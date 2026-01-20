アンダーズ 東京　2026年 スプリングシーズン スペシャルメニューのご案内

アンダーズ 東京

アンダーズ 東京 / Andaz Tokyo Toranomon Hills（総支配人：トマ・ヴィダル、所在地：東京都港区虎ノ門 1- 23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー）では、桜とともに訪れる春のひとときを彩る特別なメニューを、館内各所にて展開いたします。空中庭園「桜ガーデン」で楽しむ季節限定プランや、桜や苺を主役にしたアフタヌーン ティーやスイーツ、桜の香りで心身を解きほぐすスパトリートメントまで、心が弾むこの季節ならではのラインアップを揃え、皆さまをお迎えいたします。

ルーフトップ バーでは、夜景と桜が織りなす特別な空間で楽しむ「夜桜プレミアムビュープラン」や、軽やかな口当たりでほろ酔いを楽しめる「ティプシー サクラカクテル」をご用意。ザ タヴァン グリル＆ラウンジ では、桜と苺を主役にした「桜ストロベリーアフタヌーンティー」をはじめ、「桜モヒートハイボール」など期間限定のハイボールカクテルを新たにラインアップする“High Up - Highball Happy Hour”、春の味覚をワ インのフリーフローとともに味わう「スプリングアペリティフ」をお楽しみいただけます。ペストリー ショップでは、満開の桜の下で過ごすひとときから着想を得たスイーツコレクション「アンダーブロッサム」を展開。繊細な甘さと食感で春の情景を表現したスイーツが並びます。BeBu（ビブ）では、桜海老の香ばしさと柚子胡椒のアクセントが印象的な「桜海老カツバーガー」が再び登場。さらに、AO スパ＆クラブでは、桜の香りとナチュラルケアで心身を整える期間限定トリートメント「サクラリチュアル」をご提供いたします。五感で春を味わう、アンダーズ 東京ならではの季節体験をお楽しみください。

春のスペシャルメニュー

■ルーフトップ バー

「夜桜プレミアムビュープラン」

（提供期間：2026/4/10～4/26)

※会場画像はイメージです。

地上約250ｍ、ルーフトップ バーの奥に広がる、東京タワーを間近に望む特別なテラス「トライアングルエリア」。今年もこの場所に、桜が咲き誇る空中庭園「桜ガーデン」が春の訪れとともに姿を現します。本物の桜を設置した、都心にいながらも混雑とは無縁の落ち着いた空間にて、1日18組限定の「夜桜プレミアムビュープラン」をご用意。ペリエ ジュエのシャンパーニュをはじめとする美酒とともに、シェフが手掛ける特別なメニューを煌めく夜景と夜桜に包まれながらお楽しみいただけます。カナッペには、桜海老とグリュイエールチーズの香ばしさが広がる「桜海老のキッシュ」や、厳選した富士山サーモンを自家製スモークにし、爽やかなヨーグルトソースと胡瓜・玉葱ピクルスの食感を重ねた「スモーク富士山サーモンタルタル」など、春の情景を映し出す彩り豊かなメニューが揃います。夜景、夜桜、美酒、美食が織りなす、この季節だけの特別な舞台で、五感を満たす贅沢なお花見をご堪能ください。

カナッペ

・桜海老のキッシュ ・スモーク富士山サーモンタルタル

・ビーフスライダー ・フライドチキン ビーツマヨネーズ

・桜マリネオリーブ ・グジェール チーズシュー

・ビーツサラダ 豆腐ディップ

・平飼い卵サンドイッチ

ドリンク

【夜桜プランA】

セント マルガリート ファンタスティック ロゼ（ウェルカムグラスワイン 1グラス付）

カナッペ＋ドリンク 2 時間フリーフロー付（1時間半 L.O.）

ハウスワイン（赤・白）、ビール、ソフトドリンク各種

【夜桜プランB】

ペリエ ジュエ グラン ブリュット（ウェルカムグラスシャンパーニュ 1グラス付）

カナッペ＋ドリンク 2時間フリーフロー付（1時間半 L.O.）

ハウスワイン（赤・白）、ビール、ソフトドリンク各種

【夜桜プランC】

ペリエ ジュエ グラン ブリュットとセント マルガリート ファンタスティック ロゼ（フリーフロー付）

カナッペ＋ドリンク 2時間フリーフロー付（1時間半 L.O.）

ペリエ ジュエ グラン ブリュット、セント マルガリート ファンタスティック ロゼ、ハウスワイン（赤・白）、ビール、ソフトドリンク各種

期間：2026年4月10日（金）～2026年4月26日（日）

第1部17：30～19：30または18：00～20：00

第2部20：30～22：30または21：00～23：00

価格：夜桜プランA \9,350、夜桜プランB \11,000、夜桜プランC \15,950

オンライン予約：https://bit.ly/AndazYozakura

※記載の税込価格に、15％のサービス料が加算されます。

※記載の税込価格は1名様料金となります。

※悪天候の場合は、店内エリアでのご案内となります。予めご了承ください。

※要予約。ご来店日24時間前までに承ります。

※1グループにつき、2名様～4名様でのご案内となります。

■ルーフトップ バー

「ティプシー サクラカクテル」

（提供期間：2026/3/1～4/30)

