【角上魚類】新店舗「狭山店」、2月19日（木）オープン！～魚食文化を狭山の地へ。旬の鮮度と対面販売で地域の豊かな食卓に貢献～

角上魚類ホールディングス株式会社「角上魚類 狭山店」店舗正面

角上⿂類ホールディングス株式会社（以下、当社）は、2026年2月19日(木)、埼⽟県狭山市に「角上⿂類 狭山店」（以下、狭山店）をオープンいたします。

出店場所は、国道16号「東京環状」に面し、関越自動車道 川越インターからおよそ3kmに位置します。また、首都圏中央自動車道 狭山日高ICまでは約6.5km、最寄り公共交通機関である西武新宿線 新狭山駅まで徒歩7分圏内という非常に高い周辺アクセスが整った地域です。

角上魚類発祥の地、新潟県 寺泊と関東圏を結ぶ関越道は角上魚類の大動脈でもあり、そこからのアクセスは出店地選定の大きなカギです。さらに豊洲市場と店舗を繋ぐ高アクセス性を確保することが、鮮度の高さに比例します。旬の鮮魚をいかに鮮度の良い状態で、新潟、そして豊洲から、日々お届けすることができるか、選定と検討を重ねた結果、今回の狭山店出店に至りました。

地理院地図（電子国土WEB）を加工して作成

狭山市は埼⽟県南西部に位置し、都心から西武新宿線で1時間弱とアクセスも良い、人口約15万人の近郊都市です。市の中心には一級河川 入間川が流れ、広大な公園など多くの自然にも恵まれています。

16号沿線エリアは総務省が発表した「住民基本台帳人口移動報告 2023年（令和5年）結果」によると、⾸都圏の年少者（0～14歳）の転入が多い街が数多く点在し、ますますの発展が臨まれています。

デイリーでご利用いただくお客様はもちろん、広域からの集客も期待される立地です

角上魚類は関東信越に現在21店舗展開しておりますが、中でも埼⽟県南西部エリアにおいてはご支持を多数頂戴しております。狭山市のさらなる活性化に寄与し、周辺地域の多くの皆様に安全・安心な食を提供し、お喜び頂けるような店舗となるべく、地域との共創を目指してまいります。また、昨今の気候変動による災害などに十分配慮した施工を進めるとともに、周辺の自然環境に調和した施設づくりを推進してまいります。

イメージパース鳥瞰川越IC側 新狭山二丁目交差点より１.川越IC側 新狭山二丁目交差点より２.イメージパース正面 店舗正面 16号側入口より進入

【概要】

▶店舗名称：角上⿂類 狭山店

▶所在地：埼⽟県狭山市新狭山⼆丁目4番4

▶駐車場：120台

▶開店予定：2026 年2月19日(木) 午前9時

2月19日(木)～23日(月)祝 オープン期間営業時間 9:00～19:00

【通常営業時間】

（平日）10:00～19:00 （土・日・祝日） 9:00～19:00

狭山店 店長 八子竜也狭山店 新店長よりご挨拶

2月19日(木)に開店する『角上魚類 狭山店』店長の八子です。

日本一を目指す魚屋、角上魚類のこだわり抜いた圧倒的な鮮度と魚種の豊富さを、狭山エリアのみなさまにお届けしてまいります。旬の鮮魚を多数ご用意し、もちろん、対面売場では身おろし調理も無料で承ります。寿司、刺身、惣菜など人気商品もばっちり品揃えしてまいります。

『今日のおすすめは何？』『どうやって食べるのが美味しい？』など、ぜひお気軽にお声がけください。皆様の食卓が魚料理で笑顔になるよう、誠心誠意努めてまいります。

皆様のご来店を心よりお待ちしております！

なんと売場面積の1.2倍！？角上魚類 バックヤードの秘密

2月19日(木)開店する狭山店は、角上魚類の代名詞ともいえる対面売り場を中心に、寿司、刺身、惣菜ほかをそろえた、近年の角上魚類スタンダードともいえる売り場設計です。そして最近の角上魚類新築店舗の傾向として、バックヤードには十分な広さを備えた、安全性や衛生管理に配慮した構造となっています。

バックヤードは驚きの広さ

白い壁面にセンタースペースは低いケースのみで、入店すると一目で店内が広く見渡せる作りも従来の郊外店舗同様です。刺身を切るなどの作業が目の前に見えるオープンキッチン形式も取り入れられています。

角上魚類の多くの店で採用されている日本海の夕日ももちろん壁面に。発祥の地、新潟県 寺泊から見える夕日がそこにあります。

2026年1月中旬撮影バックヤードは驚きの広さ

角上魚類のバックヤードには、驚くほどたくさんシンク台が設置されています。隙あらばシンク台を作っているのでは、と思うほどです。

対面売場バックヤードから店頭を見る

鮮魚を丸ごと販売し、お客様のご要望にそって身おろし調理する対面売場では、多くのご注文が同時に入ったとしてもスピーディに要望にお応えできるように、そして刺身の製造では丸ごとの魚から盛合せを作ることができるように、とそれぞれの部門によっていくつものシンク台が必要になるのが、私たち角上魚類の基本的な営業スタイルであるからです。

