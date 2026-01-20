未来を創る力を高校生に。「生成AI使い方講座」無償出張授業スタート！2026年度 開催希望高等学校募集

三菱総研ＤＣＳ株式会社

三菱総研ＤＣＳ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：亀田 浩樹）は、社会貢献活動の一環として、高等学校を対象に、生成AIを活用したアイディエーションや開発を体験しながら、生成AIの使い方を学ぶ無償出張授業を開始します。

本授業では、生成AIを用いて、アイデア創出やAIチャットボット開発を行い、チームで協力して発表するまでのプロセスを体験します。これにより、急速に進化するAI時代において、「AIと共に考える力」を身につける機会を提供し、AIリテラシーの向上だけでなく、創造力やコミュニケーション力、プレゼンテーション力の育成を目指します。

本日より、2026年度の開催希望校の募集を開始します。各高等学校からのご応募をお待ちしています。

1.講座内容

本講座では、生成AIでできることや利用時の注意点を学びながら、価値創造のプロセスを体験します。学生生活に役立つAIチャットボットの制作をテーマに、生成AIを使ったアイディエーションでプロンプトの書き方のコツをおさえ、さらに、チャットボット開発の実践をとおして、AI活用の具体的なイメージをつかむことを目指します。

＜講座時間＞ １コマ50分を複数回にわたり実施

授業回数パターン：2回／3回／4回／5回のいずれか

＜実施形式＞ 実施回ごとに対面とオンラインの組み合わせ

＜構成例：授業回数 5回の場合＞ ※講座パターンによって異なります。

・1回目：生成AIを活用したプロンプトの基本的な書き方講座（対面）

・2回目：AIチャットボットのアイデアソン（オンライン）

・3回目：開発環境説明＆AIチャットボット開発（対面）

・4回目：AIチャットボット開発（オンライン）

・5回目：成果発表＆講評（オンラインまたは対面）

＜得られる効果＞

・生成AIの基礎理解

・創造的なアイディエーションスキル

・チームでの開発体験を通じた実践スキル

2.募集要項

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45457/table/92_1_80cac9422a044a2f338e73855dc32d16.jpg?v=202601201221 ]

※1 応募多数の場合、本講座の趣旨を踏まえ、生成AIを学ぶ機会が少ないと推察される学校を優先することがありますので、ご了承ください。

※2 1クラス程度の人数を上限の目安としています。対象人数が多数の場合、1日で複数回実施等、柔軟に対応しますので、ご相談ください。

※3 ChatGPT ：https://auth.openai.com/log-in-or-create-account

Helpfeel Cosense：https://cosen.se/

Google Colab ：https://colab.google/

※4 オンライン授業環境はGoogle Meetを使用します。

※5 未成年者の生成AI利用は保護者の同意が必要です。学校側にて同意取得のご対応をお願いいたします。

３.応募方法

メールにて以下の内容をご記載のうえ、ご応募ください。

【送付先アドレス：robopgm@dcs.co.jp】

宛先：三菱総研ＤＣＳ株式会社 生成AI使い方講座担当

件名：生成AI使い方講座 出張授業希望（学校名 例：○○高等学校）

本文：・学校名 ・住所（郵便番号含む）

・メールアドレス ・電話番号

・窓口ご担当者様氏名 ・役職名

・学校HPアドレス

・対象学年、人数（検討中の場合は、その旨お知らせください。）

・授業実施希望月または期間（検討中の場合は、その旨お知らせください。）

・1クラスあたりに希望する授業回数パターン：50分×○回

（授業回数パターン：2回／3回／4回／5回からご選定ください。）

・その他ご要望、ご連絡事項など

※個人情報の取り扱い

ご記入いただく個人情報は、以下の目的に利用します。

（1）本活動の運営・管理

（2）当社関連のイベント・セミナー、商品・サービス、各種資料等のご案内・ご連絡

ただし、（2）については、ご要請があればすみやかに中止します。当該利用目的及び個人情報の取り扱いについて（https://www.dcs.co.jp/pd_handling/）にご同意のうえお申し込みください。

■三菱総研ＤＣＳ株式会社について

1970 年の創立以来、銀行・クレジットカード等金融関連業務で豊富な実績を有する IT 企業です。インターネット出願など入試関連サービス「miraicompass」を提供しており、全国で約 1,900校※6の小学校・中学校・高等学校の受験生・保護者の方にご利用いただいています。

2016 年よりコミュニケーションロボットの取り組みを開始し、国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)の採択を受けました。2021年より、社会貢献活動としてロボットプログラミング授業を開始し、教育現場での活用支援を推進しています。

※6 2025年12月時点

＊本プレス内の会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

