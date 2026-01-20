日本通運、熊本空港発の国際航空輸出混載サービス「熊本混載」を開始

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、日本通運株式会社（社長：竹添進二郎、以下「日本通運」）は、熊本空港至近の熊本CFS（自社施設）を核に、集荷から通関・爆発物検査・搭載までを九州南部エリア内で完結できる国際航空輸出混載サービス「熊本混載」を2月2日より開始します。本サービスは、半導体集積地である熊本県からアジア・世界各国へ、迅速かつ高品質な輸送を自社一貫体制で提供し、リードタイム短縮とCO2排出削減を実現します。

【サービス開発の背景】

半導体受託生産の世界最大手である台湾TSMC社の半導体製造工場（運営会社：JASM*）の建設を契機に、熊本県では半導体関連企業の進出が続いています。従来、県内工場からの輸出は成田空港、関西空港など主要空港まで長距離トラック輸送をしていましたが、サプライチェーン強靭化、脱炭素に向けたCO2削減の観点から、熊本空港から世界へ直結するルートが強く求められていました。こうした背景を受け、日本通運は熊本県益城町にある自社CFSを活用した熊本発の国際航空輸出混載サービスを開始します。

【サービスの概要】

熊本県内の航空フォワーダーで唯一、保税蔵置場を有する熊本CFSを活用し集荷・通関・保税・爆発物検査・ラベリング・搭載までをワンストップで行うサービスです。九州南部エリアの貨物を熊本CFSに集約し、輸出オペレーションを実施後、熊本空港から各海外仕向地へ輸出します。

これまで九州エリアから成田空港・関西空港など主要空港へトラック転送していた貨物について、今後は航空会社への引き渡しまでを九州内で完結できるため、リードタイム短縮とCO2排出抑制を実現します。

また同敷地内に位置する「ＮＸ熊本益城ロジシティクスセンター」の機能を用いることで、半導体関連商材の梱包や保管などのロジスティクスサービス提供も可能です。

【サービスの特徴】

・迅速・高品質な出荷

熊本空港から約4.5kmという熊本CFSの空港至近の立地を生かし、検量検尺から爆発物検査、通関、保税転送までを自社一貫で迅速に対応。各仕向地への安定したリードタイムを実現します。

・CO2排出量の削減

九州エリア内で集荷から搭載までを完結し、成田空港や関西空港などの主要空港への長距離トラック転送を削減。輸送に伴うCO2排出の抑制に寄与します。

・ＮＸグループ半導体物流ワンストップ体制

熊本CFSと「ＮＸ熊本益城ロジスティクスセンター」を核に、半導体倉庫である「ＮＸ鳥栖ロジスティクスセンター」および「ＮＸ博多アイランドシティグローバルロジスティクスセンター」を連携。梱包・保管・クロスドックまで、豊富な半導体物流の実績と知見を有するＮＸグループが、一気通貫で提供します。

ＮＸグループは、半導体関連産業のお客様のニーズに最適な物流ソリューションをEnd to Endで提供するとともに、お客様の事業拡大をグローバルでサポートしてまいります。

*JASM：Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社

＜本件に関するお客様お問い合わせ先＞

日本通運株式会社 FBU国際航空貨物統括部 開発第三課

E-mail： nittsu-spd3-group@nipponexpress.com

受付時間 10:00～12:00および13:00～18:00（土・日・祝日・当社指定の休業日を除く）

