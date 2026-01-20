産学官の知と技術が描く次世代技術の現在地　第25回記念 「nano tech」 来週開催

nano tech 実行委員会事務局

nano tech実行委員会（事務局：株式会社JTBコミュニケーションデザイン）は、研究開発の重要な共通基盤であるナノテクノロジーを軸に、分野や立場を越えた交流と連携を育んできた展示会「nano tech 2026 第25回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議」を、2026年1月28日（水）から30日（金）の3日間、東京ビッグサイト西ホールにて開催します。本展示会は、量子、半導体、電池、環境、創薬などの先端分野をはじめ、研究開発や製造を支えるDXの最新動向までを幅広く網羅し、研究者・技術者・事業開発担当者など多様な来場者に対して、技術との出会いや新たな連携の機会を提供してきました。第25回の記念開催となる今回は、これまでの歩みを礎に、アカデミア、国立研究機関、企業から多彩な出展者が一堂に会し、来場者との対話や技術交流を通じたイノベーションのさらなる加速を目指します。

25回記念特集

探求の軌跡を刻む講演者の皆さまに敬意を表し、技術と知見を未来へ発信するKeynote

前回展2025

日時：1月28日（水）10:30-12:00 会場：西ホール アトリウム メインシアター

飯島 澄男氏 名城大学 終身教授

ナノ材料によるG. Bellの光音響生成の再発見

藤田 誠氏 東京大学国際高等研究所東京カレッジ 卓越教授 / 分子科学研究所 特別研究部門 卓越教授

ナノ構造・ナノ空間の自己組織化構築：第二世代結晶スポンジ法への展開

大野 英男氏 東北大学東北大学国際集積エレクトロニクス研究開発センター/東北大学前総長・

特別栄誉教授

スピントロニクスへの期待― ナノスケールで拓くグリーン情報処理

詳しくはこちらから(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/nanotech_mems/seminar_details/8qNX3SjsUUc#A29157465)

その他25回記念特集はこちらから(https://www.nanotechexpo.jp/nanotech_25th_lp.html)

特別シンポジウム

材料・プロセス技術を起点に、半導体・電池・環境分野へ展開する先端技術テーマを紹介

半導体、電池、環境分野を軸に、最先端の材料・プロセス技術に焦点を当てた特別シンポジウムを開催します。分散プロセスによる製造技術や樹脂リサイクル、次世代半導体に関する最新動向をはじめ、ペロブスカイト太陽電池のセッションでは、特許戦略を含む知的財産の視点にも踏み込みます。研究開発から社会実装、さらには事業化までを一気通貫で捉える、nano techならではの内容をお届けします。

会場：西ホール アトリウム メインシアター

1/28 (水) ・ ペロブスカイト太陽電池が新たなビジネスを拓く

・ 分散から始まるモノづくり革命：製造プロセスを科学で読み解く

1/29 (木) ・ 持続可能な成長戦略：樹脂リサイクルの戦略的活用

・ 糖尿病治療の革命児・治療とナノテク新潮流

1/30（金） ・ 次世代半導体の最新パッケージング技術と材料トレンド

・ Deep Tech特別講演



全シンポジウム詳細、タイムテーブルはこちら(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/all/list?k=%25u7279%25u5225%25u30B7%25u30F3%25u30DD%25u30B8%25u30A6%25u30E0&d=&e=E_1-&o=)

注目の出展者

◆トヨタ自動車(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/nanotech/details/wZWCOtYDDF8)

データ駆動でお客様のお困りごとを解決するマテリアルズインフォマティクス(MI)のクラウドサービスです。多種多用な実験データや材料の組成・製造プロセスデータを自動解析し、課題解決をサポートします。（小間番号：3W-H20)

◆東芝(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/nanotech/details/ZQ7N-CGrTyw)

セキュリティ・認証技術を基盤とした、分析装置・計測機器・医療機器・医療システム等を保護するサイバーセキュリティ製品の紹介やIoTセキュリティソリューションCYTHEMIS(TM)(サイテミス) 、指紋認証カード BISCADE(TM)(ビスケード)をデモ展示します。（小間番号：3W-A20)

