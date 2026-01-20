【イベントレポート】延べ約2,000名の子どもたちが“やりたい！”と出会った２日間！

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木英俊）が展開するスキンケアのトータルブランド「メンソレータム」は、子どもが自分の“やりたい！”と出会える体験型イベント「きみの やりたいみつかるスタジオ」を、2026年1月17日（土）、18日（日）の2日間、二子玉川ライズ ガレリアにて開催しました。

本イベントは、勉強、スポーツ、表現、ものづくりなど、子どもたちができることの選択肢が広がる現代において、子どもたちが自分の感性で“やりたい！”と出会い、その一歩を踏み出すきっかけを届けたいという想いから企画されたものです。メンソレータムの核にある「やさしさ、ぬくもり、頼もしさ」というブランドの想いをのせて、メンソレータムならではの “やさしいおせっかい”として実施しました。当日は、乳幼児から小学生までの子どもたち920名が撮影ブースで撮影体験をし、3,000枚の展示したトレーディングカードはすべてお持ち帰りいただきました。2日間で延べ約2,000名が来場し、たくさんの“やりたい！”との出会いを創出しました。

公式サイト：https://jp.rohto.com/mentholatum/mitsukaru

■イベント内容

会場では、子どもたちの“やりたい！”と出会える、2つの体験を用意しました。ひとつは、“やりたい！”の世界に飛び込むことができる、まるでアトラクションのようなLEDスタジオでの「やりたいみつかるスタジオ体験」。もうひとつは、バレエやクライミング、しょうぎなど20種類の“やりたい！”がイラストで描かれたトレーディングカードを展示・配布する「やりたいみつかるカード展示・配布」です。

■当日の様子

＜やりたいみつかるスタジオ体験＞

子どもたちは、まず【バスケットボール（バスケ）】、【ボクシンググローブ（ボクシング）】、【ケーキ（おかしづくり）】、【ギター（演奏）】、【漫画用つけペン（まんが）】の5つのアイテムからひとつ、自分の“やりたい！”を選びます。選んだアイテムを手に、LEDで囲まれたスタジオに入り、映像とともに各テーマの世界観を体験。アイテムを手にポーズを決める子や、少し恥ずかしそうにしながらも挑戦する子など、それぞれが”やりたい！”の世界に入り込む様子が見られました。

撮影した写真は、トレーディングカードになってその場でプリントされ、世界にひとつだけの、 自分の“やりたい！”を形にしたオリジナルのトレーディングカードとしてお持ち帰りいただきました。

＜やりたいみつかるカード展示・配布＞

バレエやクライミング、しょうぎなど合計20種の“やりたい！” を4人のイラストレーターが描き下ろしたトレーディングカードとして展示・配布しました。円卓に並ぶカードの前では、黙々とカードに見入る子どもたちの姿が多く見られました。カードを一枚ずつ手に取ってはじっと眺め“自分の好き”と向き合うように真剣な表情で選ぶ子、色使いやイラストの雰囲気から「この色かわいい！」「こっちのカードが好き！」と選ぶ子、直感で手にとって行く子などその選び方もさまざま。一辺倒ではない、多様な出会い方を作れたことも印象的でした。

＜トレーディングカード全ラインナップ＞

おかしづくり、ギター、クライミング、剣道、サーフィン、習字、将棋、水泳、スケートボード、卓球、ダンス、テニス、バスケットボール、バレエ、バレーボール、ピアノ、プログラミング、ボクシング、漫画、和太鼓 ※50音順

