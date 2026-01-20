六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー「天空の歩き方 in 東京シティビュー」開催決定

森ビル株式会社

森ビル株式会社(東京都港区、代表取締役社長 辻 慎吾)が運営する六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）では、2026年1月24日（土）から2026年3月22日（日）の期間、「天空の歩き方 in 東京シティビュー」を開催します。

天空都市を巡る「天空の歩き方 in 東京シティビュー」

海抜250メートルに位置する、東京シティビュー。冬の澄み渡る空の下、東京のパノラマと世界の天空都市がコラボレーションする「天空の歩き方 in 東京シティビュー」を開催します。東京シティビューからの絶景と共にマチュピチュをはじめ、世界各地の幻想的な天空都市の絶景に思いを馳せるーそんな特別なひとときをご体験ください。

「世界の絶景」「天空都市」「南半球の星空」などをテーマにした本企画では、世界各地の旅行ガイドブックを発行している「地球の歩き方」による「天空の歩き方」ギャラリーや、六本木天文クラブとのコラボレーションによるインカの宇宙観を紐解く天文学展示をご用意。北半球とは全く異なる星空の物語など、未知なる視座からの光景をお楽しみいただけます。

また、古代インカ帝国の「謎の天空都市」マチュピチュを最新のVR技術で体験できる「マチュピチュVR」も登場。あたかも現地に降り立ったかのような臨場感で、遺跡の壮大さや神秘を体感いただけます。こちらは、同期間中に森アーツセンターギャラリーにて開催中の「CREVIAマチュピチュ展」のスピンオフ企画となっています。東京シティビューと併せて天空都市に没入できる体験です。

さらに、街の喧騒を忘れる寛ぎの空間「TOKYO CITY VIEW×MONOWIT」も登場。クリエイティブラボ「MONOWIT」による、宇宙を表現したモビール《SPACETIME-時空》が、優雅に空間を彩ります。天空からの景色を眺めながら、ゆったりと流れる時に身を委ねる、至福のひとときをお過ごしください。

その他にも、恋人たちの天空散歩「バレンタイン＆ホワイトデー」や3月3日雛祭り＆皆既月食「Moon Goddess（月の女神）Night」など本企画や季節にちなんだキャンペーンを実施します。入館料割引や特典が受けられる特別なキャンペーンです。様々な体験やキャンペーンを通して「天空の歩き方」を存分にお楽しみください。

【開催概要】

期間：2026年1月24日（土）～3月22日（日）

会場：東京シティビュー（東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階）

公式サイト：https://tcv.roppongihills.com/jp/exhibitions/tenkunoarukikata/

◆地球の歩き方 presents 「天空の歩き方」ギャラリー

1979年創刊、約160の国と地域のガイドブックを発行する旅人のバイブル「地球の歩き方」。圧倒的な情報量と信頼性の高さが強みである「地球の歩き方」ならではの視点で、マチュピチュをはじめとする世界各地の「天空都市」や「天空の絶景」を美しい写真と解説パネルで紹介し、「次の旅先」への夢を膨らませます。

【紹介予定の天空都市】：

マチュピチュ（ペルー）、メテオラ（ギリシャ）、チヴィタ・ディ・バニョレージョ（イタリア）、シーギリヤ・ロック（スリランカ）、そして日本の天空都市・東京（東京シティビュー）ほか。

◆南十字星、インカの星座、そして日本の絆。六本木で出会う、地球の裏側の星空物語

六本木天文クラブとのコラボレーションでインカの人々の独自の宇宙観を紐解きます。ペルーと日本を繋ぐ知られざる天文学の絆。南十字星やインカ文明独自の星座観や、南半球の美しい星空をはじめとして、現地に天文を根付かせた日本人の天文学者の物語から、六本木で見上げる東京の星空の楽しみ方まで。時空を超えた「天空の歩き方」をご紹介します。

◆圧倒的リアリティの没入感！「マチュピチュVR体験」

天の川（インカでは天の川にある暗黒星雲の形を、動物などに見立てた）Credit: ESO/S. Brunier(C) NEON Group Limited. All Rights Reserved.(C) NEON Group Limited. All Rights Reserved.

