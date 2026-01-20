Youtuberさおりんプロデュースのスキンケアブランド『orin(オリン)』がヘアミストオイルを単品販売決定！
株式会社ダイヤコーポレーション（所在地：東京都新宿区 代表取締役：太田大哉）は、大人気Youtuberさおりんプロデュースのスキンケアブランド『orin(オリン)』からブランド初となるヘアミストオイル2026年1月28日(水)から単品発売をいたします。
ホリデーシーズン限定で発売されている【Holiday Glow Hair Set】に新商品として含まれていたヘアミストオイルをみなさまのお声をいただきまして単品発売いたします。
Glow 5in1 Hair Mist Oil
容量 105ml
販売価格 \1,650 （税込）
傷んだ髪を補修し、潤い・ツヤ・柔らかさを与えるヘアミスト。
軽やかでベタつかず、ふんわり香る仕上がりへ。
■POINT
１.補修
タンパク質由来の補修成分*がダメージで弱くなった髪を内側から補修
ハリとしなやかな髪質へ導きます。
*加水分解乳タンパク、加水分解エンドウタンパク（すべて毛髪補修成分）
２.うるおい
髪にうるおいを与える保湿成分*配合で乾燥や広がりを抑え、しっとりまとまる髪へ。
*スクワラン（保湿成分）
３.ツヤ
髪の毛をなめらかに整え、自然なツヤを形成
植物由来成分*を贅沢に配合し柔らかでべたつかない仕上がりへ
*ホホバ種子油、シア脂（すべて保湿成分）
４.保護
熱ダメージや外部刺激*¹から髪を保護する成分*²と紫外線から髪を守る成分*³を配合し、
傷みにくい髪状態を維持します。
¹乾燥 ²酢酸トコフェロール（保護成分）*³テレフタリリデンジカンフルスルホン酸(紫外線防御成分）
５.香り
ふんわり優しく香る上品でフルーティな香り
“Ring the bell”
Alarm clean beauty, orin
肌本来の輝きを目覚めさせる習慣
忙しい日々の中でも、ひと息つくように足を止め、
自分らしくなれる時間があります。
orinが考える一番自分らしくなる時間。
それは朝と夜に行われるスキンケアタイムです。
「手軽さ」と「使いやすさ」をベースに、
それぞれが持つ肌本来の美しさを呼び起こすバランスの取れた
シンプルなスキンケアルーティンを提案します。
日常のストレスで疲れた肌と心に癒しと新しいエネルギーを吹き込み
肌本来の輝きを目覚めさせ、自分らしい美しい肌へ導きます。
■Brand Director
さおりん (ヘラヘラ三銃士)
女性3人組YouTuber「ヘラヘラ三銃士」のメンバーで、イメージカラーはブルー。可愛らしいルックスとは裏腹に、毒舌でお酒好き。個人Instagramでもフォロワー約66万人を誇り、特に20代女性からの厚い支持を得ている。
さおりん Instagram
@funacky325
(https://www.instagram.com/funacky325/)
orin公式Instagram
@orin_cosme_official
(https://www.instagram.com/orin_cosme_official/)