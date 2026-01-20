排水口の水切りネットに触りたくない！手を汚さずにゴミ捨て！ノンストレスの排水口カバー

アーネスト株式会社

家庭日用品及び生活関連雑貨の企画・販売を行うアーネスト株式会社 ( 新潟県三条市、代表取締役社長：鈴木一矢 ) は、2026 年1 月20 日に新商品「触れネットカバー」を一部専門店・生協・通販・自社公式EC サイトなどで発売します。

「触れネットカバー」は、水切りネットに触れることなくゴミ捨てができるキッチン用の排水口カバーです。

抗菌加工（抗菌SIAA 認定）が施されているので、細菌が繁殖しにくくお手入れも簡単です。

口径145mm の排水口に対応しています。

■自重でゴミが落下！汚れやヌメリに触らずゴミ捨て

キッチンのシンクに溜まったゴミ捨て、汚れやヌメリに触るのがイヤでやりたくない…そんな方も多いのではないでしょうか。

「触れネットカバー」は、ゴミや水切りネットに直接触れることなくゴミ捨てができる排水口カバーです。本体とフタの2 パーツ構造で、市販の水切りネットを挟み込んで使用します。ゴミ捨ての際はフタを外すだけで、ゴミの自重で水切りネットが落下する、手が汚れない設計になっています。

■ゴミ受けカゴを洗わなくていい！

排水口に防臭ワンが設置されているご家庭であれば、ゴミ受けカゴを使わずに「触れネットカバー」をご使用いただけます。

排水口のゴミ捨てだけでなく、ゴミ受けカゴを洗うのも気が滅入る家事ですよね。「触れネットカバー」を使えばそのストレスから解放され、お掃除のハードルもグッと下げることができます。

※ネットが外れた際に排水口をふさぐ恐れがあるため、防臭ワンがない場合はゴミ受けカゴ無しでは使用できません。

■触れネットカバー

キッチンになじむライトグレーツマミ付で持ち上げやすい抗菌 SIAA 認定の抗菌効果

販売価格：880 円（税込）

セット内容：本体…１個、フタ…1 個

サイズ( 約)：直径14.5× 高さ5cm（フタを本体にセットした状態）

対応する排水口のサイズ：口径145mm

材質：ポリプロピレン

耐熱温度：100℃

原産国：中国

【アーネスト株式会社について】

モノづくりの街として有名な【新潟県燕三条エリア】に本社を構える生活雑貨メーカーです。

自社工場を持たないファブレスメーカーとして燕三条をはじめ、国内外の協力工場と連携し柔軟な商品開発を行っています。

会社名：アーネスト株式会社

所在地：〒959-1155 新潟県三条市福島新田丁858

企業ホームページ:https://www.ar-nest.co.jp/

【協力可能内容について】

・モニター品の貸し出し

・商品画像データの貸し出し

・取材対応（オンライン、オフライン問わず）

→弊社代表、広報担当、商品開発スタッフが対応いたします

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

アーネスト株式会社 広報担当

mail：media@ar-nest.co.jp