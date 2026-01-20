「UMAME!」2026年1月20日（火）正式ローンチ

株式会社ぐるなび

株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原章郎 以下、ぐるなび）は、生成AIを用いて技術革新・DXを実現する「ぐるなびNextプロジェクト」において、外食体験をパーソナライズするAIエージェント搭載アプリ「UMAME!（うまみー!）」を2026年1月20日（火）に正式ローンチします。

ぐるなびは、2025年1月20日（月）に「UMAME!」β版をリリースし、1年間にわたり検証を重ねてきました。今回の正式ローンチでは、AIがユーザー一人ひとりの好みや「食」に関わるパーソナライズ情報を深く理解し、検索することなく最適な飲食店を即座に提案。リアルの体験を最大化する、AIネイティブ時代の新しい食のプラットフォームを提供します。

■正式ローンチによる主要な機能と進化

１．迷いを即座に解決するAIエージェントによるサジェスト体験

アプリを開いた瞬間、AIエージェントがユーザーの気分や目的を読み解き、最適な一軒を導き出す「AIサジェスト」を搭載しました。双方向の対話を通じてニーズを深掘りし、瞬時に決まる、あなただけの1軒を提案します。

２．記録から潜在的な好みを解析。AIエージェントが導く高精度なパーソナライズ体験

日々の食事の写真を記録する「ジャーナル」や、お気に入りの飲食店を集めた「ブックマーク」とAIエージェントが連動。ブックマークの中からその時の気分とマッチングする提案を行います。

３．幅広い食体験の創出を目指し、店舗情報を約59万店へ拡充

AIエージェントの提案力を支える基盤として、店舗情報を大幅に拡充しました。従来の約42万店を上回り、外食ならではの価値を楽しめる約59万店の飲食店情報を活用することで、あらゆるニーズに応じた提案を可能にします。

４．Android版リリース

従来のiOS版に加え、Android版の提供を開始します。これにより、より多くのユーザーへ、デバイスを問わず次世代の飲食体験をお届けします。

■今後の展望：エージェント連携による体験の変革

今後「UMAME!」は、個人の好みや気分を学習したAIエージェント同士がつながり合う連携を目指します。エージェント間の連携により、食体験の幅をシームレスに広げ、人と食、人と人の最適なマッチングを提供する革命的なプラットフォームへと進化します。

また、2026年3月には多言語対応の第1弾として英語対応を予定しており、世界中のユーザーが利用できるアプリとなることを目指します。

ぐるなびは、生成AIを活用しぐるなび全体の技術革新・DXを実現する「ぐるなびNextプロジェクト」を2024年8月より推進しています。今後も、「食でつなぐ。人を満たす。」というPURPOSE（存在意義）のもと、社内外におけるAIの活用を拡充し、「次世代食体験の実現」と「圧倒的な業務効率化」を加速させてまいります。

■「UMAME!」概要

【ネーミングに込めたメッセージ】

「うまい」を「私に」

思わず「うまい！」と言ってしまうような、まだ出会えていない未知の食体験を提供。

生成AI技術を使ってパーソナライズした「まだ出会えていない食事」を提供することで、新たな発見を促し、未知の体験へと導く新感覚のAIエージェント搭載型飲食店マッチングアプリ。

【コンセプト】

検索から「マッチング」へ。AIネイティブ時代の新しい食体験

アプリ名 ：UMAME!

対応OS ：iOS、Android

リリース日：2026年1月20日（火）

基本利用料：無料

対象飲食店：約59万店（2026年2月上旬予定）

iOS : https://itunes.apple.com/jp/app/id6737528819?mt=8

Android ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gnavi.umame

公式サイト:https://umame.gnavi.co.jp/

■ぐるなびNextプロジェクト概要■ぐるなびNextプロジェクトVISION

次世代食体験の実現

AIが導く未知の体験の実現。飲食店の選択肢をよりパーソナライズし、価値のある食体験を創出。

圧倒的な業務効率化

AIを駆使した自動化技術により、社員の負担を軽減し、クリエイティブな業務に集中できる環境を提供。

■ぐるなびNextプロジェクトMISSION

・飲食店探しの新時代を開拓する

・膨大な飲食店情報を生成AIを用いて整備・要約し、利用者が目的に合った店やメニューを容易に見つけられるようにする

・社内業務で生成AIを積極的に活用し、全社の生産性を向上させ、営業・コンサルティング活動を含む人的サポートのオペレーションを自動化し、生産性とスケーラビリティを向上させる