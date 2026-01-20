【ビッグボーイ】とろける塩キャラメル×濃厚ブラウニーの贅沢デザートが登場！ビッグボーイ「塩キャラメルデザートフェア」開催

株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社ビッグボーイジャパン（代表取締役社長：平山 賢太郎 本社：東京都港区）が展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、1月22日（木）より「ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー」などデザート3品を新発売します。

「ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー」は、ほんのり温かいブラウニーに、塩キャラメルアイス、ホイップ、ナッツなどをのせたデザートです。温かいブラウニーと冷たいキャラメルアイスの絶妙なマリアージュをご堪能いただけます。別添えでご提供する温かくほろ苦いキャラメルソースをかけて、より濃厚な味わいをお楽しみください。

食後にぴったりなミニサイズの「ミニ塩キャラメルファッジサンデー」や、塩キャラメルの程よい塩味とコクのある風味、ナッツの食感を楽しめる「塩キャラメルアーモンドアイス」もご用意しました。

また、デザートメニューをご注文いただくとプラス150円（税込165円）で、通常よりお得にドリンクバーをお楽しみいただけます。※1

ぜひこの機会にお近くの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で、デザートメニューをお楽しみください。

新商品一覧

ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー

450円（税込495円）

ミニ塩キャラメルファッジサンデー

330円（税込363円）

塩キャラメルアーモンドアイス

160円（税込176円）

※1 シェイク各種の注文は対象外です。

※ 169店舗で販売予定です。（1月20日時点）