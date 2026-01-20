Â¿ºÌ¤Ê²»³Ú³èÆ°¤ÇÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¿¥Ùー¥·¥¹¥È¡¢ËÙ¹¾¾½ÂÀ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿½é¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ö¥Ã¥¯¤¬È¯Çä·èÄê¡ª¡¡¼õÃíÀ¸»º¤Î¤ß¤Î¸ÂÄêÈÇ¤ÏÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±Ãæ¡ª
¢¥º¸¤Ï¼õÃíÀ¸»º¤Î¤ß¤Î¸ÂÄêÈÇ¡ØËÙ¹¾¾½ÂÀ OFFICIAL ARTIST BOOK ¸ÂÄêÈÇ¡Ù¤Î¥«¥Ðー¡£±¦¤Ï°ìÈÌÎ®ÄÌÈÇ¡ØËÙ¹¾¾½ÂÀ OFFICIAL ARTIST BOOK¡Ù¤ÎÉ½»æ¡£¸ÂÄêÈÇ¤Î¥«¥Ðー¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç¡¢ËÜ¤ÎÉ½»æ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆ±ÍÍ¡£Î¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤Ï¥«¥Ðー¤ÎÍÌµ¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤ÏÆ±°ì¡£
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç²»³Ú´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜÂçÊå¡Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ö¥Ã¥¯¡ØËÙ¹¾¾½ÂÀ OFFICIAL ARTIST BOOK ¸ÂÄêÈÇ¡Ù¡Ê¼õÃíÀ¸»º¤Î¤ß¤Î¸ÂÄêÈÇ¡Ë¡¢¡ØËÙ¹¾¾½ÂÀ OFFICIAL ARTIST BOOK¡Ù¡Ê°ìÈÌÎ®ÄÌÈÇ¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯3·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡ÈPENGUIN RESEARCH¡É¤Î¥Ùー¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢J-Pop¡¿Rock¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¡¢¥²ー¥à²»³Ú¡¢VTuber¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÀâÅª¥Ü¥«¥íP¡Èkemu¡É¤È¤·¤Æ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê²»³Ú³èÆ°¤Ç³ÆÊýÌÌ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëËÙ¹¾¾½ÂÀ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ö¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ò¸ì¤ê²¼¤í¤·¤¿¥í¥ó¥°¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÌÁÍ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¥í¥Ã¥¯¡¦¥·¥ó¥¬ーLiSA¤È¤ÎÂÐÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥Ùー¥¹¡¢¥®¥¿ー¡¢¥ー¥Üー¥É¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑµ¡ºà¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ò²ð¡¢ËÙ¹¾¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ËÄÂç¤Ê³Ú¶Ê¤Î¤Ê¤«¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»ëÅÀ¤Ç10¶Ê¡¢¥Ùー¥·¥¹¥È»ëÅÀ¤Ç5¶Ê¤ò¸·Áª¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥»¥ë¥Õ³Ú¶Ê²òÀâ¡¢kemu³Ú¶Ê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿³Ú¶ÊÀ©ºî¼êË¡¤Î¸ø³«¡¢»¨»ï¡Ø¥Ùー¥¹¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤äÁÕË¡²òÀâµ»ö¤ÎºÆ·Ç¡¢PENGUIN RESEARCH¤Î¡ÖSUPERCHARGER¡×¤Î¥Ùー¥¹¡¦¥¹¥³¥¢¤Ê¤É½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¿¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¤ÎËÙ¹¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÙ¹¾°Ê³°¤ÎPENGUIN RESEARCH¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ëºÂÃÌ²ñ¤ä¡¢´Ø¤ï¤ê¤Î¿¼¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¡¢ÁÇ´é¤ÎËÙ¹¾¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëQ&A¥³ー¥Êー¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤¿ËÙ¹¾¾½ÂÀÁü¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªËÜ½ñ¤Ï¡¢°ìÈÌÎ®ÄÌÈÇ¤Î¡ØËÙ¹¾¾½ÂÀ OFFICIAL ARTIST BOOK¡Ù¤È¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤Ë¤Ï¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤¤»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥Ðー»ÅÍÍ¡Ê¥«¥Ðー¤Ï¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¡£ËÜ¤ÎÉ½»æ¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤ÈÆ±ÍÍ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡ØËÙ¹¾¾½ÂÀ OFFICIAL ARTIST BOOK ¸ÂÄêÈÇ¡Ù¤Î2¼ï¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¸å¼Ô¤Î¡È¸ÂÄêÈÇ¡É¤Ï¡¢¼õÃíÀ¸»º¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¡ÖT-OD¡Êhttps://t-od.jp/products/horieshota-absp)¡×¤Ë¤Æ¡¢1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÍ½Ìó¼õÃí¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÎ®ÄÌÈÇ¤ÎÍ½Ìó³«»ÏÆü¤Ï¸åÆü¤Î¹ðÃÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ï¡ÊÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦Special Interview
