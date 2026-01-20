Webサイト多言語化サービス『AIシュリーマン』が、東京スター銀行の個人向けインターネットバンキング「東京スターダイレクト」に採用されました

株式会社StormWebサイト多言語化SaaS AIシュリーマン

株式会社Storm（本社：東京都港区、代表取締役：遠山 晃）が提供するWebサイト多言語化サービス『AIシュリーマン』が、株式会社東京スター銀行（本社：東京都港区、代表執行役頭取：伊東 武）の個人向けインターネットバンキング「東京スターダイレクト」に採用されました。これにより、「東京スターダイレクト」のログイン後画面において、日本語に加え英語・中国語（繁体字）での利用が可能となり、国内居住者・非居住者のお客さま双方に向けた多言語サービスが実現しました。

【 AIシュリーマンの導入背景について 】

東京スター銀行は、親会社であるCTBC Bankのグローバルネットワークや海外金融機関との連携を生かし、海外のお客さまの多様なニーズに応じた金融支援を行っています。また、日本で暮らす外国人も年々増加しており、国内居住者・非居住者の外国人のお客さまのさらなる利便性向上のため、個人向けインターネットバンキング「東京スターダイレクト」のサービス拡充を検討していました。

その一環で「AIシュリーマン」が、同行の「東京スターダイレクト」に採用され、日本語・英語・中国語（繁体字）での多言語化対応を開始しました。

【 AIシュリーマンを選定した理由 】

銀行ならではの厳格なセキュリティ要件や個人情報保護に対応している安全性、高精度な翻訳や専門用語への柔軟な対応、多様な辞書登録や画像切り替えなどの自由度の高いカスタマイズ機能、翻訳対象外ページの指定やワンタグによる簡単な実装などの運用管理の負担が軽減できる点を評価していただきました。

【 AIシュリーマンの特徴 】

- 用語集による誤訳防止

インターネットバンキングでは、取引に関連する文言や注意事項など、誤解が生じない表現が重要になります。『AIシュリーマン』は用語集（辞書）や表記ルールを基盤に、専門用語・固有名詞・注意喚起表現の翻訳を統制し、言語間の表記ゆれや意味のぶれを抑えます。これにより、ログイン後の主要画面においても、各言語で一貫性のある案内を提供できます。

2. 専属チームによる手厚いサポート

導入時には多言語オンボーディングプログラムを実施し、サービス公開までを手厚く支援。導入後も専属カスタマーサポートが多言語に関わるあらゆるお悩みを解決します。

3. 個人情報の翻訳除外

インターネットバンキングでは、お客さまの氏名や口座番号などの個人情報が画面上に表示されます。「AIシュリーマン」では、導入時に専属サポートがこれらの個人情報を翻訳対象から除外する設定を実施。個人情報が翻訳サーバに送信されることなく、安心してご利用いただける環境を実現しました。

【 導入サイトについて 】

東京スターダイレクト(https://direct.tokyostarbank.co.jp/)（個人のお客さま向けインターネットバンキング）

対応言語：日本語・英語・中国語（繁体字）

【 AIシュリーマンのその他の機能】

■ 高精度な翻訳

AI翻訳＋AI校正＋人力校正：3段階翻訳フロー機能。AI翻訳だけでなく、独自の辞書技術、ChatGPTによる校正と人の手による手動校正を組み合わせることで、通常の機械翻訳よりも高い精度と自然さを持った翻訳を得ることができます。これにより、Webサイトの内容が海外の顧客やビジネスパートナーにも正確かつ自然に伝わります。

■ 簡単な設定のみで導入可能

デフォルトではブラウザ言語を見て自動で言語が切り替わるため、難しい設定は不要です。もちろん細かなカスタマイズも可能です。

■ 超高速なページ表示

転送周りの最適化やキャッシュなどを独自の最適化を行い、ページの翻訳結果表示を最速で行われるよう制御されています。最適化済のページの場合、およそ0.05秒程度でページが反映されます。

■ ライブエディタ

実際の画面を見ながら手動翻訳の登録も可能です。

■ 翻訳者管理機能

サイト上から翻訳のみを行うユーザを追加・管理することができます。

■ 言語毎の画像辞書

言語毎に画像の自動差し替えを行うことができます。

今後も、株式会社Stormは提供する多言語対応AIクラウドサービスの付加価値を一層高め、企業や個人がより効率的かつ効果的にグローバル市場へ進出する道を開いていきます。

----------------------------------------------------

【 会社概要 】

社名 ： 株式会社Storm

代表者 ： 代表取締役 遠山晃

東京本社 ： 〒107-0062 東京都港区南青山2-2-15

電話（代表）： 03-6555-2806

創業 ： 2018年7月

資本金 ： 5,000万円

事業内容 ： 多言語支援サービス運営

----------------------------------------------------

【 本件に関するお問い合わせ先 】

株式会社Storm AIシュリーマン事業部

Tel.：03-6555-2806

WEBサイトからのお問い合わせフォーム

https://storm.jp/contact

※ 本ニュースリリースの内容は発表日現在のものです。将来予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

----------------------------------------------------