ルーフトップ バーでは、春の夜にほろ酔いの余韻を添える「ティプシー サクラカクテル」を期間限定でご提供いたします。桜をモチーフに、日本の素材と多国籍なエッセンスを掛け合わせた3種のカクテルは、軽やかな口当たりと繊細な香りが特徴。時とともに移ろう夜景を背景に、“ほろ酔いで感じる春”という新しい感性を表現します。地上約250ｍに位置する天空のバーにて、文化や国境を越えて心に残る、儚くも美しい日本の春のひとときをお楽しみください。

サクラランデブー（写真右）

（季の梅、白ワイン、イタリカス、トックブランシェ桜、レモンジュース、赤すぐりピューレ、自家製桜シュガー、桜の枝）

サクラミラージュ（写真中央）

（白ウォッカ、トックブランシェ桜、エギュベルホワイトカカオ、レモンジュース、ミルク、白味噌、シナモン）

サクラパロマ（写真左）

（コディゴロサ、ドーバー桜、グレープフルーツジュース、自家製ローズヒップティーシロップ、ライムジュース、トニックウォーター、梅干し、スモークドパプリカパウダー）

期間：2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

価格：各\2,860

※記載の税込価格に、15％のサービス料が加算されます。

店舗情報

ルーフトップ バー

東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー アンダーズ 東京 52階

予約専用メールアドレス tokyo.restaurant@andaz.com

URL andaztokyodining.com

■ザ タヴァン グリル＆ラウンジ

「桜ストロベリーアフタヌーンティー」

（提供期間：2026/3/1～4/30）

ザ タヴァン グリル＆ラウンジのラウンジエリアでは、春限定の「桜ストロベリーアフタヌーンティー」をご提供いたします。満開の桜の下で過ごす花見のひとときを、桜とストロベリーを軸にした淡い色彩と繊細なコントラストのスイーツで表現しました。

スイーツには、桜香るムースとわらび餅、サブレの食感が重なり合う「桜餅サブレ」や、ホワイトチョコレートと苺の優しい味わいに、赤しその爽やかな香りをほのかに添えた「ストロベリー＆赤しそ オペラ」など、見た目にも春を感じるスイーツをご用意。奥行きのある味わいが、春の余韻をやさしく引き立てます。セイボリーには「ゴートチーズとビーツのミニスライダー」をラインアップ。ローストしたビーツの甘みとフレッシュなゴートチーズの酸味に、ピスタチオの食感とタスマニアマスタードの程よい刺激が重なる軽やかな一品です。テーブルサイドでご用意するチョコレートバーには、新登場の「桜チョコレート＆ドライ桜の花」含む3種をご用意。フレッシュな赤い苺と白苺を添えてご提供いたします。

期間中は桜の装飾でラウンジが彩られます。お花見気分を味わえる店内にて、春の美しさと感情に寄り添うメニューの数々とともに、華やかなひとときをお過ごしください。

スイーツ

桜餅サブレ

ストロベリー＆赤しそ オペラ

桜＆チョコレートムース

カシス＆ストロベリー モンブラン

桜クリームコーン

ストロベリータルト（シェアスタイル）

チョコレートバー＆スイーツボウル

ダークチョコレート 70% カカオニブ

ミルクチョコレート 43% ナッツ

桜チョコレート＆ドライ桜の花

苺（赤・白）

セイボリー

ゴートチーズとビーツのミニスライダー

桜えびのキッシュ

スモークサーモンのシュー

平飼い卵サンドイッチ



アイスティー

桜アイスティー

期間：2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

[2部制]第1部12：00～14：00、第2部15：00～17：00

価格：\7,800

オンライン予約：https://bit.ly/Sakura_Strawberry_AfternoonTea

※記載の税込価格に、15％のサービス料が加算されます。

※メニュー内容は仕入れなどの状況により変更になる場合がございます。

■ザ タヴァン グリル＆ラウンジ

「High Up - Highball Happy Hour」

ハイアップ ～ ハイボール ハッピーアワー ～

（提供期間：2026/3/1～4/30）

高層階から望む夕暮れから夜へと移ろう都心の景色とともに、軽やかなミクソロジーハイボールを楽しむ「High Up - Highball Happy Hour」を、毎日17時～20時にご提供いたします。

