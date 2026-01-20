菰野町、Webによる口座振替受付サービスを開始

菰野町

三重県菰野町では、税金や各種料金の納付に関する利便性向上を目的として、「Web口座振替受付サービス」を令和8年1月5日より開始しました。

これにより、スマートフォンやパソコンから、24時間いつでも、場所を問わず口座振替の申込み手続きが可能となりました。

口座振替納付について

口座振替納付は、指定した金融機関の口座から自動的に税・料金を振替納付する方法です。

納期のたびに役場や金融機関へ出向く必要がなく、納め忘れの防止や手続きの負担軽減につながります。

一度申込みを行えば、毎年の手続きは不要です。

※ 納税義務者や振替口座に変更があった場合は、再度手続きが必要となります。

Web口座振替受付サービスの特徴

「Web口座振替受付サービス」は、従来の書面による申込みに代わり、インターネットを利用して口座振替の申込みができるサービスです。

主な特長

・スマートフォン・パソコンから24時間申込み可能

・口座振替依頼書の作成不要

・届出印不要

・役場や金融機関窓口への来庁・来店不要

忙しい方や窓口に行く時間が取れない方にも、簡単・手軽に利用できる仕組みとなっています。

対象となる方

以下の条件を満たす方がご利用いただけます。

・取扱金融機関の個人の普通預金口座（ゆうちょ銀行の場合は通常貯金口座）のキャッシュカードをお持ちの方

・電子メールアドレスをお持ちの方

※ 迷惑メール対策を行っている場合は、「info@nekonet.co.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。

申込み時に必要なもの

・金融機関名・支店名・口座番号が分かるもの（通帳またはキャッシュカードなど）

・確認メールを受信するためのメールアドレス

・申込みを行う税・料金の通知書などの参照資料

Web口座振替対応金融機関

・三十三銀行

・百五銀行

・あいち銀行

・北伊勢上野信用金庫

・ゆうちょ銀行

・三重北農業協同組合

※ Web口座振替は令和8年4月1日から受付開始

Web申込み対象の税・料金

・町県民税・森林環境税

・固定資産税

・国民健康保険税

・軽自動車税

・後期高齢者医療保険料

・介護保険料

・老人ホーム利用料

・保育園料・幼稚園料・こども園料

・住宅使用料

※ あいち銀行は令和8年3月16日から受付開始

・水道料金・下水道使用料

・下水道受益者分担金・負担金

・学校給食費

・し尿くみ取り手数料

注意事項

・システムメンテナンス等により、一時的に利用できない時間帯があります

・複数の税・料金の口座振替を希望される場合は、それぞれ申込みが必要です

・Web口座振替受付サービスでは解約手続きはできません

解約の場合は、金融機関窓口で依頼書の提出が必要です

・申込み後、振替開始までは約1か月～1か月半かかります

申込み受付サイトについて

口座振替を希望する税・料金名を選択すると、菰野町ホームページから、委託業者であるヤマトシステム開発株式会社が管理・運営する「菰野町Web口座振替受付サービス」へ移動します。

画面の案内に従ってお申込みください。

申込み受付開始日：令和8年1月5日

詳しくはこちら(https://www2.town.komono.mie.jp/www/contents/1618375247015/index.html)