもたちの中学受験へのチャレンジに立ち会ってまいりましたが、子どもたちの能力は偏差値だけでは評価できないという想いから多面的な評価ができる思考コードを開発しました。

学校も偏差値や大学合格実績がクローズアップされる中、本当の教育力が正当に評価されていないと感じる場面が多くあります。

学校の個性や魅力や先生方の努力は、ほとんどが非認知の部分になってしまっているので、どうやって見える化するかということをいつも考えておりました。

このような課題を解決するためにも、私たちは 2026年3月1日をもって、社名を「ONETES 株式会社」に変更いたします。

【会社概要】

所在地：東京都千代田区神田東松下町41-1 H1O神田805

事業内容：中学受験生向けの模擬試験の実施、各種入試・学校・教育情報の収集及び提供

