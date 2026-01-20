2026年3月1日(日)新発売　最新のローヤルゼリー研究から生まれた「RJエクセレント」に第４のアイテムが誕生　RJエクセレント 薬用リンクルクリア美肌色UV

株式会社 山田養蜂場

株式会社山田養蜂場 アピセラピーコスメ ティクス（所在地：岡山県苫田郡鏡野町、代表：山田英生、以下「アピセラピーコスメティクス」）は、2026年3月1日(日)より、 RJエクセレントの美肌土台力へのアプローチとシワ改善・美白※2効果を活かしたエイジングケア※3発想の日やけ止め「RJエクセレント 薬用リンクルクリア美肌色UV」を発売いたします。

日やけ止め、美肌土台力ケア、シワ改善・美白、化粧下地、美肌色補正、ツヤ肌仕上げまで、1本で6つの機能を実現しました。スキンケアの仕上げにひと塗りするだけで、紫外線対策と自然な美肌が完成。

まるで素肌そのものがキレイになったような、ツヤ肌に導く美肌色UVです。

RJエクセレント 薬用リンクルクリア美肌色UV

＜日やけ止め・クリーム状美容液＞

30g／4,620円（税込）

医薬部外品

通販及び直営店、ECモールにて販売

防ぐだけじゃない！スキンケアから肌色補正まで６つの機能。エイジングケア一体型美肌色UV

※1 潤いに満ちた健やかな角質層 ※2 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ ※3 年齢に応じた化粧品によるお手入れ

１.日中も積極的なエイジングケア※１で、ハリ・ツヤあふれる肌に

◆独自開発のデセン酸リッチローヤルゼリーエキス（ハリ保湿成分 による先進の美肌土台※２力

肌を潤いで満たし、健やかな角質層の育成をサポートすることで、「ハリ」「ツヤ」「うるおい」あふれる、美しい土台を作ります。潤いと美容成分を保持できる肌に整え、イキイキとした若々しい肌印象へ導きます。

◆シワ改善・美白※３有効成分ナイアシンアミドのエイジングケア効果

乾燥小じわはもち ろん、年齢を感じさせる深いシワまで、真皮のコラーゲン産生をサポートし、肌を持ち上げるように改善します。同時に、紫外線によるメラニンの生成を抑えてシミを防ぎ、くすみ※4のない明るい素肌に整えます。

◆複雑化する肌悩みに対応。厳選した天然由来の美容サポート成分

肌の働きの低下によって起こる、さまざまな老化要因を考えて厳選した、アミノ酸リッチローヤルゼリーエキスとローヤルゼリーオイルの2つの独自保湿成分や植物由来保湿成分を、さらにプラスしました。

２.極めて自然。なのに、美肌の仕上がり

◆赤色の光を操って、明るく透明感のある肌に

赤色光を透過することで、シミ・シワ・毛穴をぼかしながら、明るく透明感のある肌を演出します。

◆小じわや毛穴をなめらかに補正

小じわや毛穴の気になる凹凸部分をネットを張りめぐらせて補正し、ソフトフォーカス効果でカバー

します。

※1 年齢に応じた化粧品によるお手入れ ※2 潤いに満ちた健やかな角質層 ※3 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ※４乾燥・キメの乱れによる

３.つけている間、ずっとうるおいが続く

水分保持力が高いアロエベラ、表皮のバリア機能をサポートしながら、水分蒸散を抑え、健やかな肌に導くオウゴンエキスなどの保湿成分を配合。１日経ってもうるおいのあるツヤ肌が持続します。

４.SPF36、PA+++。大気汚染物質から肌を守り、近赤外線※１やブルーライト※２対策まで

肌老化の要因になる排気ガスやたばこの煙、PM 2.5 などのストレスから肌を守る海藻エキス、ブルーライトカット効果が期待できる超微粒子酸化チタンを配合。さらに、紫外線より奥に届く近赤外線を遮蔽する成分も配合しました。肌に隙を作りません。

５.化粧下地効果も。外出するときはファンデーションやパウダーを重ねるだけ

汗・皮脂に強く、化粧下地効果もあるため 、ファンデーションやパウダーを重ねれば、お出かけメイクの完成。摩擦にも負けないベールを形成して、化粧崩れを防ぎます。

６.クレンジング要らず。外出しない日も気軽に使える

石けんで落とせます(ファンデーションやパウダーなど、メイクをしたときはクレンジングをご使用さい）。

◆天然精油のやさしい香り 。ミツバチが舞う花園をイメージした、フローラルフルーティの香調（ RJエクセレント共通

◆6つのフリー【紫外線吸収剤不使用。無鉱物油、合成香料・パラベン（防腐剤）・エタノール・有機合成色素無添加 】

【使い方】

朝、スキンケアの最後に

大きめのパール1 粒分をとり、

顔全体になじませます。

※1 紫外線より波長が長い太陽光線の一種 ※2 パソコンやスマートフォン、テレビなどから発せられる青色の光の こと

【お客さまお問い合わせ先】 山田養蜂場 化粧品窓口 0120‐87‐2222

※当リリースは厳密な薬機法には未対応です。予めご了承ください