◆京セラ(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/nanotech/details/0EGx1jspf94)

熱伝導率1,700W/m・Kを誇るグラファイト材料部品や、注目の高放熱成形材料、低温焼結シンタリングペーストを展示。電子機器の熱課題を解決する、最先端のトータルソリューションをぜひご体感ください。（小間番号: 3W-B13）

◆東京大学(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/nanotech/details/MfFvSlxc8eg)

2025年にノーベル化学賞を受賞した多孔性配位高分子（MOF）技術の社会実装を目指す新規クロマトグラフィー「MOFgraphy」のコンセプトと最新データをご紹介。（小間番号：AT-K07-01）

◆東海国立大学機構（名古屋大学・岐阜大学）(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/nanotech/details/UwKmRAku2Uw)

新素材、計測・分析技術、ITなどに関連した8つを展示。有望シーズと、大学の重要な研究成果を主題に、投資家・事業家などの有識者も交えた社会実装へ向けて「起業技術研究会」の活動を紹介（小間番号: 1W-W37）

◆日本食品化工(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/nanotech/details/d-br9Fn2AcM)

富士市で生産した澱粉を微粒子としてPPに分散させたバイオマスプラスチック「スタークロス70PPi」、本澱粉はCNFと同様にグルコースからなる天然ポリマーで、結晶性の球状微粒子、PPフィラーと同様に高い弾性率を有し、資源循環型社会形成に貢献いたします（小間番号：1W-E28）

◆フィルジェン(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/nanotech/details/QNysFt7XxEY)

世界各国から最先端のナノ材料や機能性材料を輸入販売。ナノカーボン材料、量子ドット、ナノセルロース、窒化ホウ素ナノチューブ、有機エレクトロニクス材料などの幅広い製品ラインアップを取り揃え、ユーザーさまに合わせたご提案をいたします。（小間番号：3W-K07）

＊全出展・団体の検索はこちら(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/nanotech/search?page=0&items=1&order=1&e=E_1-)

＊本情報は1/19時点のものです。最新情報は開催概要欄にある公式ウェブサイト(https://www.nanotechexpo.jp/)からご確認ください。

そのほか貴社媒体に合わせた出展者をご紹介いたします。お気軽に事務局までご連絡ください。なお、各出展者への取材は事前来場登録が必要です。事前来場登録、本リリースに関するお問合せ等は、こちら(https://www.nanotechexpo.jp/press.html)をご確認ください。

◆開催概要

名称：nano tech 2026 第25回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議

主催：nano tech実行委員会 / 株式会社JTBコミュニケーションデザイン

開催日時・会場： 2026年1月28日(水) - 30日(金) 東京ビッグサイト 西1・3ホール＆アトリウム

出展者数：412社・団体（うち海外：68社・団体）シンポジウム・セミナー98講演 ※2026年1月1９日時点

公式ウェブサイト： https://www.nanotechexpo.jp

入場料：無料（事前来場登録制）

同時開催展：MEMSセンシング＆ネットワークシステム展

/ CONVERTECH / 新機能性材料展・ グリーンマテリアル / 3DECOtech / WELL-BEING TECHNOLOGY / SURTECH / TCT Japan / ENEX /再生可能エネルギー世界展示会 ＆ フォーラム / Offshore Tech Japan / InterAquaを含む13展示会同時開催

◆株式会社JTBコミュニケーションデザイン (JCD) 会社概要

所在地：東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階

代表者：代表取締役 社長執行役員 藤原 卓行

設 立：1988年4月8日 URL ：https://www.jtbcom.co.jp/

◆本件に関するお問い合わせ先

nano tech実行委員会事務局（株式会社JTBコミュニケーションデザイン トレードショー事業局内）

担当：香田 TEL: 03-5657-0760 E-mail：nanotech@jtbcom.co.jp