【ビッグボーイ】とろける塩キャラメル×濃厚ブラウニーの贅沢デザートが登場！ビッグボーイ「塩キャラメルデザートフェア」開催
株式会社ゼンショーホールディングス 株式会社ビッグボーイジャパン（代表取締役社長：平山 賢太郎 本社：東京都港区）が展開するハンバーグ＆ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、1月22日（木）より「ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー」などデザート3品を新発売します。
「ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー」は、ほんのり温かいブラウニーに、塩キャラメルアイス、ホイップ、ナッツなどをのせたデザートです。温かいブラウニーと冷たいキャラメルアイスの絶妙なマリアージュをご堪能いただけます。別添えでご提供する温かくほろ苦いキャラメルソースをかけて、より濃厚な味わいをお楽しみください。
食後にぴったりなミニサイズの「ミニ塩キャラメルファッジサンデー」や、塩キャラメルの程よい塩味とコクのある風味、ナッツの食感を楽しめる「塩キャラメルアーモンドアイス」もご用意しました。
また、デザートメニューをご注文いただくとプラス150円（税込165円）で、通常よりお得にドリンクバーをお楽しみいただけます。※1
ぜひこの機会にお近くの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」で、デザートメニューをお楽しみください。
新商品一覧
ブラウニー塩キャラメルファッジサンデー
450円（税込495円）
ミニ塩キャラメルファッジサンデー
330円（税込363円）
塩キャラメルアーモンドアイス
160円（税込176円）
※1 シェイク各種の注文は対象外です。
※ 169店舗で販売予定です。（1月20日時点）