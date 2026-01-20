昨年リニューアルした「ネピア ティシュ」を含むネピアの商品がかわいいミニチュアになって一挙勢ぞろい！「nepia ミニチュアチャーム」全8種、1月下旬から全国で順次登場

王子ネピア株式会社

王子ネピア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：森平高行）は、株式会社バンダイ ベンダー事業部（本社：東京都台東区）が展開するカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」とのコラボレーション第4弾を実施します。「ネピア 鼻セレブティシュ」や「ネピア ティシュ」などネピアのさまざまな商品のパッケージデザインを再現した「nepia ミニチュアチャーム」が、2026年1月下旬から、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売り場・量販店・家電店などに設置されたガシャポン自販機に順次登場します。

2024年に20周年を迎えた⿐セレブから登場した「nepia ⿐セレブ ポーチコレクション（第1弾・第2弾）」、「nepia 鼻セレブ ミニチュアチャーム」に続き、今回のコラボでは、ネピアのさまざまな商品が集まった「nepia ミニチュアチャーム」が登場します。

日頃から親しまれているさまざまなネピアの商品をより多くの方々に知っていただくきっかけとして、今回のミニチュアチャームを企画しました。ラインナップには、かわいい動物の顔でお馴染みの「ネピア 鼻セレブ ティシュ3コパック」「ネピア 鼻セレブ ポケットティシュ4コパック」をはじめ、2025年10月にリニューアルした「ネピア ティシュ5コパック」「ネピア トイレットロール」が、新たなパッケージで登場します。

また、カラフルでかわいい花柄が特長の「ネピア ネピネピ ティシュ5コパック」「ネピア ネピネピ トイレットロール」、4枚重ねでデリケートなお肌にもやさしい、上質感のあるパッケージの「ネピア からだ想いのトイレットロール」、パステルカラーが印象的な「ネピア wetomo 除菌ウエットティシュ アルコールタイプ」など、ネピアのさまざまな商品をミニサイズで細部までリアルに再現しています。バッグやポーチにつけたり、お気に入りのぬいぐるみと一緒に撮影する「ぬい活」の小物にもおすすめです。

＜「nepia ミニチュアチャーム」について＞

本商品は、ティシュやトイレットロールなどネピアのさまざまな商品のパッケージデザインを再現したミニチュアチャームです。これまでもコラボを重ねてきた「ネピア 鼻セレブ」ブランドからは、「ネピア 鼻セレブ ティシュ3コパック」「ネピア 鼻セレブ ポケットティシュ4コパック」が登場。さらに、ネピアを代表する「ネピア ティシュ5コパック」「ネピアトイレットロール」「ネピア ネピネピ ティシュ5コパック」「ネピア ネピネピ トイレットロール」や、「ネピア からだ想いのトイレットロール」「ネピア wetomo 除菌ウエットティシュ アルコールタイプ」が加わったバリエーション豊かな全8種。

■概要

商品名：nepia ミニチュアチャーム

発売日：2026年1月から順次

価格：1回 300円（税込）

対象年齢：15歳以上

種類数：全8種

・ネピア トイレットロール

・ネピア ネピネピ トイレットロール

・ネピア からだ想いのトイレットロール

・ネピア ティシュ5コパック

・ネピア ネピネピ ティシュ5コパック

・ネピア 鼻セレブ ティシュ3コパック

・ネピア 鼻セレブ ポケットティシュ4コパック

・ネピア wetomo 除菌ウエットティシュ アルコールタイプ

販売先：全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

販売元：株式会社バンダイ

■「ガシャどこ？PLUS」で気になるアイテムや取り扱い店舗をチェック！

「ガシャどこ？PLUS」を使えば、商品名や店舗名で販売状況を確認することが可能です。気になるアイテムを売っているお店や近くのお店の販売状況を簡単検索！ぜひご活用ください。

ガシャどこ？PLUS：https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php

■ガシャポンバンダイオフィシャルショップとは

「ガシャポンバンダイオフィシャルショップ」とは、バンダイのガシャポン(R)新商品をすべて取り揃えている専門店です。

ガシャポンバンダイオフィシャルショップ公式ページ：

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/

※「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。

＜参考＞チャームで登場する商品についてのご紹介「ネピア 鼻セレブ ティシュ3コパック」

「ネピア 鼻セレブ ティシュ」は空気中の水分をティシュに取り込むネピア独自の「トリプル保湿」と「植物由来スクワラン」により、濃厚な潤いがつづく保湿ティシュ。動物の愛らしい表情にこだわった高級感のあるパッケージで、2023年にエゾモモンガが中段に仲間入りし、現在はネザーランドドワーフ、エゾモモンガ、タテゴトアザラシが採用されています。

「ネピア ティシュ5コパック」「ネピア トイレットロール」

2025年10月より、「ネピア プレミアムソフト」は「ネピア ティシュ」「ネピア トイレットロール」へリニューアルしました。品質改良した「ネピア トイレットロール」は、やわらかく丈夫なだけでなく、なめらかさをあわせもつの絶妙なバランスを追求。パッケージは、芽吹く若葉をイメージした「ネピアライン」に、‟快適な使いごこち“と‟環境へのやさしさ”の2つを繋ぐ架け橋でありたいという願いを込め、「虹」のイメージが追加されています。より安心感や上質感、清潔さが際立つデザインへ進化しました。

「ネピア ネピネピ ティシュ5コパック」「ネピア ネピネピ トイレットロール」

お部屋を華やかに彩り、気分を明るく元気にしたいという想いから、ネピアの妹として2006年に誕生したブランドです。丈夫で、やわらかい肌触りが特長。かわいいお花とカラフルさで、何気ない生活に心地よい彩りをお届けするデザインです。

「ネピア からだ想いのトイレットロール」

ネピア初となる「4枚重ね」の高い吸水力と、摩擦が少なくなめらかな使い心地の「シルキー仕上げ」のトイレットロール。おしりや体が敏感で気になる方にやさしい、“デリケートケアトイレットロール”です。商品の特長を文章で記載したデザインが印象的な、ホワイトとゴールドを基調とする上質感のあるパッケージです。

「ネピア wetomo 除菌ウエットティシュ アルコールタイプ」

「いつでもいっしょにいたい、友達みたいなウエットティシュ」がコンセプト。コンパクトなサイズ感でかさばらずに持ち歩きができ、フタつきのためシートが乾きにくく、最後の1枚までしっかりと使えるところが特長です。内装はパステルカラーと水玉がかわいらしく、お部屋の中ではインテリアになじむように、持ち歩く際はお気に入りの小物のように、さりげなく日常に溶け込み生活と調和するデザインです。