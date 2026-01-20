Roborockが「Amazonウィンターセール」と「Amazonスマイルセール」に参加！

Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

ロボット掃除機やスティック掃除機を製造・開発するBeijing Roborock Technology Co.,Ltd.（本社：中国北京、CEO：Richard Chang）は、Amazonにて開催される「Amazonウィンターセール」（2026年1月22日（木）09:00～1月27日（火）8：59）および「Amazonスマイルセール」（2026年1月27日（火）09:00～2月2日（月）23:59）に参加し、Roborockのフラッグシップモデルである「Saros 10R」をはじめとする人気製品を特別価格でご提供します。

今回は、7.98cmという超薄型設計かつ、最大2万Paの強力な吸引力と優れた水拭き性能を両立し、さらに8way全自動ドック搭載でメンテナンスの手間を最小限に抑えたフラッグシップモデル「Saros 10R」を、約40％オフの159,800円（税込）で販売します。また、コンパクトなサイズながらも、多機能全自動ドックを備えたミドルモデル「Qrevo L」を約53%オフの69,800円(税込)、Roborock史上最小ボディに8,000Paの吸引力と水拭き機能搭載のコンパクトモデル「Q7B+」を約53%オフの32,800円(税込)など、Roborockの人気ロボット掃除機を特別価格でご提供します。

【Roborock JAPAN ダイレクトAmazon店】

https://www.amazon.co.jp/stores/page/4E5BA1E2-A0C7-4832-BD3B-6CD4A829EB81?channel=release_winter

【セール期間】

Amazonウィンターセール：2026年1月22日（木）09:00～1月27日（火）8：59

Amazonスマイルセール：2026年1月27日（火）09:00～2月2日（月）23:59

※両セール期間中も、同一の価格でご購入いただけます。

【主なセール対象製品】

１.スリムを超えて、パワフルを超えて。「Roborock Saros 10R」

■通常販売価格（税込）※1 ：269,800円

■セール価格（税込）：159,800円（約40％オフ）

■購入ページ： https://amzn.asia/d/dh2Det1

■製品特長

- Roborock史上最薄の7.98cmで家具の下などの狭い空間への進入が可能- 高精度センサーや、RGBデータを組み合わせた3D ToFナビゲーションセンサーにより、108種の小さな物体を認識・回避※2- 四隅を100％※3カバーする自動で伸びるサイドブラシを搭載- 壁際を検知して、水拭きモップが壁際0mm※3まで近づき隅まで磨き上げる- 本体は7.98cmの超薄型設計ながら2万Pa※4の吸引力を実現- 毛のからまりを防ぐ「デュアル毛がらみ防止ブラシ」※5を搭載- 最大4cm（二層）を乗り越えるリフトアップ機能を搭載- 最大毎分200回の高速回転による優れたモップの水拭き性能- 最新の8way全自動ドックでメンテナンスの手間を最小限にとどめる- Wi-Fi接続が不要なインテリジェント音声アシスタントを搭載

２.高い清掃力と先進機能で、新基準を拓く。「Roborock Qrevo L」

■通常販売価格（税込）※1 ：149,800円

■セール価格（税込） ：69,800円（約53％オフ）

■購入ページ： https://amzn.asia/d/idUlml9

■製品特長

- 1万Pa※4のパワフルな吸引力と毛のからまりを抑えるサイドブラシ搭載- 最大毎分200回の高速回転による水拭き掃除- カーペットを検知すると自動でモップが10mmリフトアップ※6- 小さな障害物を回避※2しながら掃除が可能- モップの洗浄や乾燥、給水やゴミ収集などメンテナンスを自動で行う4way全自動ドックを搭載- 本体幅よりもスリムでスッキリ置けるコンパクトサイズのドック

３.あなたにフィットするコンパクト。「Roborock Q7B+」

■通常販売価格（税込）※1 ：69,800円

■セール価格（税込） ：32,800円（約53％オフ）

■購入ページ： https://amzn.asia/d/eTFtNks

■製品特長

- Roborock史上最小ボディながらも、パワフルな8,000Pa※4の吸引性能- 毛がらみを抑えるメインブラシとサイドブラシを搭載- 水拭きは3段階でモップの水量変更が可能で、本体に280mlの大容量の水タンクを搭載- LDSレーザーセンサーを搭載し、高精度なマッピング機能で効率的で賢い掃除を実現- 紙パック式自動ゴミ収集ドック搭載で、約60日分※7のゴミ収集が可能

４.あなたにフィットするコンパクト。「Roborock Q7B」

■通常販売価格（税込）※1 ：44,800円

■セール価格（税込） ：25,800円（約42％オフ）

■購入ページ： https://amzn.asia/d/gItcv1T

■製品特長

- Roborock史上最小ボディ- パワフルな8,000Pa※4の吸引性能- 毛がらみを抑えるメインブラシとサイドブラシを搭載- 水拭きは3段階でモップの水量変更が可能- 本体に270mlの大容量の水タンクを搭載- LDSレーザーセンサーを搭載し、高精度なマッピング機能で効率的で賢い掃除を実現

※1 2026年1月22日時点のAmazonの表示価格です。

※2 100％の認識と回避を保証するものではありません。環境などによって認識精度が異なる場合があります。「Saros 10R」は幅2cm、高さ2cm以上の物体を、「Qrevo L」は幅5cm高さ3cm以上の物体を回避します。

※3 これらの機能による実際のカバー率や距離は環境などによって異なります。国際的な第三者認証機関である、TUV（テュフ・ラインランド）の認証取得。

※4 Roborockの社内テストによる結果。吸引力の値は国または地域、住居環境などによって異なる場合があります。

※5 実際の結果は、使用状況などによって異なる可能性があります。国際的な第三者認証機関である、TUV（テュフ・ラインランド）とSGSの認証取得。

※6 カーペットの毛足がモップリフトの高さより長い場合は、アプリでカーペット回避モードを選択してください。実際の結果は、ご家庭の環境などによって異なる場合があります。Roborockの社内テストに基づく。

※7 Roborockの社内テストによる結果。部屋の環境などにより、収集できる日数は変わります。

【公式サイト】

https://jp.roborock.com/

【製品に関するお問い合わせ】

Roborockカスタマーサポートセンター

E-mail：support@roborock.co.jp

営業時間：午前10時～午後5時（土日祝を除く）

【Roborockについて】

革新的な技術で、快適な掃除体験を提供するRoborockは、中国・北京に本社を構えるロボット掃除機のグローバルブランドです。これまでロボット掃除機をはじめ、スティック型掃除機、乾湿両用掃除機、ロボット芝刈り機、洗濯乾燥機など、幅広い製品を展開し、日々の生活をサポートしてきました。調査会社IDCによると、Roborockはロボット掃除機の売上高において2024年に世界第1位を獲得しています。利用者の視点を大切にした製品設計と、研究開発を重視したものづくりにより、米国、日本、オランダ、ポーランド、ドイツ、韓国などに拠点を構え、170以上の国と地域、世界2,200万世帯以上で使用されています（2025年12月時点）。

●その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

●掲載内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なく変更となる場合があります。