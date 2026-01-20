＝LOVE　5年ぶりのカレンダーブック が3/18発売決定！!　デニムを着飾った集合カットを解禁！ メンバーコメントも！

株式会社小学館（C）YOANI （C）小学館 撮影／LUCKMAN

指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）、5年ぶりとなるカレンダーブックを3月18日(水)、小学館より発売いたします。

2017年にデビュー。指原莉乃が作詞した『とくべチュ、して』がTBS系「第67回 輝く！日本レコード大賞」で作詩賞を受賞。2025年から史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、ツアーファイナルは2026年4月、自身最大規模となる神奈川県・横浜スタジアムでの開催が決定。グループとして確かなキャリアを積み上げた、表現の幅を広げてきた今の彼女たちだからこそ表現できる “等身大の大人オシャレ” が詰まったカットを多数収録しています。

集合カットではデニムを軸にした衣装で撮影を行い、これまでの可憐さに加え、メンバーたちの洗練された表情や落ち着いた佇まいを切り取っています。ステージ上とはまた違う、素顔に近い表情や空気感も楽しめ、1年を通して今の＝LOVEとともに時を重ねられる一冊です。

■メンバーコメント

「いつもと違うスタイリングが見どころだと思います。新生活にエールを届けられるようなカレンダーブックになっていると思います」（齋藤樹愛羅）

「『ちょっぴりオトナの＝LOVE』をテーマに色々な衣装で撮影したので、皆さん楽しみにしていてください」（佐々木舞香）

「オシャレなデニム素材の衣装で撮影できました。４月始まりのカレンダーブックということですが、４月は私の誕生日があるなど、皆さんにとっても学校や仕事で色々なことが始まる月だと思います。このカレンダーブックを見ながら一緒に頑張って行けたらいいなと思います」（野口衣織）

「久々に全員で撮影できました！カレンダーブックを見ながら、１年間＝LOVEと一緒に楽しい思い出をたくさん作っていきましょう」（山本杏奈）

■書誌情報

タイトル:『＝LOVE オフィシャルカレンダーブック 2026.04～2027.03』

撮影: LUCKMAN、カノウリョウマ

価格: 2,750円（税込）

発売日: 2026年3月18日(水)

判型：A4判

ページ数：52ページ

ISBN：978-4-09-940029-3

発行：小学館

封入特典：ポストカードランダム1枚封入（全11種）

応募特典：各メンバーのサイン入りチェキ全員分（10枚セット）を5名様

■イベント情報

開催予定。詳細は公式サイト等で近日中にアップいたします。

■プロフィール

＝LOVE（イコールラブ）

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日（水）、ソニーミュージックより1stシングル『＝LOVE』でメジャーデビュー。これまでに19作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキングトップ10入りを果たしている。2025年から史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、ツアーファイナルは2026年4月、自身最大規模となる神奈川県・横浜スタジアムでの開催が決定している。

指原莉乃が作詞した『とくべチュ、して』がTBS系「第67回 輝く！日本レコード大賞」（2025年）で作詩賞を受賞した。

■公式サイトを開設

公式サイト（https://dps.shogakukan.co.jp/equal-love_2026calendar）を開設。発売情報や公開カットを掲載します。

