【導入事例】日本ワムネット、冠婚葬祭事業を中心に地域密着型の総合サービスを展開する株式会社平安閣の「OKURN（オクルン）」導入事例を公開

日本ワムネット株式会社

「安心・安全なデータ共有と管理」の実現を通じて企業間DXを推進する、純国産ファイル転送・共有サービス「GigaCC」の提供を行う日本ワムネット株式会社（東京都中央区、社長：長谷川 浩司、以下日本ワムネット）は、株式会社平安閣（以下、平安閣様）における、ファイル転送特化型サービス「OKURN（オクルン）」導入事例を公開しました。

平安閣様は、愛知県を中心に冠婚葬祭事業を軸とした総合サービスを展開しています。

結婚式や葬儀をはじめ、旅館・レストランの運営など幅広い事業を通じて、地域のお客様一人ひとりの人生の節目に寄り添うサービスを提供。創業以来培ってきた信頼ときめ細やかな対応を大切に、地域に根ざした企業として、お客様に安心と満足を届けることを目指しています。

■導入の背景

「重要性の高い情報を安全かつ、現場でもストレスなく使える新しい仕組み」の必要性を背景に、ファイル送受信のセキュリティと利便性を両立できるツールとしてOKURNを導入

■OKURNを選んだ理由

・必要なセキュリティ機能を備えながら、クラウドサービスとして導入しやすいこと

・業務現場における運用において、定着性が高いと考えられること

・価格面でも現実的な選択肢であり、総合的に最適なサービスと判断したこと

■効果

・ファイル送信における社内標準フローとして定着

・大容量ファイル送信時の安定性向上による業務効率化の実現

・自社内におけるセキュリティ意識の定着と、取引先様に対する安心感の醸成

導入事例インタビューの詳細はこちら

URL：https://www.gigaccsecure.jp/case/株式会社平安閣/(https://www.gigaccsecure.jp/case/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E5%B9%B3%E5%AE%89%E9%96%A3/)

日本ワムネットでは、お客様がより安全かつ効率的に企業間コラボレーションを進められるよう、今後もサービスのさらなる品質向上に積極的に取り組んで参ります。

■OKURNについて

OKURN（オクルン）は、低コスト・使いやすさが特長のファイル転送特化型サービスです。20年以上の歴史と多くの導入実績を誇る法人向けクラウドストレージ「GigaCC」の高いセキュリティと利便性を継承し、ビジネスファイルの受渡しに潜む情報漏えいを防ぎます。また、返信や送信数によって想定外の費用が発生する通数課金型のサービスと比べ、コストを抑えた定額運用が可能です。

URL：https://www.gigaccsecure.jp/function/okurn/

■日本ワムネットについて

日本ワムネットは、大容量データを安全に伝送・共有・保管する企業向けオンラインストレージソリューション、ネットワークシステムの開発や販売事業、オフィス環境からモバイル環境に至るビジネスをよりセキュア・スマートに行えるパッケージの提案を行っています。

URL：https://www.wamnet.jp

■お問合せ

【一般の方からのお問合せ】

日本ワムネット株式会社 ソリューション営業部

TEL：03-5117-2150 FAX：03-5117-2155

Email：japan.sales@wamnet.jp