■来場者の声

＜やりたいみつかるスタジオ体験＞

撮影の体験を終えた子どもたちからは、自分の中に芽生えたさまざまな「やってみたい！」の声が届きました。

・小学2年生の女の子（【漫画用つけペン（まんが）】を選択）

「好きな漫画をいつも読んでいて、漫画家になりたかった。もらったカードの写真がとてもかわいかったから、自分だけの宝物としてお家に飾っておきたい。」

・小学4年生の男の子（【ギター（演奏）】を選択）

「いつも聴いている歌手のギタリストがかっこいい。だからギターのカードは大事にする！」

・小学1年生の男の子（【ケーキ（おかしづくり）】を選択）

「楽しかったから、すぐにもう一回やりたい！」

・小学３年生の女の子（【バスケットボール（バスケ）】を選択）

「自分のトレカなんて珍しいよね！早く友達に見せたい！」

＜やりたいみつかるカード展示・配布＞

・小学生の女の子

「ドーナツが大好きで、将来はケーキ屋さんになりたい。このマーク（メンソレータム）はお家にあるのと同じでうれしい！」

・小学5年生の男の子

「撮影は緊張したけど楽しかった！展示のトレカは種類が多くておもしろかった。好きなマレーシアの作家さんの影響でまんがを選んだよ！」

・小学生の女の子

「さっきはギターを持って撮影したよ！おかしづくりとダンス、バレエのカードも選んだよ！」

会場では「やりたいこと見つかった？」という問いかけに「おかしづくり！」と即答する子どもの姿も見られるなど、スタジオ撮影やカードの展示・配布を通じて子どもたちが自分の“やってみたいこと”に一歩を踏み出すワクワクとした瞬間が、会場の随所にあふれていました。

■担当者コメント

メンソレータム ブランド担当

「今回のイベントでは、子どもたちが自分の“やりたい！”に出会い、目を輝かせる瞬間をたくさん見ることができました。これからもメンソレータムは、子どもたち一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、誰かの一歩をそっと後押しするような“やさしいおせっかい”を続けていきたいと考えています。今後もイベントなど可能な限り取り組んでいく予定です。」

■イベント実施概要

タイトル：きみの やりたいみつかるスタジオ

会場：二子玉川ライズ ガレリア

日程：2026年1月17日(土)、18日(日)

時間：10:00-18:00（スタジオ受付最終時間 17:30）

主催：ロート製薬株式会社

■商品情報

スキンケアのトータルブランドとして、お客様の様々な肌悩みに合わせて製品を開発してきたメンソレータムは、子どもの“やってみたい！”を商品でも応援します。

＜ダンスを頑張るきみへ＞

レッスンでたくさん汗をかいたあとに。ふきとり化粧水でニキビ予防！

商品名：メンソレータム アクネス薬用パウダー化粧水（医薬部外品）

内容量：180ml

価格：858円（希望小売価格、税込み）

https://jp.rohto.com/acnes/powder-lotion/?_ga=2.183313441.60271657.1767763304-550518991.1763029380

＜まんがを描くきみへ＞

たくさん描いて頑張った手に。ベタつきにくくて使いやすい！

商品名：メンソレータム ハンドベール うるおいジェル（医薬部外品）

内容量：70g

価格：オープン価格

商品サイト

https://jp.rohto.com/handveil/moisture-gel/?_ga=2.237760263.60271657.1767763304-550518991.1763029380

＜けんどうを頑張るきみへ＞

防具で蒸れてできてしまったあせもに。白くならないから日中でも使える！

商品名：メンソレータムケアセモクリーム（第3医薬品）

内容量：35g

価格：968円（希望小売価格、税込み）

商品サイト

https://jp.rohto.com/caresemo/cream?_ga=2.241297029.60271657.1767763304-550518991.1763029380

■「メンソレータム」の歴史

1889年、アメリカでアルバート・ハイド氏が「ザ・メンソレータム・カンパニー」を創業。研究と実験期間を経て、1894年に「やさしさ、ぬくもり、頼もしさ」という想いのもと、有効成分メントールやカンフル、ユーカリ油を配合した「メンソレータム軟膏」が開発され、販売を開始しました。メンソールは、日本では古くから火傷や炎症などを和らげる薬として用いられていました。ハイド氏はそこに目をつけ、「メンソールに痛みを和らげる効果があるのなら、緩和剤としての治癒効果があるのでは？」と考えて開発に着手。こうして、世界にやさしさを運ぶ「メンソレータム」が誕生したのです。1920年、アメリカで爆発的な人気を博していた「メンソレータム」が、ついに日本でも販売されることになりました。そして1951年には、「メンソレータム」のシンボルキャラクター「リトルナース」が使われるようになりました。2024年、ザ・メンソレータム・カンパニー創業から135周年を迎え、今や世界約150カ国まで広く展開されているブランドです。「メンソレータム」が歩んできた軌跡は、ブランドや製品を愛してくださるお客さまあってこそ。これからも「やさしさ、ぬくもり、頼もしさ」を大切にしながら、スキンケアのトータルブランドとして、これからもお客さまに寄り添いながら開発を進めていきます。

■会社概要

社名 ：ロート製薬株式会社（ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd.）

所在地 ：大阪市生野区巽西1-8-1

創業 ：1899年（明治32年）2月22日

公式HP ：https://www.rohto.co.jp/

＜当日のオフィシャル素材ダウンロード先＞

https://x.gd/TtShjg