日本初（※2）、グローバル展開を見据えたAI時代のエンタテインメントレーベルが始動「NCG ENTERTAINMENT(TM)」設立のお知らせ

日本コロムビアグループ株式会社

日本コロムビアグループ株式会社（代表取締役社長：佐藤俊介、本社：東京都港区、以下：NCG）は、グローバルな展開を見据え、AIを活用した表現に取り組むクリエイターやアーティストを支援する新たなエンタテインメントレーベル「NCG ENTERTAINMENT(TM)」を設立いたします。なお、本取り組みは、国内主要レコード会社※1において日本初※2の試みとなります。

近年、AI技術の進化によりアーティストの在り方は大きく変化しており、SNSや配信プラットフォームでは、音楽にとどまらず、映像やビジュアル、文章等、さまざまな分野でAIを活用した作品が日々発信されています。企画・制作・発信を一人で完結させる表現者も増え、創作の現場は従来の分業モデルから大きく変化しています。しかし、こうした新しい表現者たちは、著作権や契約、収益分配、プロモーションやカラオケへのMV導入等の面で従来の音楽ビジネスの枠組みに乗りきれないという課題を抱えています。

NCGおよび日本コロムビア株式会社は、AI時代のクリエイター・アーティストを正しく支援するため、長年にわたり音楽産業を支えてきた経験をもとに、AIによるエンタテインメントの価値を日本から世界に拡大するための新レーベル「NCG ENTERTAINMENT(TM)」を立ち上げました。本レーベルに所属を希望するAIアーティスト、AIシンガー開発者、仮想タレントや俳優、キャラクター制作者等、AIを活用した創作物を作る全てのクリエイターを対象に、所属アーティストの一般公募を開始いたします。選考を経て契約を締結したクリエイターは、アーティスト活動におけるAIツール使用料の支援や、AI作品の類似性をチェックする機能を備えた制作体制のもと、印税収入の分配、グローバル展開、制作から配信、プロモーション、バックオフィス支援に至るまでの包括的なサポートを受けることができます。

NCGは「NCG ENTERTAINMENT(TM)」を通じて、人とAIが共に表現を紡ぐ時代のエンタテインメント文化を、日本から世界へ発信してまいります。

特設サイト https://ncg-entertainment.com/(https://ncg-entertainment.com/)

※1：一般社団法人日本レコード協会 正会員社

※2：日本初（当社調べ：2026年1月9日時点）国内主要レコード会社（一般社団法人日本レコード協会 正会員社）が、生成AI等のAI技術を活用して制作された音楽・映像・ビジュアル等の創作物を扱うクリエイターを対象に、契約および包括支援を提供する"専門レーベル"を設立する試みとして。

■所属するAIクリエイターへのサポート内容について

「NCG ENTERTAINMENT(TM)」では、115年以上の歴史を持ち長年音楽産業を支えてきた知見をもとに、クリエイティブ活動を支える包括的なサポート体制を整備しています。

＜新たなビジネスモデルの構築支援＞

IP創造・EC事業やSNS運用等のビジネス戦略をサポート。

＜コンテンツ制作/ライブ活動支援＞

アーティスト活動におけるAIツール使用料や、バーチャル空間等でのライブ活動支援。

＜印税・収益分配制度の導入＞

グローバル展開を視野に入れたAIアーティスト制作者・運営チーム等の各権利を考慮した、印税・収益分配システムの提供。

＜CDやアナログレコード等のフィジカルグッズの展開＞

フィジカル音源の制作から流通、販促リリースを支援。

＜カラオケ配信のための連携＞

楽曲やMVのカラオケシステムへの配信サポート。

＜主要音楽配信サービスへの展開支援＞

Spotify、Apple Music、YouTube Music等、主要配信プラットフォームへの登録・配信代行。

＜バックオフィス支援＞

AI作品の類似性をチェックする機能等、アーティスト活動に必要な専門的なバックオフィス支援。

■AIアーティストの所属募集について

「NCG ENTERTAINMENT(TM)」では、AIアーティスト、AIシンガー開発者、仮想タレントや俳優、キャラクター制作者等、AIを活用した創作物を作る全てのクリエイターを対象に、新たに所属するアーティストの一般公募を開始いたします。

募集開始：2026年1月20日（火）～

応募フォーム：https://forms.gle/LziSHAa6f6eAfsFi8

■「NCG ENTERTAINMENT(TM)」について https://ncg-entertainment.com/(https://ncg-entertainment.com/)

「NCG ENTERTAINMENT(TM)」は、NCGが運営するグローバルな展開を視野に入れ、AIに特化したクリエイターやアーティスト向けの新しいエンタテインメントレーベルです。AI技術を活用した様々な分野のクリエイターを支援し、作品発表から配信、プロモーション、カラオケ展開、フィジカルリリースまでを包括的にサポートします。人とAIがともにエンタテインメントを生み出す時代の、創造と挑戦の拠点として活動を展開していきます。

■日本コロムビアグループ株式会社について

日本コロムビアグループ株式会社（NCG）は、AI を核とした次世代型クリエイティブプロデュースカンパニーです。日本初のレコード会社 日本コロムビア株式会社と、世界初の着メロを生んだ株式会社フェイスのDNAを継承し、音楽とテクノロジーの革新を牽引。AI を活用した IP 創出、クリエイターエコシステム構築、AX 推進を通じ、社会に「今」を揺さぶる新しいエンタテインメントを届けます。

会社名 日本コロムビアグループ株式会社

所在地 東京都港区南青山6-10-12

代表者 代表取締役社長 佐藤俊介

事業内容 AIを軸とするコンテンツ配信プラットフォームの開発およびビジネスモデルの構築

資本金 358,123,550 円

URL https://www.columbia.co.jp