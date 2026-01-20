eスポーツチーム「Human Academy CREST GAMING 」　新ユニフォーム発表　原点回帰をテーマにデザインを一新

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業等を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）が運営するプロeスポーツチーム「Human Academy CREST GAMING（以下「CREST GAMING」）」は、新シーズンの開始に伴い、ユニフォームを刷新することを発表します。

今回の新ユニフォームは「原点回帰」をテーマに、チームカラーやロゴが持つ意味を改めて見つめ直し、頂点（CREST）を目指し続けるプロeスポーツチームとしての姿勢を表現しました。

CREST GAMINGがこれまで歩んできた歴史と、新たな挑戦への決意をデザインに落とし込んでいます。

【ユニフォームデザインコンセプト】

ユニフォーム刷新を通じて、チームのアイデンティティを改めて示し、頂点を目指す意思を表現｡“CREST BLUE”を基調に､ロゴの三角を等高線に見立てたグラフィックで頂点への歩みを描きました｡左腕にはロゴの象徴である「未来を照らす光」のオレンジを配置｡個々の輝きとeスポーツの発展を願い､勝利への道のりを纏うデザインです｡

▪️デザイナー

塩原 佑典｜Yusuke Shiohara デザイナー｡

2023年に東京から富山県へ拠点を移し､キュレーションショップと自身のアパレルブランドを始動｡

映画宣伝から複合施設の広告デザインまで､幅広い分野で視覚伝達を軸とした活動を展開している｡

主な作品

［映画宣伝］

未来のミライ、見えない目撃者、BISHUなど

［ロゴデザイン］

CITY HUNTER 40thロゴ、花の慶次 35thロゴなど

ショップ yam HOUSE

https://www.instagram.com/yam_toyama?igsh=MTA0bjdvMGp6czdjNQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/yam_toyama?igsh=MTA0bjdvMGp6czdjNQ%3D%3D&utm_source=qr)

【刷新に至った背景】

CREST GAMINGは、2016年に結成し、2026年で10年目を迎えます。

これまでに「League of Legends」「Rainbow Six Siege」「VALORANT」「FORTNITE」などの部門を展開。現在は、チーム体制および活動内容を新たに構築しています。

チームコンセプトである「AIM FOR THE CREST」――頂点を目指し続ける姿勢を改めて掲げ、eスポーツ業界全体への貢献を見据えたチームであり続けたいという想いを、今回のユニフォーム刷新に込めました。

【今後の取組みについて】

当社は、プロeスポーツチーム「CREST GAMING」の下部組織である「CREST GAMING ACADEMY」の運営に加え、全日制専門校「総合学園ヒューマンアカデミー e-Sportsカレッジ」、通信制高校「学校法人佐藤学園ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校 eスポーツコース」を通じて、eスポーツ業界で活躍できる若手人材の育成に取り組んでいます。

学生・生徒への指導は、VALORANT部門アカデミーチームの現役コーチを務めるFlaxコーチや、直近までプロ・アカデミーとして活躍していた選手たちが担当し、実践的かつ現場に即した教育を行っています。

今後もCREST GAMINGというトップチームを軸に、競技シーンと教育の両面から、eスポーツ業界の発展に貢献できるチームを目指してまいります。

■Human Academy CREST GAMING https://crestgaming.com/

CREST GAMINGは、「CREST＝極致・頂点」という言葉通り、常に上を目指し、あらゆるゲームにおいて世界で戦える、個性豊かなプレイヤーが揃ったプロeスポーツチームです。運営するのは、教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社で、年齢、フィジカル、ジェンダーにとらわれることなく個性を尊重し、社会人かつプロアスリートとして世界で活躍する人を発掘し育成することで、eスポーツを知らない人たちにもその魅力を知ってもらえるよう、業界全体を盛り上げていくことをミッションとしております。

CREST GAMINGは教育機関をもつ会社が運営するプロチームとしてピラミッド型の育成組織を形成しており、トップチームの選手が総合学園ヒューマンアカデミー e-Sportsカレッジの学生に直接指導を行う育成システムを持っております。

https://crestgaming.com/school/

■ヒューマンアカデミー について https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて https://www.athuman.com/

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組んでまいります。各事業のリソースを活用し、深刻化する国内の労働人口減の課題解決に向け、より一層、努めてまいります。

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいます。SDGsへの貢献を通じて、より良い社会づくりに貢献していきます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 今堀 健治

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円

●URL ：https://manabu.athuman.com/