森アーツセンターギャラリーで開催中の「CREVIAマチュピチュ展」のスピンオフ企画！

古代インカ帝国の「謎の天空都市」マチュピチュを、最新のVR技術で体験できるコーナーが登場。あたかも現地に降り立ったかのような臨場感で、遺跡の壮大さや神秘を体感いただけます。展覧会と共に是非体験してください。（日・英バージョン）

期間：2026年1月24日(土)～3月22日(日)

営業時間：

・2026年1月24日(土)～1月27日(火) 17:00～22:00

・2026年1月28日（水）～3月22日(日) 10:15～22:00

料金:

・VR単独体験券：1,600円

※展望台入館後、購入の場合の一律料金

・展望台＋VRセット券（前売券料金）一般：3,500円、学生：2,900円、子供：2,300円、 シニア：3,200円

※マチュピチュ展鑑賞の後にご入場の方は以下の割引料金となります。（展望台＋VRセット券）

一般：3,200円、学生：2,500円、子供：1,900円、シニア：2,900円

※VR 体験は8歳以上のお子様のご利用をお薦めしています。

※体験されないお子様をお連れのお客様には、別途規定がございます。詳細は公式サイトを確認ください。

「CREVIAマチュピチュ展」森アーツセンターギャラリーで開催中！

「CREVIA マチュピチュ展」は、2021年のアメリカでの開催を皮切りに世界を巡回し、累計54万人以上を動員した国際的な展覧会です。ペルー政府公認のもとアジアで初開催される本展では、約130点ものペルーの至宝が集結しています。特に、王族の墓から出土した黄金の装飾品や神殿儀式で用いられた祭具などは、国外初公開となる大変希少な展示品であり、古代アンデス文明が誇る叡智と芸術性を間近でご体感いただけます。

こうした貴重な文化財の展示に加え、独自の技術で世界遺産マチュピチュを再現した没入型の空間演出や、アンデス神話の英雄「アイ・アパエック」の冒険譚を軸とした壮大な物語が、来場者をかつてない知的冒険の世界へといざないます。

会期：2025年11月22日（土）～2026年3月1日（日）

会場：森アーツセンターギャラリー

（東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー52階）

開館時間：日～木/10:00～19:00（最終入館18:00）金・土・祝前日/10:00～20:00(最終入館19:00)

入館料：当日券・平日2800円（一般）

主催：マチュピチュ展 実行委員会/NEON JAPAN株式会社

後援：在日ペルー共和国大使館

公式サイト：machupicchuneon.jp(https://machupicchuneon.jp/)

公式SNS：

Instagram https://www.instagram.com/machupicchuneon

X https://x.com/machupicchuneon

◆TOKYO CITY VIEW×MONOWIT

本イベントにあわせ、モビールアートと共に景色をお楽しみいただける寛ぎの空間が登場。

宇宙を表現したモビール《SPACETIME-時空》とともに、街の喧騒を忘れて、天空からの景色を眺めながらゆったりとした時間を味わってみませんか。

《SPACETIME-時空》は、MONOWITが様々な宇宙理論からインスピレーションを受けて、それらの宇宙観を物質的に表現したモビールです。

風に吹かれてゆるやかに回転し、繊細な輝きと、奥行きのある影を空間に編み出し、東京シティビューの回廊に特別な空間をつくり出します。

そのゆるやかな移ろいは、私たちを日常の感覚から切り離し、都市のリズムから私たちを解放してくれるでしょう。展望台からの景色と、モビールが生み出す「光と影の時間」に浸る、静寂と安らぎの空間をぜひ体験してください。

期間：2026年1月24日(土)～3月22日(日)

公式SNS：https://www.instagram.com/monowit_design/

MONOWIT

「機知あるものづくりを通して豊かな時間を育む」をコンセプトに、様々な事象に思考をめぐらせて課題を発見し、ウィットなアイデアを提案するクリエイティブラボです。MONOWITは日本語の「物（Mono）」と英語の「Wit」を組み合わせています。「物」が単なる物質的な意味だけでなく、物からつながる物語やその背景にある哲学や職人を意味する一方、「Wit」は知恵や機知を表すとともにユーモアを感じさせる言葉や行動を意味しています。