¡¦Talk Session with LiSA
¡¦Self Liner Notes
¡¦Gears
¡¦Music Production Report
¡¦50 Questions
¡¦PENGUIN RESEARCH Meeting
¡¦Messages to Shota
¡¦Playing Analysis
¡¦Bass Score¡ÖSUPERCHARGER¡×PENGUIN RESEARCH
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¡ØËÙ¹¾¾½ÂÀ OFFICIAL ARTIST BOOK ¸ÂÄêÈÇ¡Ù
»ÅÍÍ¡§A4ÊÑ·ÁÈ½¡¿128¥Úー¥¸
Äê²Á¡§3,300±ß¡ÊËÜÂÎ3,000±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
È¯Çä¡§2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
Í½Ìó¼õÃí´ü´Ö¡§1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
È¯¹Ô¡§¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯
¾¦ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¡¡¡¡https://t-od.jp/products/horieshota-absp
¢£½ñ»ï¾ðÊó¡Ê°ìÈÌÎ®ÄÌÈÇ¡Ë
½ñÌ¾¡§¡ØËÙ¹¾¾½ÂÀ OFFICIAL ARTIST BOOK¡Ù
»ÅÍÍ¡§A4ÊÑ·ÁÈ½¡¿128¥Úー¥¸
Äê²Á¡§3,300±ß¡ÊËÜÂÎ3,000±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
È¯Çä¡§2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¸åÆüÈ¯É½
È¯¹Ô¡§¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯
¾¦ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¡¡¡¡https://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125243006/
PROFILE
ËÙ¹¾¾½ÂÀ¡Ê¤Û¤ê¤¨¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë
¡ü5·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éDTM¤ËË×Æ¬¤·¡¢¾åµþ¸å¡¢²»³ÚÀ©ºî²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤¹¤ë¡£2013Ç¯¤«¤é¤ÏÆÈÎ©¤·¡¢LiSA¡¢³ý¸¶¼ÂÎ¤¡¢¥Ù¥¤¥Óー¥ì¥¤¥ºJAPAN¡¢ReoNa¡¢±ºÅçºäÅÄÁ¥¡¢À±³¹¤¹¤¤¤»¤¤¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£2015Ç¯¤Ë¼«¿È¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢PENGUIN RESEARCH¤ò·ëÀ®¤·¡¢2016Ç¯1·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¸¥çー¥«ー¤Ëµ¹¤·¤¯¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥Ó¥åー¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬¸®ÊÂ¤ß100Ëü²óºÆÀ¸¤òÃ£À®¤·¤¿ÅÁÀâÅª¥Üー¥«¥í¥¤¥É¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Èkemu¡ÉÌ¾µÁ¤Ç¤ÎÁÏºî³èÆ°¤â¹Ô¤Ê¤¦¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ã¥Èー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ûhttps://www.rittor-music.co.jp/
¡Ø¥®¥¿ー¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ø¥µ¥¦¥ó¥É¡õ¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÅù¤Î³Ú´ï±éÁÕ¤ä²»³ÚÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦¥×¥ì¥¤¥äー¡õ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±ÀìÌç»¨»ï¡¢³Ú´ï¶µÂ§ËÜÅù¤Î½ÐÈÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅ»Ò½ÐÈÇ¡¢±ÇÁü¡¦²»¸»¤ÎÇÛ¿®Åù¡¢²»³Ú´ØÏ¢¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¯ÃÂÀ¸¤·¤¿Â¿ÌÜÅª¥¹¥Úー¥¹¡Ö¸æÃã¥Î¿åRITTOR BASE¡×¤Î±¿±Ä¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î³Ú´ï¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ø¥Ç¥¸¥Þー¥È¡Ù¤äT¥·¥ã¥Ä¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ØT-OD¡ÙÅù¤ÎWeb¥µー¥Ó¥¹¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¡Ûhttps://www.impressholdings.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÍËÜÍ³µª¡Ë¤ò»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ëー¥×¡£¡ÖIT¡×¡Ö²»³Ú¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö»³³Ù¡¦¼«Á³¡×¡Ö¹Ò¶õ¡¦Å´Æ»¡×¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö³Ø½Ñ¡¦Íý¹©³Ø¡×¤ò¼çÍ×¥Æー¥Þ¤ËÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥á¥Ç¥£¥¢&¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¡¦±¿±Ä¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
