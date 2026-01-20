「校舎にありがとうプロジェクト」を開催します

立川市役所

市子ども政策課では、第5次夢育て・たちかわ子ども21プランの基本的な視点の一つである「子どもの権利を尊重する視点」を市民、行政等で共有し、子どもたちの意見表明や参加する権利を保障する場を創るため、「こどもとおとなのはなしあい in 市議会議場」を実施しております。

令和7年度に、立川市立第二小学校の児童らによる「二小代表委員会」が提案した「校舎にありがとうプロジェクト」の企画が採択され、下記の日程で行われることとなりました。

ぜひ、取材にお越しくださいますようお願い申し上げます。

「校舎にありがとうプロジェクト」概要

二小児童や先生、保護者の方、卒業生、地域の方などをお呼びして、みんなで校舎内に絵を描きます。- 日時 １月24日（土）午前９時45分～正午 （受付は午前９時45分～午前10時5分）- 場所 立川市立第二小学校（曙町3-23-1）

取材のお申し込みについて

取材を希望される場合は、1月23日（金曜日）午後4時までに担当までお電話ください。

（担当）立川市立第二小学校 副校長 升屋 友和 042-523-4438

プレスリリース原本のダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d156956-55-9d70e476462e33a0dec257831fa396a0.pdf