3・4月は、春の華やかさと季節の高揚感を映した2種のハイボールが期間限定で登場。桜とミント、しその香りが爽快に広がる「桜モヒートハイボール」と、苺とゆずのフレッシュな果実味をロゼワインで引き立てた「ストロベリーサングリアハイボール」をご用意しました。軽やかで洗練された味わいが、春の宵に心地よい余韻を添えます。

桜モヒートハイボール（写真左）

（桜の塩漬インフューズド バカルディラム、桜シロップ、しそリキュール、ミント、ライムジュース、ソーダ）

クラシックモヒートの爽快感をベースに、桜の塩漬けをインフューズしたラムと桜シロップの繊細な甘み、しその清涼感ある香りを重ねた春のハイボール。ミントとライムの軽やかな酸味が全体を引き締め、フローラルでエレガントな余韻へと導きます。春の明るさと季節の趣を、すっきりとした飲み心地で楽しめる一杯です。

ストロベリーサングリアハイボール（写真右）

（ラ・ビュル・ロゼワイン、ストロベリーシロップ、オレンジジュース、チェリーリキュール、ゆずソーダ）

ロゼワインに苺とオレンジの果実味を重ねた、鮮やかなピンク色のサングリアスタイルのハイボール。チェリーリキュールのほのかな甘みとゆずソーダの爽快なキレがアクセントとなった、フルーティーな味わいをお楽しみいただけます。サングリアから着想を得ながら日本らしい季節感を上品に織り交ぜた、春にふさわしい華やかなカクテルです。

価格：通常価格 各\1,870 / ハッピーアワー価格 各\990

提供期間：2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

※記載の税込価格に、15％のサービス料が加算されます。

■ザ タヴァン グリル＆ラウンジ

「スプリングアペリティフ」（提供期間：2026/3/1～4/30）

色とりどりの春の味覚を楽しめる6種類のカナッペと、シャンパーニュまたはスパークリングワインのフリーフローがセットになった「スプリングアペリティフ」を期間限定でご提供いたします。

「鮪とライムのクルード」は、鮪の旨みとライムの爽やかさに、ポン酢とオリーブオイルの軽やかなコクとほのかに香る桜リキュールが重なり、春らしい彩りと余韻が広がります。「北海道産モッツァレラとアスパラガスのサラダ」は、みずみずしいグリーンアスパラガスと北海道産モッツァレラのまろやかさに、彩り野菜のほろ苦さと桜の花びらが春の情景を添える一品です。

桜の装飾で彩られた店内にて、高層階からの景色とともに春の訪れを感じる華やかなペアリングをお楽しみください。

カナッペ6種 メニュー

・鮪とライムのクルード

・北海道産モッツァレラとアスパラガスのサラダ

・桜エビと新玉葱のキッシュ

・スモークサーモンとクリームチーズのシュー

・ビーツサラダ

・タヴァンスライダー

期間： 2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

価格：A)スプリングアペリティフ シャンパーニュプラン \17,000

カナッペ6種＋ドリンク2時間フリーフロー付（1時間半L.O.）

シャンパーニュ、赤・白ワイン、ミクソロジーハイボール

ビール、ソフトドリンク各種

B)スプリングアペリティフ スパークリングワインプラン \9,350

カナッペ6種＋ドリンク2時間フリーフロー付（1時間半L.O.）

スパークリングワイン、赤・白ワイン、ミクソロジーハイボール、ビール、ソフトドリンク各種

オンライン予約：https://bit.ly/SpringAperitif

※記載の税込価格に、15％のサービス料が加算されます。

※提供時間は18：00～20：30です。

店舗情報

ザ タヴァン グリル＆ラウンジ

東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー アンダーズ 東京 51階

予約専用メールアドレス tokyo.restaurant@andaz.com URL andaztokyodining.com

■ぺストリー ショップ

「アンダーブロッサム」（提供期間：2026/3/1～4/30)

ペストリー ショップでは、満開の桜の下で感じるやわらかな空気から着想を得た春限定コレクション「アンダーブロッサム」をご提供いたします。白苺の瑞々しい甘みを引き立てた「プレミアム ストロベリーショートケーキ 白苺」、桜餅を思わせるやさしい風味に苺のコンポートを忍ばせた「フルール・ド・サクラ」、そして和栗のほのかな甘みと、カシスや苺の酸味が調和する「カシス＆ストロベリー モンブラン」など、春の情緒を静かに映し出すスイーツの数々をラインアップ。さらに、春限定の桜フレーバーを追加した、お花見や手土産にぴったりのシグネチャースイーツ「アンダーズ トロペジェンヌ お花見セレクションボックス」も新たにご用意いたしました。心躍る麗らかな季節に、淡い色彩と繊細な味わいの春らしさ満開のスイーツをお楽しみください。

