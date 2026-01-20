映画『花束』上映会を第8回FLECフォーラム＋内にて開催（2月1日・日）上映後にはトークセッションも

認定特定非営利活動法人 Learning for All

認定NPO法人Learning for All（所在地：東京都／代表理事：李炯植、以下LFA）は、映画『花束』を制作したサヘル・ローズ氏、岩井俊二氏と共に、多様な視点から子ども・若者を取り巻く社会課題を見つめ・活動をしていく「hanataba project」に取り組んでいます。

この度、第8回FLECフォーラム＋（プラス）（2026年1月30日～2月1日開催）からの招致を受け、フォーラム内プログラムの一環として、2026年2月1日（日）に映画『花束』の上映会が実施されます。

上映後には、監督を務めたサヘル・ローズ氏、出演者のブローハン聡氏によるトークセッションを予定しています。トークセッションのモデレーターは、社会的養育地域支援ネットワーク（しゃちネット）代表理事であり、LFA代表理事の李炯植が務めます。

■FLECフォーラム＋とは

第8回FLECフォーラム＋は、全国家庭養護推進ネットワーク、社会的養育地域支援ネットワーク（しゃちネット）、家庭養育支援機構（ディア）、麦の子会の4団体による合同フォーラムです。地域の子ども家庭支援や社会的養護、障害児支援を含む包括的な子ども支援をテーマに、講演やシンポジウムが行われます。

・第8回FLECフォーラム＋詳細：https://isephp.org/info/flec-plus_08/

・第8回FLECフォーラム＋申込URL：https://isephp.org/flec08plus/





■開催概要

・日時：2026年2月1日（日）

・開催形式：ハイブリッド開催（会場：井深ホール／オンライン配信）

・内容：

・映画『花束』上映

・トークセッション

登壇者：サヘル・ローズ（監督）、ブローハン聡

モデレーター：李炯植（社会的養育地域支援ネットワーク しゃちネット 代表理事／認定NPO法人Learning for All代表理事）

※本上映会は、第8回FLECフォーラム＋（2026年1月30日～2月1日）内プログラムの一環として実施されます。

■映画『花束』とは

映画『花束』は、俳優・タレントとして幅広く活動するサヘル・ローズ氏が初監督を務め、児童養護施設で育った若者たち自身が、過去の記憶や忘れがたい瞬間を“演じる”ことで紡がれる、ドキュメンタリーとノンフィクションを融合させた実験的な作品です。

主人公となるのは、実際に児童養護施設で育った8人の若者たち。

一見するとごく普通の若者である彼らが、自らの記憶と向き合い、言葉にならなかった感情や体験を表現する姿を通して、社会的養護の現場で生きる子ども・若者たちの現実と、その先にある希望の光を描き出します。

本作には、音楽家のサラ・オレイン氏、俳優の佐藤浩市氏が出演し、岩井俊二氏がエグゼクティブプロデューサー、SUGIZO氏（LUNA SEA）が音楽を担当しています。

■上映会の意義

LFAでは、学習支援や居場所づくりを通じて、困難を抱える子ども・若者と長年向き合ってきました。「hanataba project」は、当事者の声や経験を社会に届けることを通じて、社会的養護への理解を深め、子どもたちを孤立させない社会をつくることを目指す取り組みです。

本上映会では、映画鑑賞にとどまらず、監督・出演者によるトークセッションを通して、作品に込めた想いや、若者たちの声をどのように社会へつないでいくかを来場者とともに考える機会とします。

■ 認定NPO法人 Learning for All について

Learning for All は「子どもの貧困に、本質的解決を。」をミッションに掲げ、困難を抱える子どもたちへの学習支援・居場所づくりを展開しています。設立以来、延べ11,800人の子どもたちに支援を提供。地域の多様な主体と連携し、「つながり」「学びの環境」「育まれる環境」を整え、6～18歳の子どもの生活圏に必要な支援がそろう「地域協働型子ども包括支援」モデルの構築を進めています。

詳細はこちら→ https://learningforall.or.jp/about/

■本件に関するお問い合わせ先

認定NPO法人 Learning for All

コミュニティ推進事業部 広報室

TEL：03-5357-7131（平日10:00～17:00）

MAIL：pr@learningforall.or.jp