一日中ずっと、バックヤードのあちこちで鮮魚が身おろしされ、刺身や寿司、フライに天ぷら、様々な商品が作られています。

寿司製造作業室刺身製造コーナーまぐろ調理加工コーナー

そのように、バックヤードで一から製造していますので当然、バックヤードは広くなくてはなりません。その広さも角上魚類ならではと言えるものです。

売り場面積とほぼ同等の広さの製造、冷蔵冷凍スペースが設けられており、さらに従業員用スペース（休憩室、更衣室など）を含めれば、バックヤードの方が売場面積よりはるかに広く、売場面積の1.2倍近くなります。一般的なスーパーなどでは売り場面積のおよそ30％程度の広さが目安とされていますので、この逆転現象ともいえる広さは角上魚類だけではないでしょうか。

この箱は何を入れるのか？シンクの隣の壁面に設置

バックヤードに隈なく設置されたシンク台、その所々の壁面にはドアの付いた箱が設置されています。パカッと大きく開くステンレス製の箱。いったい何に使うものでしょうか。

これは、包丁を保管し、消毒する道具なんです。電源を繋いでスイッチを入れると紫外線が照射され、食中毒の原因となる細菌やウィルスを殺菌します。

このような殺菌灯式包丁保管庫の他にも殺菌消毒、消臭効果のためのオゾン水設備なども取り入れ、安心・安全な商品をお客様に届けるため、衛生管理もしっかり整えています。

角上魚類 独自の流通販売システム

包丁の柄(え)から刃までくまなく殺菌

角上魚類は、首都圏、信越地区に鮮魚専門店を展開しております。創業の地 新潟県 寺泊港をはじめとし、新潟市場、東京 豊洲市場より、その日一番の鮮魚を店舗へ直送、販売する独自のシステムでご好評いただいております。

角上魚類 店舗の形態には商業施設へのテナント出店やロードサイドへの大規模型独立型出店があります。特にロードサイドへの出店型は、丸ごと一匹の鮮魚が幾種類も並び、お客様と直接会話を交わして販売する、角上魚類の代名詞とも言える「対面販売」をメインに、600点を超える魚介関連商品を売場に展開いたします。

対面売場では身おろし調理無料ですお寿司は一人前から大人数用まで取り揃えています魚の姿盛りなどお刺身盛り合わせも各種ご用意！揚げたて、焼きたてのお魚惣菜がたくさんです

他店にない独自の対面販売によって、お客様とのコミュニケーションを高め、さらに広いフロアいっぱいに鮮魚・魚介関連商品で埋めつくした、その魚のアミューズメント施設のような様相に多くのお客様からご好評を頂いております。

今回の狭山店も、この独立型店舗として計画しており、周辺地域の皆様にご満足いただける品揃えに向けて準備を進めています。

角上魚類 全店で「親切係」がご案内いたします

お魚のことは、黄色い帽子の「親切係」におまかせください

角上魚類の対面売場にはまるで市場のように毎日たくさんの魚が並び、初めて見るような魚も多く、食べ方や調理法がわからずご注文に戸惑うお客様も。

角上魚類 赤羽店 親切係 中井さん

角上魚類では、知識豊富な「親切係」という魚のコンシェルジュのようなスタッフを全店に配置しております！魚の特徴や美味しい食べ方、身おろしのアドバイスなど、お客様においしく魚を召し上がって頂けるようにサポートしています。

▼角上魚類 STORY

「クレームの大魔王」から、「神接客」をする店員へ。角上魚類でお客様一人ひとりのニーズを引き出す大ベテラン「親切係」の接客の極意と(https://prtimes.jp/story/detail/rP6wdlSlOpB)

角上魚類ホールディングス株式会社について

〈会社概要〉

社名／角上魚類ホールディングス株式会社

代表者／柳下浩伸

設立／1976年5月18日

2016年4月1日「角上魚類株式会社」より商号変更

本社／〒940-2502 新潟県長岡市寺泊下荒町9772-20

事業内容／鮮魚店等のグループ会社の経営方針策定および経営管理等

URL／https://www.kakujoe.co.jp/index.php

目指すは「日本一の魚屋」

魚が好き。お客様が好き。

皆の幸せのために「損得よりも善悪で判断」し、個人の工夫が活かせる現場は活気で満ち溢れています。

当社の目指す日本一とは、決して売上高や店舗数といった規模のことではなく、商品の質、店の質が日本一ということです。

それはすなわち、店で働く社員の質、取り扱う商品の質、会社経営の質が日本一ということなのであり、日本で一番、お客様の役に立つ魚屋になることなのです。

角上魚類はこれからも美味しい魚を、より多くのお客様の食卓へお届けするため店舗展開を進め、躍進してまいります。

Google Maps 角上魚類店舗一覧より

角上魚類は関東信越に展開しております

新潟県 寺泊港、豊洲市場、そして日本各地の漁港から、日々、新鮮な魚介類をご用意しております。

▶Google Maps 角上魚類 店舗一覧(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1T6BjO5e_NHUmNOMw-4Ps2RlaAjQOsoY&usp=sharing)