姫路市初のベネッセの有料老人ホーム『メディカルホームグランダはりま姫路』 2026年3月開設（予定） 完成を記念し、「認知症セミナー」を2月7日に開催

株式会社ベネッセスタイルケアグループ

株式会社ベネッセスタイルケアグループ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：小林 仁）のグループ会社である株式会社ベネッセスタイルケア（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：滝山 真也）は、2026年3月、ベネッセとして兵庫県姫路市に初となる有料老人ホーム『メディカルホームグランダはりま姫路』を新規開設いたします。

メディカルホームグランダはりま姫路／外観（完成予想CG）［土地建物の所有形態：事業主体非所有］

ベネッセスタイルケアは、現在、高齢者向けホームを364拠点運営（2026年1月時点）しています。兵庫県では2001年に開設して以来、神戸市・西宮市・宝塚市・芦屋市・伊丹市にて24拠点運営しています。

このたび開設する『メディカルホームグランダはりま姫路』は、日々の暮らしをサポートするサービススタッフと、夜間も含めた医療的ケア（診療の補助）に対応する看護職員を24時間配置し、ご入居者様お一人おひとりに、より安心してご生活いただけるサービスをご提案いたします。JR「姫路駅」からのアクセスも至便な当ホームは、ユニバーサルデザインを採用した居住性とデザイン性にもこだわっており、ホーム内の随所に憩いのスペースを設けています。居室は18.5m²～84.6m²の15タイプ計104室で、ミニキッチンやユニットバスを配備したお二人での入居も可能な広めのお部屋もご用意しており、プライベートな空間も共用スペースも、自由に、快適に、気兼ねなくお過ごしいただける住空間となっています。

その開設に先立ち、入居を検討されている方を対象に、「完成披露内覧会（入居相談会）」を2月4日より現地にて開催いたします。また、地域の方々に向けた認知症セミナーを、八家病院の病院長である中空 浩志先生を講師にお迎えし、2月7日に同じく現地にて開催いたしますので、併せてお知らせいたします。

「完成披露内覧会（入居相談会）」

・開催日：2月4日（水）～28日（土）

・時間：各日１.10:00～、２.13:00～、３.15:00～

※事前予約制 ご希望の日時を前日までにご予約ください。

「認知症セミナー」

『認知症の早期発見と最新の予防と治療 ～姫路という地域で安心して暮らすために～』

認知症の基礎知識のほか、認知症の治療と予防についてわかりやすく解説します。住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、姫路市の取り組み事例も交えて紹介します。

講師：中空 浩志先生 医療法人ひまわり会 八家病院 病院長・理事

●開催日時 2月7日（土） 14:00～15:00

●参加費 無料 （事前予約制/定員80名） ＊開催日の前日までにご予約ください。

●会場 メディカルホームグランダはりま姫路（内覧会・セミナーとも）

住所：兵庫県姫路市朝日町12番 ◎JR「姫路駅」東口より徒歩6分（約440ｍ）

●内覧会およびセミナーのお問い合わせ・ご予約

ベネッセスタイルケアお客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-17-1165

受付時間9:00～18:00（土・日・祝日含む毎日）

『メディカルホームグランダはりま姫路』では、ベネッセが30年以上にわたり培ってきた介護事業運営の経験と、多くのご入居者様・ご家族様から教えていただいた学びをもとに、地域にお住まいの皆様にとって心地よい住まいとは何か、より良い人生をお過ごしいただくためにどのようなことができるかを常に考えてまいります。そして、ご入居者様お一人おひとりの「その方らしさに、深く寄りそう。」ことを大切に、サービスをご提供してまいります。

― ベネッセの有料老人ホーム 『メディカルホームグランダはりま姫路』 施設概要 ―

https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_hyogo/himeji/home_gd-harimahimeji(https://kaigo.benesse-style-care.co.jp/area_hyogo/himeji/home_gd-harimahimeji)

