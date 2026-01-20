【Shake Shack】日本上陸10周年を記念し開催したチャリティ企画「Great Japanese Shake Sale」1,575,600円をハタチ基金に寄付

アイビーカンパニー株式会社

アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷／代表取締役社長：塚田龍平）が運営する、ニューヨーク発のハンバーガーレストラン「Shake Shack(R)」（以下、シェイク シャック）は、ブランドの日本上陸10周年を記念し、2025年11月13日（木）～16日（日）の4日間、チャリティ企画「Great Japanese Shake Sale（グレート ジャパニーズ シェイク セール）」を全国18店舗のシェイク シャックにて実施いたしました。

本企画は、日本上陸以来大切にしてきた「Stand For Something Good(TM)」(シェイク シャックに関わる人々や企業、地域のために私たちができることを)というブランドミッションのもと、食を通じて人と人、そして地域社会をつなぐ取り組みの一環として実施したものです。昨年の11月に日本上陸10周年という節目にあたり、これまでシェイク シャックを支えてくださったお客様やパートナー、出店地域の皆さまへの感謝の気持ちを、シェイク シャックらしい形で社会に還元したいという想いから、本チャリティ企画の開催に至りました。

本企画では、チャリティの趣旨にご賛同いただいたお客様から、店頭にて1口200円のご寄付をお預かりし、感謝の気持ちとして「クラシックシェイク Sサイズ」と交換できるシェイクチケットをお渡しいたしました。期間中にお預かりした寄付金の総額は1,575,600円となり、全額を東日本大震災で被災した子どもたちの支援を行う「公益社団法人ハタチ基金」へ寄付いたしました。

日本上陸10周年を迎えたシェイク シャックは、今後も全国の店舗を通じてお客様や地域社会とつながりながら、継続的な社会貢献活動を行ってまいります。本企画を通じて温かいご支援をお寄せいただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。

■Great Japanese Shake Saleとは

本企画は、アメリカで始まったチャリティプログラム「Great American Shake Sale」を、日本独自の形として展開する「Great Japanese Shake Sale」です。誰もが気軽に参加できる寄付活動として、寄付をする方も、支援を受ける方も、シェイクを通じて思いやりの輪を広げ、社会に前向きなつながりを生み出すことを目指しています。シェイク シャックならではの、「食を通じて人と社会をつなぐ」想いが込められたチャリティ企画です。

■Great Japanese Shake Sale 活動報告 ※本企画は終了しております。

■実施期間：2025年11月13日(木)～16日(日)

■実施店舗：国内のシェイク シャック全店舗 (店舗一覧(https://shakeshack.jp/locations/))

■企画内容：店頭のレジで200円を寄付していただいたお客様へ、「クラシックシェイク Sサイズ」と交換できるシェイクチケットを1枚プレゼント。

■寄付先：公益社団法人ハタチ基金(https://www.hatachikikin.com/)

■寄付先について：「ハタチ基金」

今回の寄付金は、東日本大震災で被災した地域の子どもたちの「学び」と「自立」を支援する公益社団法人ハタチ基金に寄付いたしました。ハタチ基金は、2011年から20年間という期限を設け、東北の子どもたちの未来を支えるための活動を続けています。皆さまからお預かりしたご寄付は、現地のニーズに合わせた支援活動に活用されます。公益社団法人ハタチ基金 公式サイト(https://www.hatachikikin.com/)

【ハタチ基金からのメッセージ】

「Great Japanese Shake Sale」を通じ、18店舗のお客様より大きなご寄付をいただきました。善意を寄せてくださったお客様そして、未来づくりに寄与する素敵な企画を実施してくださったシェイク シャック様に心より感謝申し上げます。先日の成人式では震災当時5歳だった子どもたちが成人を迎えました。かつて震災で多くを失った地でも、地域内外からのご協力があってこそ、子どもたちはたくましく育っています。お預かりしたご寄付は、子どもたちが安心して過ごし、学べる場をつくる現地の支援団体を支える原動力として大切にお役立てさせていただきます。

