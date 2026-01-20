今年のバレンタインは「平成レトロ」！ 『デリッシュキッチン』が材料費高騰でも作れるコスパ最強レシピを考案。

株式会社エブリー

株式会社エブリー（本社：東京都港区、代表取締役：吉田 大成）が運営する日本最大級のレシピ動画メディア『デリッシュキッチン』は、バレンタインの時期に合わせ、今年流行しそうな「平成レトロ」レシピを公開しました。近年、チョコレートの価格が高騰していることを受け、お手頃な食材を組み合わせることで、家計に優しく、「懐かしくてエモい」「ダサくて逆にかわいい」といった平成の雰囲気を再現したレシピを紹介します。

2026年のバレンタインは「平成レトロ」に注目！

近年、ファッションやグッズ、音楽など幅広い分野において、1990年代から2000年代初頭のカルチャーを再解釈したブームが続いています。この流れを受け、当時の雰囲気を感じさせるデザインや流行を指す「平成レトロ」という言葉が台頭し、Z世代をはじめとする若い世代の間で急速に注目度を高めています。

平成カルチャーが今これほどまでに支持されている背景には、当時をリアルタイムで過ごした世代にとっては「懐かしくてエモい」記憶を呼び起こす一方で、それより下の世代にとっては、アナログでポップなデザインや手作り感が、「チープなダサさで逆にかわいい」という新鮮な魅力として受け入れられていることが挙げられます。

この「平成レトロ」の波は食の分野にも及んでおり、特にバレンタインにおいては、2024年頃からかつての小中学生たちの間で流行した「平成女児チョコ」が大きな話題となりました。『デリッシュキッチン』では、昨今のSNSでの盛り上がりやユーザーの関心の高さから、今年のバレンタインにおいても引き続き「平成レトロ」に注目しています。

チョコレートの価格高騰と消費者の「チョコ離れ」

トレンドが盛り上がりを見せる一方で、家計に大きな影を落としているのが、チョコレートの価格高騰です。総務省発表の「小売物価統計調査（動向編）」によると、2025年10月時点の価格（100g換算）は、2019年同月比で約2倍まで上昇しています（2025年10月：411円、2019年10月：214円）。一方で、バレンタインシーズンである2月における、「チョコレート」のキーワード検索頻度は年々減少傾向にあります。

こうした背景を受け、『デリッシュキッチン』では、高価なチョコレートを大量に使わずとも、お手頃な食材との組み合わせで満足感とワクワク感を両立できる、家計に優しい「平成レトロチョコ」レシピを提案します。

チョコレート価格高騰でも安心！コスパ良く楽しむ「平成レトロ」レシピ

平成を感じさせるバレンタインスイーツを、チョコレートの使用量を抑えたレシピで再現しました。

少しのチョコで作れる♪

デコトリュフ風チョコ(https://delishkitchen.tv/recipes/596978180728816769)

砕いたビスケットを丸めて溶かしたチョコをからめます。材料3つとお好みのトッピングでお楽しみください！ねっとりと濃厚な味わいです。

平成レトロを再現♪

チョコエッグ(https://delishkitchen.tv/recipes/597246093792642177)

割った時のワクワク感が止まらない、懐かしのチョコレートエッグがお家でも作れる！バレンタインやプレゼントに喜ばれること間違いなし。シリコン型は通販や製菓店などで購入できます。

バレンタインに作りたい！

カラフルチョコマドレーヌ(https://delishkitchen.tv/recipes/598028598514811184)

ココア生地のマドレーヌにカラフルなチョコをのせて可愛く仕上げました！生地はチョコ不使用でもしっとり濃厚な美味しさです。ホットケーキミックスを使って気軽に作れるのも嬉しいポイント！

可愛くデコっちゃお(ハート)

ファンシーちょこクッキー(https://delishkitchen.tv/recipes/597842384687989090)

市販のクッキーとアラザンやチョコスプレーをデコレーションを使って簡単に可愛く仕上げましょう！2色のチョコレートを使うことで彩りもよく仕上がります！バレンタインに作って配るのもおすすめです。

『デリッシュキッチン』について

レシピサービス アプリユーザー評価 国内No.1（※）で、4,400万人以上に利用されているレシピ動画メディア。

レシピは「誰でも簡単においしく作れる」をコンセプトにすべて管理栄養士などの食のプロによって考案され、その総数は56,000件以上。さらに、近くのお店の特売情報の配信・クーポン配布などの毎日のお買い物がお得・便利になる機能や、作りたいレシピに必要な食材をワンタップでネットスーパーに注文できるシステム、デザイン性と機能性に優れたオリジナルキッチンツール、管理栄養士監修の栄養バランスが取れた食事をご自宅までお届けする冷凍宅配弁当Mealsなど、食卓を豊かにするサービスを提供しています。

（※）Sensor Tower調べ。App Store および Google Play「フード＆ドリンク」カテゴリーにおける累計ダウンロード数100万以上のレシピアプリの平均評価値〔リリース日～2025/4/30〕