■開設日：2026年3月1日予定

■住所：兵庫県姫路市朝日町12番

■アクセス：JR「姫路駅」東口より徒歩6分（約440ｍ）、山陽電鉄本線「山陽姫路駅」より徒歩10分（約760ｍ）

■敷地面積／延床面積︓1467.11m²／6319.00m²

■建物構造：鉄骨造 地上9階建１棟

■居室数：104室（定員128名／全室個室）

■土地建物の所有形態：事業主体非所有

■居住の権利形態：利用権方式

■利用料の支払方式：選択方式（全額前払い方式／一部前払い・一部月払い方式／月払い方式）

■入居時要件：入居時自立・要支援・要介護、契約時原則満65歳以上

■利用料金

-入居金型プラン：

入居金 280万円～5,793万2,000円（非課税）／月額利用料 20万1,870円～92万3,168円（税込）

-月額支払い型プラン：

月額利用料 33万2,570円～171万1,668円（税込）

＊『メディカルホームグランダはりま姫路』は住宅型有料老人ホームです。要介護・要支援の認定を受けている方は、地域の居宅介護支援事業所等の介護支援専門員（ケアマネジャー）にケアプランの作成をご依頼いただき、そのプランに基づいて、介護保険サービスをご利用いただくことができます。（介護サービスの費用別途）

■ホームの特徴

・日々の暮らしをサポートするサービススタッフと、看護職員※を24時間365日配置。

・居室は全室個室で18.5m²～84.6m²の15タイプ計104室。そのうち56室（25.3m²～31.0m²）にはミニキッチンを、お二人での 入居が可能な24室（40.9m²～84.6.7m²）にはミニキッチンとユニットバスを配備。

・居室のほかに、姫路市内を一望できる地上9階のダイニングルーム兼機能訓練室、食事の前後等に憩いの時間を過ごしていただけるダイニングラウンジ、ご入居者様同士の歓談や地域交流の場としてもお使いいただける多目的なティールーム、手芸や書道など創作活動にも打ち込めるアトリエスペース、映画やスポーツ観戦を大画面で堪能できるシアタールーム、ご家族と団欒いただけるファミリールーム、お身体の状態に合わせた3種類の浴室（檜風呂、個人浴室、機械浴室）などをご用意。

・暮らしにハリや潤いを添える、さまざまなアクティビティを企画。

・日々の楽しみとなるお食事は、塩分・エネルギー制限や食形態の変更など、お身体の状態に合わせた対応も可能。

・デジタル技術を活用した自社開発の「マジ神AI」（業務支援・人財育成システム）を導入し、ご入居者様のQOL向上と人財育成につなげます。

※ 夜間帯（22時～翌6時）最少時は看護職員1名、サービススタッフ1名以上（満床時）を配置（人数はシフト数を記載）。看護職員（看護師または准看護師）を常勤換算（週40時間換算）で1名以上配置。

■居室付帯設備

・ナースコール・介護用電動ベッド・温水洗浄機能付トイレ・洗面・冷暖房設備・テレビ配線・電話配線

＊概要（面積等）は開設時に一部変更になる場合があります。

＊完成予想 CG の内容は一部変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜ベネッセスタイルケアグループについて＞

ベネッセスタイルケアグループでは、ベネッセグループの不変の企業哲学「Benesse（=よく生きる）」の元、30年以上にわたり、入居・在宅介護事業、保育・学童事業を通じて、お一人おひとりの「よく生きる」の実現に取り組んでいます。急速に進む少子高齢化と介護人材不足などの介護・保育を取り巻く環境の大きな変化の中でも、誰もが人生の節目を楽しみながら、自分らしく豊かに生きられる世界を実現できるよう、介護・保育領域の持続可能性の維持・向上に向け、今まで以上に積極的に挑戦を続けていきます。持続可能な介護・保育事業の推進のほか、介護食事業/介護HR事業/紹介事業/介護・育児と仕事との両立支援事業等、社会課題の解決に向けた取り組みを一層加速させていきます。（ベネッセスタイルケアグループ企業サイト https://benesse-scg.co.jp/）