Nint活用で楽天市場売上200％を達成。池田模範堂が実践するメーカーECのデータドリブン戦略

国内3大ECモール（楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング）の公開データを収集・分析するクラウドサービス「Nint ECommerce」を提供している株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子、以下「Nint」）は、かゆみ・虫さされ薬「ムヒシリーズ」で知られる医薬品メーカー、株式会社池田模範堂（本社：富山県上市町）が、Nintが提供するECデータ分析ツール「Nint ECommerce」を活用し、楽天市場において一部SKUで前年同月比約200％の売上を達成した導入事例を公開しました。

本事例では、ECを新たな成長軸と位置づけ、2024年12月に「EC戦略課」を新設した池田模範堂が、モール全体を俯瞰するデータ活用によって、商品企画や販促判断の精度を高めていった背景をご紹介しています。

導入背景・課題

株式会社池田模範堂は、皮膚薬を中心に長年店頭販売を主軸としてきた医薬品メーカーです。近年はECを新たな成長領域と位置づけ、楽天市場・Amazonなど主要ECモールでの販売拡大に本格的に取り組み始めました。

一方で、EC運営においては、自社の売上や在庫状況は把握できていたものの、競合がどのSKUをどの程度販売しているのか、カテゴリ全体がどのように動いているのかといったモール全体の動きを把握することが難しく、施策判断が感覚に依存してしまう場面も少なくありませんでした。

特に、EC専用商品の企画や広告投資の判断においては、市場を俯瞰した裏付けを持てないことが課題となっていました。

導入サービスの内容と効果

こうした課題を解決するために導入したのが、ECデータ分析ツール「Nint ECommerce」です。

Nint ECommerceを活用することで、楽天市場・Amazonを横断し、カテゴリ別の売上やシェア、競合の動向を定量的に把握できる環境を構築しました。

分析を進める中で明らかになったのが、モールごとに売れる価格帯や商品の特性が大きく異なるという点です。

楽天市場では送料無料条件などの影響もあり、高単価・複数個セット商品が伸びやすい一方、Amazonでは低単価・トライアル需要が厚い傾向がデータで確認できました。

この違いを踏まえ、楽天市場では2個・3個セット商品の販促に注力した結果、一部SKUにおいて前年同月比約200％の売上を達成しました（導入後半年時点）。

担当者コメント

株式会社池田模範堂 EC戦略課 谷崎様

「私たち池田模範堂では、自社ECの売上や在庫は把握できていましたが、競合がどのSKUをどれくらい売っているのかという情報は見えていませんでした。Nintを使い始めてすぐに感じたのは、『モールによって売れる価格帯が根本的に違う』ということでした。

この違いがデータ上で明確になったことで、施策の方向性が一変しました。」

今後の展望：ECを起点に、新たな商品開発モデルを確立へ

同社では今後、ECで得られるデータを起点に、売れる兆しを早期に捉えた商品企画や販促施策をさらに強化していく方針です。

ECでヒットの可能性を見極めながら、小さく試し、店頭展開へとつなげるスモールスタート型の商品開発モデルを確立し、「ECで売れる商品」を次の事業成長の柱として育てていくことを目指しています。

Nintは、こうしたメーカー企業のEC戦略における意思決定を支えるデータ基盤として、今後もモール全体を俯瞰した分析環境と伴走支援を通じて、継続的な成長をサポートしてまいります。

株式会社池田模範堂について

導入事例の全文はこちら :https://www.nint.jp/cases/ikedamohando/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case-ikedamohando

富山県上市町に本社を置く医薬品メーカー。かゆみ・虫さされ薬の「ムヒシリーズ」をはじめ、皮膚薬を中心に事業を展開。「肌分野の総合ブランド」を掲げ、近年はECを新たな成長軸と位置づけ、データを活用した商品企画・販促戦略に取り組んでいます。

公式サイト：https://www.ikedamohando.co.jp/

Nint ECommerceについて

Nint ECommerceは、AIやクローリングなどの技術により日本国内の3大ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング）で販売される商品の売上金額・販売数量を高精度に推計したデータに、ECモール内でのプロモーションデータ等も加えた総合的なECデータ分析ツールです。

無料トライアルもご案内しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

株式会社Nint 会社概要

Nint ECommerceの詳細へ :https://www.nint.jp/ec/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case-ikedamohando

代表者： 吉野順子

所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー37F

URL：https://nint.jp/corp

設立：2019年2月

事業内容：ECデータ分析サービスの提供

Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、誰もが最適なマーケティング施策を可能とするECデータ分析プラットフォームを実現します。中国・日本のEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、日本で約2,100社のサービス導入実績があります。

- Nintコーポレートサイト(https://www.nint.jp/corp/)- Nint ECommerceサービスサイト(https://www.nint.jp/ec/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=case-ikedamohando)- Nint China データソリューションサービスサイト(https://www.nint.jp/china/)- Nint 東南アジアECデータソリューションサービスサイト(https://www.nint.jp/sea/report/)