愛知県みよし市の『成人を祝う会』等にて案内する、プレコンセプションケア啓発観点の「性教育」の動画を制作

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/(https://famione.com/benefit/) などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、愛知県みよし市（市長：小山 祐、以下みよし市）の若い世代に向け、プレコンセプションケア啓発観点から性教育の動画を制作し、納品いたしました。

本動画は、プレコンセプションケアに関心を持つ方々や、これから人生の選択肢を広げていく若い世代に向けて、自身の健康や将来のライフプランについて考えるきっかけを届けることを目的としています。



「プレコンセプションケアとは何か」という基本的な考え方を、専門的になりすぎない表現でわかりやすく解説。プレコンセプションケアを「特別な人のための知識」ではなく、「誰にとっても身近な健康の考え方」として捉えられるよう、日常生活や価値観に寄り添った構成としています。



「自分自身もパートナーも守るため」という観点から、将来の妊娠・出産といった特定のライフイベントに限らず、今の健康状態や生活習慣がその後の人生にどのようにつながっていくのかに目を向け、性教育をベースに自分自身のライフデザインを主体的に考える視点を大切にしました。



愛知県みよし市では、成人を祝う会の場で本動画の案内を配布するなど、若年層へのプレコンセプションケア啓発の一環としてご活用いただく予定です。

■愛知県 みよし市ご担当者様コメント

この動画は、プレコンセプションケア（将来のためだけでなく、今の自分を大切にするための健康づくり）のことを、知っていただくことを目的に作っています。

忙しい毎日の中では、健康のこと、自分の心や体のことを後回しにしてしまいがちですが、自分の体を知ることは、これからの生活や将来の選択にきっと役立ちます。

この動画が、「ちょっと意識してみようかな」と思うきっかけになればうれしいです。



みよし市は、皆さんが自分らしく、健やかに毎日を過ごせるよう応援しています。

■愛知県みよし市様のお取り組み

みよし市では、令和6年度より「プレコンセプションケア（妊娠前の健康管理）」の重要性を広く周知するための事業を展開しています。その一環として、今年1月にはファミワンによるプレコンセプションケアの基礎を学ぶセミナーも開催され、市民の健康意識向上と将来のライフプラン支援に取り組んでいます。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。



「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。



また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

