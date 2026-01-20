【新刊発売】いま、30代女性から圧倒的支持！月岡ツキが「日々のままならないこと」への等身大の言葉を綴るエッセイ『傷つきながら泳いでく』1月20日（火）発売！

株式会社朝日新聞出版

前作『産む気もないのに生理かよ！』が各種メディアで大きな反響を呼んだコラムニスト・月岡ツキの最新エッセイ集『傷つきながら泳いでく』を、朝日新聞出版より2026年1月20日に発売します。創作大賞2024（note主催）入選作「祖母の歌集」も収録。

ブックデザイン：佐々木俊／イラスト：カノウミナコ

やりたいようにできなかったり、望んだ環境じゃなかったり、そのままの自分を認められなかったり、言われたくないことを言われたり、言ったり。それでも、泳いでいくしかないのだ。少しずつ傷ついたり傷つけたりしながら。――「はじめに」より

「シゴデキ」を目指すも休職。地元と東京への愛と憎。結婚と産まない選択……。

「がんばらなくていいよ」って本当？

ご自愛って、結局なんなんだ？

地元に戻ったほうが幸せなのか？

そんな疑問を抱きつつ過ごす同世代に読んでほしい、

いま30代女性から圧倒的支持を集める書き手が送る、もがきながらサバイブする私たちへのエールのような1冊です。

＜内容紹介＞

Amazon :https://www.amazon.co.jp/dp/4022521163

「女って。私って。女って。人生って。なんなんだろうね、おばあちゃん？」――祖母が編んだ自費出版の歌集が、祖母の人生とその先にある自分をつなぐ。（「祖母の歌集」）

最寄りの書店までチャリを40分漕がなければならない地元を出て、東京で暮らし、再び地元に移住。地方で暮らすとはどういうことか？どこに住むのが幸せなのか……。そこにある生活を真摯に見つめて見えてきたこと。（「東京への憧憬」ほか）

東京のIT企業で、シゴデキになりたかったはずなのに、気づけば二度も休職してしまった。理想通りとは言えないけれど、自分なりの仕事との向き合い方に気づく。（「シゴデキのジレンマ」ほか）

「それ（仕事）もいいけど、ちゃんと旦那さんにご飯は作ってるの？ 旦那さんに感謝しないとね？」――母への届かない願い、大好きではないけれど嫌いにもなれない実家への複雑な感情を瑞々しく描く。（「かぼちゃを棄てる」ほか）

“本当に価値のあるもの”なんて、今の自分にはわからないけれど、ちょっとしたご褒美、少しだけ身の丈をはみ出した素敵なものたちが、日々の自分を助け、自分の世界をちょっとずつ広げてくれる。（「身銭と身の丈」ほか）

Twitter（旧X）で大バズ「ご自愛するという戦い方」から５年を経た今、資本主義にからめとられた“ご自愛”に対して思うことと、それでも自分を癒やすための“儀式”をやめられない自分を冷静に見つめる。（「ご自愛と界隈」）

結婚、そして“産まない”選択。前著『産む気もないのに生理かよ！』への反響に対する率直な思い。（「センセーショナル（？）な叫びがありふれた言葉になるまで」ほか）

など、20～30代の悩みとリンクする全27編。

＜著者プロフィール＞

月岡ツキ（つきおか・つき）

1993年生まれ、長野県出身。大学卒業後、Web メディアの編集やネット番組の企画制作を経て、現在はコラムニストとしてエッセイ・インタビューなど幅広く執筆。「マイナビウーマン」にて「母にならない私たち」を連載。既婚・子育て中の同僚とのPodcast『となりの芝生はソーブルー』のほか、個人番組『月岡ツキの月面通信』を配信中。「創作大賞2024」（note 主催）にて「祖母の歌集」が入選。著書に『産む気もないのに生理かよ！』（飛鳥新社）。

X（旧Twitter）：@olunnun

＜書誌情報＞

『傷つきながら泳いでく』

著者：月岡ツキ

定価：1760円（本体1600円＋税10％）

発売日：2026年1月20日（火曜日）

体裁：180ページ、四六判

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4022521163

楽天ブックス商品ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18478381/

特典・サイン入り商品ページ（バリューブックス）：https://www.valuebooks.jp/bp/VS0063337149

弊社HP：https://publications.asahi.com/product/25786.html

※電子書籍版も同時発売です。詳細は、各電子書籍ストアにてご確認ください。