期間限定：６つのスペシャルキャンペーン

「天空の歩き方 in 東京シティビュー」では「天空からの絶景」、「マチュピチュの宇宙観」などにちなみ、対象期間中に条件を満たすと入館料割引や特典が受けられる特別なキャンペーンを実施します。

※複数のキャンペーンやセット券などとの併用はできません。

１.恋人たちの天空散歩「バレンタイン＆ホワイトデー」

東京の夜景を一望できる「天空の回廊」が、恋人たちのロマンチックなデートスポットに。

対象日：2026年2月14日(土)、3月14日（土）

特典条件：2名様1組でご来館のお客様

特典内容：ペア入館料3,200円（2名様合計金額より最大1,600円お得！）

※東京シティビューオンラインチケット、アソビュー（いずれも前売券のみ）

２.2月22日（猫の日）限定！「天空の“隠れ”ニャンニャンニャンキャンペーン」

インカには、星ではなく天の川の“闇”を動物に見立てる宇宙観があります。これにちなみ、猫の日限定でネコ愛好家にスペシャルプレゼント！

対象日：2026年2月22日（日）

特典条件：会場内にいる「ネコ」の肩乗りぬいぐるみを着用したスタッフに声をかけてください。

特典内容：先着222名様に、「ネコ」にまつわるグッズをプレゼント。

３.3月3日雛祭り＆皆既月食「Moon Goddess（月の女神）Night」

桃の節句の夜、空では神秘的な「皆既月食」が起こります。インカでも崇拝された「月」と、赤銅色に染まる月食にちなみ、「赤・ピンク」を身につけてご来館すると入館料が割引になります。

対象日：2026年3月3日（火）

特典条件：「月」「赤・ピンク色」のアイテム（服・小物含む）を身に着けている方。

特典内容：当日窓口入館料300円引き ※当日窓口販売のみ

４.卒業旅行応援!「学生グループ割」

卒業旅行など、旅のバイブル『地球の歩き方』を片手に旅に出たくなるこの季節。仲間との思い出作りを応援します。

対象期間：2026年3月1日（日）～3月22日（日）

特典条件：学生（高校・大学生）2名様以上で、全員分の学生証をご提示。

特典内容：当日窓口の学生入館料を１名様1000円に割引（通常1,700円）

※当日窓口販売のみ

５.毎週金曜夜は黄金の輝き「インカ・ゴールドナイト」

インカ帝国が「黄金の都」と呼ばれた伝説と、東京シティビューが誇る「宝石のような夜景」を掛け合わせた、大人のためのキャンペーン。インカ文明で太陽の象徴として神聖視された「金（ゴールド）」。金曜日の夜、東京の夜景という”現代のゴールド”を楽しみながら、インカの歴史に浸る贅沢な時間を過ごしてはいかがでしょうか？

対象期間：期間中の毎週金曜日（1/30、2/6、13、20、27、3/6、13、20）

特典条件：「ゴールド（金色）」のアイテム（アクセサリー、時計、服の柄、スマホケースなど）を身に着けている一般料金対象の方。

特典内容：一般料金から300円引き（一般料金のみ対象）

※当日窓口販売のみ

６.「旅のバイブル割『地球の歩き方』ご持参キャンペーン」

本企画にてコラボレーションをしている『地球の歩き方』のガイドブック（国・地域・新旧問わず）をご持参いただくと特典を受けられるキャンペーン。「昔の旅の思い出」を携えて展示をご覧いただくことで、新たな旅への想像が広がることでしょう。

対象期間：2026年1月24日（土）～3月22日（日）

特典条件：『地球の歩き方』のガイドブック（書籍版）を持参し、チケットカウンターでご提示。（国・地域問わず、新旧いずれも可）

特典内容：入館料300円引き（1冊につき1名様適用）

※当日窓口販売のみ

※『CREVIAマチュピチュ展』との相互割引も実施中！

森アーツセンターギャラリーで同時期に開催されている『CREVIAマチュピチュ展』のチケット（半券）をチケットカウンターにてご提示いただくと、東京シティビューの入館料が500円引きになります。二つの天空の世界をお得にお楽しみください。

※詳細はHPへ：https://tcv.roppongihills.com/jp/news/2025/11/8394/

※展覧会会期終了後は適用になりません。（3月1日まで）