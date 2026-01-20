【ブルガリ】「セルペンティ セドゥットーリ」不朽の輝きと絶え間ない革新

ブルガリ・ジャパン合同会社

ブルガリのプロダクト クリエイション エグゼクティブ クリエイターであるファブリツィオ・ボナマッサ・スティリアーニは語ります。

「セルペンティは単なるアイコンではなく、もはやシグネチャーです」

神話的な魅力をたたえる蛇のモチーフは、ギリシャおよびローマ美術と文化に深く根ざしたブルガリを長年魅了してきました。この深い繋がりからは、無限の創造性が絶えることなく生まれています。当初、クレオパトラが身に着けたジュエリーの華やかさに着想を得て誕生した「セルペンティ」は、変容するフェミニニティの本質を映し出し、つねに革新を重ねています。

「セルペンティ セドゥットーリ」は、第二の皮膚のように肌に添うブレスレットと6角形の蛇のウロコのパターンが特徴的なタイムピースです。カリスマ性を湛えながら軽やかに手首を包み込みます。

「セルペンティ」は1948年に機械式時計として初めて登場し、当時最上級のムーブメントが搭載されていました。ブルガリは昨年、このストーリーを振り返り、ル・サンティエのマニュファクチュールで一貫して開発・製造された「BVS100 レディ ソロテンポ」を発表しました。この新しいキャリバーは、2020年のトゥールビヨン、2022年のピコリッシモに続く、ブルガリがセルペンティにおいて成し遂げたウォッチメイキングの偉業のひとつと言えるでしょう。

このたび発表となる「セルペンティ セドゥットーリ」の新作は、ブルガリが描くフェミニニティの多様な姿、すなわち「輝き」「高貴」「洗練」をそれぞれ表現するふたつのウォッチです。

ひとつはハードストーンの伝統への賛辞として選ばれたマラカイトのダイヤルです。 マラカイトは、自然の芸術性を鮮やかに証明するステイトメントであり、大地が持つ永遠の美との繋がりや深いエレガンスを呼び起こすよう、緻密な形で統合されています。 カボションカットのピンクルベライトがケースを美しく飾り、ピンクゴールドプレートの針とインデックスと呼応します。ピンクゴールド製ケースには、36個のラウンドブリリアントカットダイヤモンドをセットしたピンクゴールドのベゼルがあしらわれています。

もう一方は、117個のブリリアントカットダイヤモンドが眩いばかりの光を放つブレスレットをセットしたタイムピースで、「セドゥットーリ」と貴石、双方の魅力を強く感じさせます。ケースとベゼルはピンクゴールド製で、36個のラウンドブリリアントカットダイヤモンドがセットされています。

【製品概要】

「セルペンティ セドゥットーリ」

品番：103901

価格：要お問い合わせ

ムーブメント：BVS100 レディ ソロテンポ 自社製ムーブメント、ブルガリ ロゴと蛇の鱗のパターンが刻まれたローター、時/分/秒表示、50時間パワーリザーブ

ケース/ダイヤル：径34mm、ピンクゴールド製ケース、36石（約0.6ct）のラウンドブリリアンカットダイヤモンドをあしらったピンクゴールド製ベゼル、カボションカットのピンクルベライトをあしらったピンクゴールド製リューズ、シースルーケースバック、30ｍ防水、ピンクゴールドコーティングの針およびインデックスを配したマラカイトダイアル

ブレスレット：ピンクゴールド製ブレスレット、フォールディングバックル

発売予定時期：未定

品番：103902

価格：要お問い合わせ

ムーブメント：BVS100 レディ ソロテンポ 自社製ムーブメント、ブルガリ ロゴと蛇の鱗のパターンが刻まれたローター、時/分/秒表示、50時間パワーリザーブ

ケース/ダイヤル：径34mm、ピンクゴールド製ケース、36石（約0.6ct）のラウンドブリリアンカットダイヤモンドをあしらったピンクゴールド製ベゼル、カボションカットのピンクルベライトをあしらったピンクゴールド製リューズ、シースルーケースバック、30ｍ防水、ピンクゴールドコーティングの針およびインデックスを配したホワイトオパーリンダイアル

ブレスレット：ブリリアントカット・ダイヤモンド117個（約2.8ct）をあしらったピンクゴールド製ブレスレット、フォールディングバックル

発売予定時期：未定

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/