期間：2026年3月1日（日）～ 2026年4月30日（木）

価格：

プレミアム ストロベリーショートケーキ 白苺 \850

ストロベリー＆赤しそ オペラ \800

フルール・ド・サクラ \800

カシス＆ストロベリー モンブラン \800

アンダーズ トロペジェンヌ お花見セレクションボックス 12個入り／\3,400、6個入り\1,800

※アンダーズ トロペジェンヌ お花見セレクションボックスの表記料金は10％税込価格です。

※その他メニューの表記料金は8%税込価格、イートインの場合は消費税10%が加算されます。

店舗情報

ペストリー ショップ

東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー アンダーズ 東京 1階

URL andaztokyodining.com

■BeBu（ビブ）

「桜海老カツバーガー」（提供期間：2026/3/1～4/30）

今春もBeBuでは、昨年ご好評をいただいた「桜海老カツバーガー」をご用意いたします。自家製の海老カツに香ばしく揚げた桜海老を重ね、豊かな旨味と食感を引き出した一品。桜の香りをまとわせたタルタルソースに、柚子胡椒の爽やかなアクセントを添え、春らしい軽やかな味わいに仕上げました。レッドキャベツのコールスローのシャキシャキとした食感と、レッドチェダーチーズのコクが全体をバランスよくまとめます。BeBuならではの自由なスタイルで、季節の味わいをお楽しみください。

期間：2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

価格：単品 \2,000/コンボ \2,300

※表記料金は税込価格（10%）です。

※コンボにはドリンクが含まれます。

店舗情報

BeBu（ビブ）

東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー アンダーズ 東京 1階

予約専用メールアドレス tokyo.restaurant@andaz.com URL andaztokyodining.com

■AO（アオ） スパ＆クラブ

「Sakura Ritual（サクラリチュアル）」

（提供期間：2026/3/1～4/30）

AO スパ＆クラブでは、春の揺らぎがちな肌と心をやさしく整える期間限定トリートメント「Sakura Ritual」をご提供いたします。花粉や寒暖差の影響で、敏感さや乾燥、ざらつきが気になりやすいこの季節に、京都発のオーガニックスキンケアブランドKOTOSHINAのナチュラルケアプロダクトを用い、肌本来のバリア機能を補修しながら、内側からうるおいと透明感を引き出します。

トリートメントは、血行を促進する、桜の塩漬けを用いたフットバスからスタート。心身をゆるやかに解きほぐした後、背中へのディープティシューマッサージでリンパの流れを整え、疲労や緊張を和らげます。フェイシャルでは、クレンジングからマスク、スウェディッシュテクニックによるマッサージまでを丁寧に行い、巡りを高めながらすっきりとした印象へ。上半身を集中的に整えることで、春を軽やかに迎えるためにコンディションを整えます。移動やフライトによる疲れ、乾燥が気になる方にもおすすめです。

「Sakura Ritual」（75分）

【フットバスリチュアル（10分）】

・桜の塩漬けを用いたフットバス

【背中のボディマッサージ＆クレンジング（20分）】

・コトシナのボディバームを使用したディープティシューマッサージ

【フェイシャルマッサージ（45分）】

・コトシナのクレンジングミルク、ゴマージュ、クレイマスクを用いたフェイシャルケア

・スウェディッシュテクニックによるフェイシャルマッサージ

期間：2026年3月1日（日）～2026年4月30日（木）

価格：\31,460

※記載の税込価格に、15％のサービス料が加算されます。

店舗情報

AO スパ＆クラブ

東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ 森タワー アンダーズ 東京 37階

予約専用メールアドレスaospaandclub@andaz.com

URL aospaandclub.com

最新の営業時間は、ホテル公式サイト(https://restaurants.andaztokyo.jp/jp/news/operationhours)をご確認ください。

＜アンダーズ 東京について＞

ハイアットが手掛ける日本初のラグジュアリー ライフスタイルホテル「アンダーズ 東京」は、地上52階建てルズ 森タワー」の47～52階に、2014年6月に開業しました。8室のスイートを含む164のいずれの客室からも東京の素晴らしい眺望をお楽しみいただけるほか、オールデイダイニングやバー、ユニークなイベントスペース、チャペル、スパ＆フィットネス施設を備えます。デザインはトニー チー氏と緒方慎一郎氏率いるSIMPLICITYが手がけ、モダンな中に日本美が息づく静謐な館内に、国内の伝統文化を取り入れたアートワークを配し、地元に根ざした体験を大切にしています。アンダーズ 東京に関する最新情報は andaztokyo.jp でご確認ください。