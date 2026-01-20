ATOMica、Pre-UXイノベーションハブ（熊本）にて、地域課題を「食」で変革するためのイベント『Food&Breath ～「食べて整う」という新しい文化を、ここから～』を開催

株式会社ATOMica

ソーシャルコワーキング(R)スタートアップの株式会社ATOMica（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役Co-CEO：嶋田 瑞生、南原 一輝）は、熊本県の「Pre-UXイノベーションハブ」にて、食を通じた地域課題解決と企業経営の進化を目指すイベント『Food&Breath ～「食べて整う」という新しい文化を、ここから～』を、2026年1月24日（土）に開催いたします。

本イベントでは、これまで単なるコストや福利厚生の一環と捉えられがちだった「食」を、企業の生産性向上・人材定着・健康投資を支える「ウェルネスインフラ」として再定義し、企業経営の視点から「食べて心身を整える」仕組みの価値を提示します。県内の有力企業、地域生産者、そして生活者が一堂に会し、熊本から「食べて心身を整える」新しい文化の社会実装を目指します。

■ イベント開催の背景・目的

現在、多くの企業が経営課題として直面している「人手不足」や従業員の「健康不調」。

本イベントは、「食」を働く人の心身を支える「ウェルネスインフラ」として再定義することで、これらを精神論ではなく具体的な仕組みで解決へと導くことを目的としています。またそれと同時に、地域社会における文脈として、地域の食文化や特産品を「ウェルネス産業」へ転換するモデルを確立することで、持続可能な地域経済の活性化と地域ブランド価値の向上も見据えた取り組みとなります。

■ イベントのポイント

■ 開催概要

- 「ウェルネスインフラ」としての食の再定義：経営視点から見た「食」の投資価値（生産性・定着率向上）について、具体的な方策を議論します。- 地域資源×先進技術の融合：規格外農産物の活用や特殊冷凍技術の応用など、地域資源を最大限に生かした先進事例を共有します。- 体験イベント「FOOD & BREATH MARKET」：セミナーでの学びだけでなく、体験イベントを通じて、企業、生産者、生活者が交わる場を創出します。

■ イベント名： Food&Breath ～「食べて整う」という新しい文化を、ここから～

■ 開催日時： 2026年1月24日（土） 13:00～16:00

■ 会場： Pre-UXイノベーションハブ （熊本県上益城郡益城町田原1155‐12 テクノ・ラボラトリビル1F）

■ 参加費： 無料

■ 登壇者・ゲスト（敬称略）

食を中心にさまざまな分野で活躍する専門家を交えて、多角的な視点から「食」の可能性を探ります。

- 桐山 一郎（株式会社ポップラボ 専務取締役）- 野口 慎矢（株式会社サイバーレコード 上級執行役員）- 荘林 沙果（株式会社再春館共創ラボラトリー）- 中野 香織（YOUR ROOM 代表）- 福富 康馬（Addvalue株式会社 代表取締役）- 中村 優貴（トマト男）- 平尾 有希（株式会社ふく成 専務取締役）- 橋本 真由美（NISHOGOGO合同会社 代表）

■ リサーチパークフェス（会場は、Pre-UXイノベーションハブの隣のスペース）

当日は、さまざまな体験コンテンツなどのアクティビティが充実した「リサーチパークフェス」を同時開催します。

- 主なコンテンツ- - パルクール- - ピラティス- - 焚火- - キッチンカー- - スペシャルゲスト： くまモン（登場予定 14:00～14:30）

※イベント概要は、変更の可能性がございます。

■株式会社ATOMicaについて

株式会社ATOMica（読み：アトミカ）は、ソーシャルコワーキング(R)事業を全国で展開する、創業6年のスタートアップ企業。あらゆる願いに寄り添い、人と人を結び続けるために、企業や自治体、大学や地域をはじめとする多種多様なステークホルダーが保有する場に対して、コワーキング施設をゼロからプロデュース・運営。場所としてのコワーキングスペースの枠を超え、出会いや交流、協働を持続的に生み出すためのコミュニティづくり、街づくりを行なう。現在、全国で約60の施設（※）を運営している。「東洋経済すごいベンチャー100」2025年版に選出。

※2026年1月時点



■会社概要

社名：株式会社ATOMica（アトミカ）

設立：2019年4月5日

代表者：代表取締役Co-CEO 嶋田 瑞生、南原 一輝

所在地：東京都中央区日本橋1-4-1日本橋一丁目三井ビルディング5階 THE E.A.S.T. 日本橋一丁目（東京オフィス）

事業概要：コワーキングスペースの立ち上げ・運営支援、産学協同プロジェクトの企画・運営、コミュニティを通じたDX/CX領域の人材育成とマッチングをはじめとするソーシャルコワーキング(R)事業

コーポレートWEBサイト：https://atomica.co.jp

コミュニティマネージャー特設WEBサイト：https://atomica-communitymanager.com