時代を超えて響く造形の美「開館２周年 飛驒高山美術館収蔵コレクション展～アール・ヌーヴォーから現代までのガラス芸術～」

リゾートトラスト株式会社



光・音・香りが織りなす新たな芸術体験を提供する飛驒高山美術館（所在地：岐阜県高山市上岡本町1丁目124番地1 サンクチュアリコート高山内 / 館長：向井 公規）では、2026年2月21日（土）より、「開館２周年 飛驒高山美術館収蔵コレクション展 ～アール・ヌーヴォーから現代までのガラス芸術～」を開催いたします。

ルネ・ラリック《シャンゼリゼ・ショッピング・アーケイドの噴水》エミール・ガレ《蝉と蜻蛉》

本企画は、2026年4月に迎える開館2周年の節目を記念し、常設会場の作品の一部を入れ替えたコレクション展です。アール・ヌーヴォー、アール・デコ、そして現代ガラスまで、時代や表現の異なる作品を通して、ガラス芸術が歩んできた多彩な軌跡をご紹介いたします。

また、アール・デコ様式の確立から、2025年に100周年を迎えたことに続き、2026年は、アール・デコ期の最高傑作で、当館を象徴する《シャンゼリゼ・ショッピング・アーケイドの噴水（ルネ・ラリック作）》の制作から100周年を迎える記念の年でもあります。展示室3で開催中の「ルネ・ラリック～輝きと香り～」でご紹介いているアール・デコ期を象徴する香水瓶と同時代に生まれた噴水。そして、その前後の時代へと連なるガラス芸術の系譜を、館内各所でご覧いただける貴重な機会です。

■開館２周年 飛驒高山美術館収蔵コレクション展～アール・ヌーヴォーから現代までのガラス芸術～

【期間】2026年2月21日（土）～7月26日（日）

【時間】10:00～18:00（最終入館17:00）

【料金】大人2,000円 / 大学・高校生1,800円 / 中学生1,300円 / 小学生500円（全て税込）

【URL】https://htma.rtg.jp/event/detail/?event=00013(https://htma.rtg.jp/event/detail/?event=00013)

【お問い合わせ】0577-40-1007（飛驒高山美術館 8:00～18:00）

詳細を見る :https://htma.rtg.jp/event/detail/?event=00013

■オンライン限定入場券

＜飛驒高山美術館図録付き入館券＞

2024年に第66回 全国カタログ展の「図録部門 日本製紙連合会賞」と「図録部門 銀賞」をダブル受賞した図録付チケットです。美術館の中でも選りすぐりの作品を70点掲載しており、当館のアール・ヌーヴォーとアール・デコのガラス作品について理解を深めていただける内容です。

【料金】6,000円（税込）

【URL】https://htma-ticket.rtg.jp/application/ticket/?ec=25082496417698&rc=001(https://htma-ticket.rtg.jp/application/ticket/?ec=25082496417698&rc=001)

＜アート＆ランチチケット＞

北アルプスの絶景を望むイタリア料理 RISTORANTE OZIOのランチコース付きチケットは、前菜・スープ・パスタ・メイン料理・デザートのカジュアルなイタリアンランチコースをご用意いたします。

【料金】6,500円（税サ込）

【URL】https://htma-ticket.rtg.jp/application/ticket/?ec=25102664340346&rc=001(https://htma-ticket.rtg.jp/application/ticket/?ec=25102664340346&rc=001)

■開催中の企画のご案内

＜アール・デコ100周年展 ルネ・ラリック ～輝きと香り～＞

ルネ・ラリック 《3羽の燕の香水瓶》

1925年パリで開催されたアール・デコ博覧会と呼ばれる「パリ万国装飾美術・工芸美術国際博覧会」から、2025年で100周年を迎えます。それを記念し、ルネ・ラリックの作品を中心に、アール・デコ期らしい直線的・幾何学的な香水瓶の数々を展示いたします。

【場所】展示室3

【期間】～2026年7月26日（日） 【時間】10:00～18:00（最終入館17:00）

【料金】一般：大人2,000円 / 大学・高校生1,800円 / 中学生1,300円 / 小学生500円（全て税込）

【URL】https://htma.rtg.jp/event/detail/?event=00014(https://htma.rtg.jp/event/detail/?event=00014)

＜いきものを探せ！＞

エミール・ガレ《蜻蛉紋付ランプ》

展示作品に施されたいきものを探す鑑賞体験。それぞれの作家が、いきものや自然をどのように見ていたのかに注目することで、アール・ヌーヴォー、アール・デコのガラス作品の理解が深まります。

【期間】～2026年3月31日（火）

【時間】10:00～18:00（最終入館17:00）

【料金】無料 ※別途、美術館入館料を申し受けます。

【内容】美術館受付にていきものにフォーカスしたワークシートを配布。写真に写っているいきものがどの作品に施されているのかをご自身のペースで探していただきます。ご記入後、受付スタッフが回答をチェックし、全問正解するとステッカーをプレゼントいたします。

【URL】https://htma.rtg.jp/info/detail/?info=00034(https://htma.rtg.jp/info/detail/?info=00034)

※小学生以下のお子様は、保護者の同伴をお願いいたします。

■関連商品のご案内

＜エッセンシャルオイル「Leur Âmes ～彼らの魂～」＞

所蔵作品の一つで、「アール・デコ100周年展 ルネ・ラリック ～輝きと香り～」でも展示中の香水瓶「彼らの魂」。約100年前の香りに近づけ、現代に蘇らせたオリジナルブレンドです。

【場所】飛驒高山美術館 1階受付カウンター

【料金】2,852円（税込）

【容量】30ml

■飛驒高山美術館とは

飛驒高山美術館は、エミール・ガレの花器《フランスの薔薇》やルネ・ラリックの《シャンゼリゼ・ショッピング・アーケイドの噴水》など、世界各地から集められたアール・ヌーヴォーおよびアール・デコの名品を収蔵・展示する美術館です。1997年の開館以来、ミシュランガイドで7期連続三つ星を獲得するなど高い評価を得てきた「旧飛驒高山美術館」を継承し、2024年に「サンクチュアリコート高山 アートギャラリーリゾート」内に再誕いたしました。“煌めきが解き放つ、アートリウム”をコンセプトに、光・音・香りが融合する幻想的な空間を創出。飛騨高山の自然音や季節の移ろいに呼応して変化する音楽、色彩、アロマが、訪れる人々を五感で包み込み、時とともに変わりゆく芸術体験を提供いたします。

URL：https://htma.rtg.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/hidatakayama_museum_of_art/ (https://www.instagram.com/hidatakayama_museum_of_art/)

※写真はイメージです。

※内容は一部変更になる場合があります。

【本件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先】

飛驒高山美術館

E-Mail：hidatakayama_museum_of_art@resorttrust.co.jp

TEL：0577-40-1007（飛驒高山美術館 8:00～18:00）

【報道関係のお問い合わせ先】

飛驒高山美術館 広報担当：旭岡 志乃

E-Mail：shino.asahioka@rt-group.jp

TEL：045-522-0023（ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 内）