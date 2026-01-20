「保険業界を更新し、革新する」保険流通のリーディングカンパニーのhokan、MagicSuccess活用でアップセル・クロスセルが前年比10倍へ

株式会社UPDATA

株式会社UPDATA（東京都港区、代表取締役：岡村雅信）が提供する、“データドリブンで強いCS組織を実現する”カスタマーサクセスプラットフォーム「MagicSuccess（マジックサクセス）」が、株式会社hokan（東京都中央区、代表取締役：横塚 出）に導入されたことをお知らせします。

同社ではMagicSuccessを活用し、カスタマーサクセス主導でデータ活用する仕組みをエンジニア工数ゼロで構築しました。これにより商談準備の効率化と仮説精度の向上を実現し、アップセル・クロスセルを最大化したことで、前年比10倍の成果を達成しています。

MagicSuccess導入の背景

株式会社hokanは、保険代理店向けクラウド型顧客・契約管理システム「hokan(R)」を提供するスタートアップ企業です。2017年8月設立以来、保険業界のDXを推進し、現在は、テック事業、コンサルティング事業、補償サービス及び運営プラットフォーム事業の3つを展開するグループの子会社として成長しています。

同社が提供する「hokan(R)」は、適正な営業活動と組織の強固な監査体制を実現するオールインワンの保険代理店業務に特化したシステムです。顧客情報の一元管理から、保険業法に対応した業務フロー構築、アフターフォローまで、保険代理店業務に必要な機能を一つのプラットフォームで提供。現在は、400～450社の保険代理店に導入されております。

同社ではプロダクトが2～3週間という高頻度でアップデートを重ねる中、従来のスプレッドシートやダッシュボードツールでは、プロダクトの進化スピードにユーザーデータの管理・活用が追いつかないという課題に直面していました。そこで導入に至ったのが、MagicSuccessです。

導入の決め手

左：代理店事業本部 カスタマーサクセス 統括マネージャー 湊柊一郎さん、右：代理店事業本部 Business Div 長 石野太一さん

一番の決め手は、非常に強力なノーコードデータ基盤が搭載されていることでした。

これまでにも複数のプロダクトを検討しましたが、どれも社内のエンジニアの工数が必要で、導入を見送っていました。

その点、CSチームだけで必要なデータ基盤を作り、さらに指標やカスタムレポート作成まで完結できるのは、MagicSuccessだけです。

CSチームだけで必要な情報を加工して利用できるのがありがたくて、MagicSuccessの情報集約から可視化までの流れは本当に素晴らしいと感じました。

導入後の成果

MagicSuccess導入により実現した最大の成果は、アップセル・クロスセルが前年比約10倍に跳ね上がったことです。

その背景にあるのが、データ環境の整備です。商談前に精度の高い仮説を構築できるようになったことで、これまで商談中のヒアリングに費やしていた時間を、より付加価値の高い提案やクロージングに充てられるようになりました。

従来は、過去の議事録や断片的なデータのみが頼りでした。しかも、それらの情報が最新のものかどうかさえ定かではない状況だったのです。

現在は、ユーザー様がどのような点でお困りか、どのような情報を求めているかを、これまで以上に迅速かつ正確に把握できるようになりました。これにより、CSチームがユーザー様の状況を深く理解した上で、最適なご提案を行うことが可能になりました。

どのような企業にMagicSuccessをおすすめしたいか

タイムテーブルの変化

ハイタッチCSを行っている企業や、プロダクトに複雑性があり定期的にアップデートを行っている企業には、ぜひ使っていただきたいです。

特に、MagicSuccessが威力を発揮するのは、「hokan(R)」のように製品のアップデートサイクルが早く、CSチームがそのスピードに合わせてデータ活用環境を柔軟に変更する必要がある企業です。

エンジニアリソースに依存せず、CS側で主導的にデータ分析環境を構築・運用したい企業にとって、MagicSuccessは理想的なソリューションだと思います。

株式会社hokanについて

インタビュー動画はこちら

会社名：株式会社hokan

所在地： 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1丁目8-1 FinGATE KAYABA 202

代表：代表取締役 横塚 出

事業内容：保険代理店向けクラウド型顧客管理システム「hokan(R)」の企画・開発・販売

コーポレートサイト：https://hkn.jp/(https://hkn.jp/)

