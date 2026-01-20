株式会社ハートビーツ、1/29（木）に「来年度予算に効く！今すぐ始められるAWSコスト最適化の実践講座」ウェビナーを開催

株式会社ハートビーツ

サーバー監視・保守・運用のフルマネージドサービスを提供する株式会社ハートビーツ（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤崎 正範）は、2026年1月29日（木）に「来年度予算に効く！今すぐ始められるAWSコスト最適化の実践講座」と題した無料ウェビナーを開催します。

創業20年のMSP事業者であるハートビーツが、AWSコストが「なんとなく高い」状態になる原因と、来年度予算に向けて今すぐ始められるコスト最適化の進め方を解説します。

お申し込みはこちら :https://lp.heartbeats.jp/webinar/20260129/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr260120

ウェビナー内容

⚫︎なぜAWSコストは見えにくく、最適化が進まないのか

・AWSコストが見えにくい理由

・コストの不透明さが引き起こす、潜在的な経営課題

⚫︎今すぐ始められる失敗しないAWSコスト最適化の進め方

・現状を把握し見える化する

・見える化 → 最適化の基本的な流れ

・判断を誤らないための注意点

・巡回改善の実例紹介

・RI / Savings Plansの考え方

⚫︎ハートビーツのAWSコスト最適化サービスのご紹介

⚫︎質疑応答

このような課題をお持ちの方におすすめ

・AWSの請求額は確認しているが、なぜこの金額なのか説明できない

・AWSコストを見直したいが、影響範囲が分からず手を付けられていない

・来年度予算に向けて、AWSコストを根拠をもって整理したい

・コスト最適化に取り組みたいが、情シスの工数やリソースが足りない

・AWSコストを一度きりの削減ではなく、継続的に最適化したい

ウェビナー開催の背景

クラウド利用の拡大に伴い、AWSの請求額が「なぜ高いのか説明できない」といったコストの不透明さが多くの企業の共通課題となっています。

特に次年度の予算策定時期を控え、根拠に基づいたコスト削減や適正化の具体的な手法を求めるニーズが高まっているという背景を受け、創業20年のMSP事業者として培った知見を活かし、今すぐ実践できるAWSコスト最適化のポイントを解説する本ウェビナーを企画いたしました。



ウェビナーでは、経験豊富な弊社のエンジニアが、改善事例を踏まえてお話しいたします。

ウェビナー概要

▪️タイトル：来年度予算に効く！今すぐ始められるAWSコスト最適化の実践講座

▪️開催日時：2026年1月29日（木） 11:00~11:30

※アーカイブ配信：2026年2月10日（火） 16:00~16:30

▪️参加費： 無料

▪️定員： 100名

▪️会場： オンライン配信

▪️主催： 株式会社ハートビーツ

登壇者プロフィール

株式会社ハートビーツ

クラウド・アクセラレーション事業部 ビジネス推進グループ

エンジニアリングチーム チームマネージャー

照井 渓

未経験からインフラエンジニアとしてキャリアをスタートし、MSP事業においてサーバーおよびクラウド環境の運用を経験。現在は株式会社ハートビーツにて、サーバー運用やAWSを中心としたクラウド環境の設計・運用支援を担当。あわせてチームマネージャーとして、運用業務の取りまとめやメンバーの業務支援も行っている。

【配信者情報】株式会社ハートビーツ

会社名：株式会社ハートビーツ

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-28-11 小杉ビル5F

代表者：代表取締役 藤崎正範

設立：2005年4月

URL：https://heartbeats.jp



株式会社ハートビーツは、ITの技術力をもって、顧客事業の確実で最速な成長を推進する「クラウド・アクセラレーション事業」を展開。「クラウド・アクセラレーション事業部」では、ハートビーツの強みでもあるITインフラ設計・構築・運用・監視・障害対応などを基盤に、クラウド技術の更なる推進とお客様の事業発展を見据え、企画、アドバイザリーから開発、運用まで一貫したサービスを提供しています。

新規事業として、脱パスワード付きZIPファイルを推進する 重要ファイル転送プラットフォーム「Kozutumi（コヅツミ）」 も展開中。

IT業界全体の成長を支えるため、新進の才能を育て、業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

