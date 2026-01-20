社内の新規事業構想を社外にひらく、共創型ピッチイベントを開催

yellow door株式会社

yellow door株式会社（ 代表取締役：星野翔子 ）は、NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ主催のもと開催される共創型ピッチイベント「 NEC Intra Ale Pitch 」において、企画・開催を担当いたします。

本イベントは、NECソリューションイノベータ社内で生まれた事業構想を、社外の事業会社・専門家・スタートアップとの対話を通じて磨き上げ、次の展開可能性を探ることを目的としています。

背景｜なぜ今、事業構想を「社外にひらく」のか

近年、多くの企業が社会課題やSDGsをテーマに新規事業へ取り組む一方で、構想が社内検討にとどまり、社会実装まで到達しないケースも少なくありません。また、オープンイノベーションの重要性が高まる中でも、形式的な連携に終始し、実質的な事業前進につながりにくいという課題が指摘されています。

本イベントはこうした背景を踏まえ、社会課題などに向き合う事業構想を早期に社外へひらき、対話を通じて実装可能性を高めていく場として開催されます。評価や選定を目的とせず、多様な視点との交差によって構想を磨き上げ、社会実装へ向けた次の一歩を探ります。

本イベントの特徴

・NECソリューションイノベータ社内イントレプレナーによる事業構想ピッチ

・社外の事業会社・専門家・スタートアップとの対話型セッション

・スタートアップの挑戦から学び、外部のスピード感や顧客起点の思考に触れることで事業推進に刺激を与える場

参加企業（ 一例・順不同 ）

・株式会社ハイレゾ GPU事業パートナー/AILab Alliance・Bizdev Manager 山口正人 氏

・太陽誘電株式会社 開発研究所 開発企画部 澤田 慎 氏

・株式会社Konnect-linK CEO 薦田 賢人 氏

・一般社団法人AIロボット協会 事務局長 岡田 隆太朗 氏 ほか

【 NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリについて 】

NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリは、同社における新規事業創出や技術活用を推進する拠点です。社内で生まれる事業構想や技術の可能性を、実際の事業や社会との接点につなげる役割を担っています。

本取組み開催にあたってのコメント

NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ 所長 福井知宏 氏

我々イノベーションラボラトリの事業開発は、問いを立て、小さく素早く試し、社会に実装すること志向しています。しかしながら、同質な組織内で、事業アイディアを「ウンウン」うなってもなかかなブレイクスルーせず、沼にはまりがち… 本イベントは、イントレ・アントレプレナーや有識者の皆様が一堂に会し、未完成な仮説をぶつけ合える場だと感じています。所属や立場、専門性を越えて交わることで、互いに刺激をうけ、思いもよらない「次の一手」が生まれる予感がしてとてもワクワクします。

株式会社NTTデータ 西村祐哉 氏（ コメンテーター代表 ）株式会社NTTデータ エグゼクティブ・イノベーション・アクセラレーター／ビジネスデザイナー

昨今も引き続きさまざまなかたちでの社内ビジコンは活況ですが、今回のようなスタートアップと合同でのピッチイベント形式には独自性があり、オープンイノベーションを促進するお互いのよき接点となりうると思います。

個々のビジネスコンセプトのピッチについても楽しみにしていますがそこでどのような双方向的な化学変化が誘発されたり、継続的なコラボ基調が強化されたりという瞬間に立ち会えるかもしれないことについてもとてもわくわくしています。

株式会社e-Craft 代表取締役 額田一利 氏（ コメンテーター代表 ）プログラミング玩具「embot（エムボット）」を開発。工作とプログラミングを組み合わせ、子どもたちの創造力と探究心を育む教育事業を展開。

私の事業「embot」は、大企業に所属している時の「趣味の活動」から生まれました。大組織の中で自分の「やりたい！」を形にする難しさ、そしてそれが誰かの笑顔に繋がる瞬間の喜びは、一人の挑戦者として誰よりも共感しています。

今回のイベントは、コメンテーターというよりは、皆さんの熱い情熱に刺激をいただく参加者として、今からワクワクしています！ 対話を通じて、一社では辿り着けない「社会実装の形」を皆さんと一緒に探求したいと思っています。

https://www.embot.jp/

登壇予定のピッチ内容

人と共生するAI・ロボットをテーマに、現場の状況や文脈を理解する技術を活用し、社会課題の解決と実装可能性の両立を目指す事業構想が紹介されます。あわせて、社外事業会社による事業推進の事例共有と、Creww株式会社が推薦するスタートアップの登壇を予定しています。



【 スタートアップ登壇企業 】

RestPass株式会社 代表取締役 磯谷 拓郎 氏

メディフォン株式会社 医療支援部 部長 北村 純 氏

Solve AI株式会社 代表取締役 西川 浩司 氏

株式会社EQUES 代表取締役 岸 尚希 氏

株式会社Furahi 代表取締役 川口 儀浩 氏

susuROBO株式会社 事業開発マネージャー 木村 涼菜 氏

開催概要

・イベント名：NEC Intra Ale Pitch

・開催日時：2026年2月16日（月）

・会場：NECソリューションイノベータ株式会社

（ 東京都江東区新木場1丁目18-7 ）

・形式：招待許可制・事前申込制

・主催：NECソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボラトリ

・企画・開催：yellow door株式会社

協力企業・団体について

【 イノベーションな会 】

主な活動内容：事業会社・スタートアップ・専門家が集い、社会課題や事業課題を起点に、対話と実装を重視した共創を行う有志コミュニティを運営。イベントや勉強会を通じて、具体的なアクションや協業の創出を支援している。



【 株式会社ハイレゾ 】

主な事業内容：GPU専用データセンターの運営、GPUクラウドサービスGPUSOROBANの提供

HP：https://highreso.jp/



【 Creww株式会社 】

主な事業内容：国内最大級のオープンイノベーションプラットフォームの運営。スタートアップコミュニティの運営。

HP：https://creww.in/

企画・開催会社について

yellow door株式会社は、新規事業の伴走支援、資金調達、広報支援を通じて、企業の価値創出と社会実装を支援する事業支援会社です。

スタートアップや企業内イントレプレナーの挑戦を共創機会につなげるとともに、エンジェル投資家コミュニティ「Power Angels」やオンライン共創コミュニティ「Startup Ale」をはじめとする複数のコミュニティ運営にも取り組んでいます。

< 公式サイト >：https://www.yellowdoor.co.jp/

< エンジェル投資家コミュニティPower Angels >：https://power-angels.com/

過去の類似イベントの様子

yellow door株式会社

