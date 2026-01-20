総合不動産のリストグループ　プロサッカークラブ横浜FCとスポンサー契約を更新

リスト株式会社

総合不動産企業リスト株式会社(代表取締役社長：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市)は、横浜FCを運営する株式会社横浜フリエスポーツクラブ（代表取締役社長COO：片原大示郎、本社所在地：神奈川県横浜市）と昨シーズンに引き続き2026シーズンのオフィシャルパートナー契約を更新しました。

■リスト株式会社 代表取締役 北見 尚之コメント：

2026シーズンも、オフィシャルパートナー契約を更新させていただきました。総合不動産企業である私どもリストグループは、創業の地である横浜を盛り上げるべく、選手、サポーターの皆様とともに、全力で横浜FCを応援します！

リストグループは今後も、創業の地である横浜に根付く様々な分野の企業と協力をしながら、横浜エリアの地域活性化と社会貢献に努めてまいります。

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

創業 ：1991年5月10日

設立 ：2016年5月20日

連結売上高 ：562億円（2024年12月期）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

URL ：https://www.list.co.jp/

1991 年、不動産仲介業を行うリスト株式会社を設立。以降、戸建住宅・マンションの開発分譲事業、アセットマネジメント事業など一貫して不動産関連事業を行っております。また、2016 年からは、グループ会社の再編を行い持株会社制度に移行し、当社を中核とした「リストグループ」としての経営体制に移行しました。

2010 年には、現リストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得し、「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、アメリカ ハワイ州を皮切りに、シンガポール、香港、タイで不動産仲介事業や開発事業を行っております。リストグループでは、これらの事業を通じてお客様に「価値ある不動産」を提供し続けてまいります。