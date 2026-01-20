Refined for the EverydayUNIQLO : C 2026年 春夏コレクション　2026年2月6日（金）発売

株式会社ユニクロ

英国の著名デザイナー、クレア・ワイト・ケラーによるUNIQLO : C 2026年春夏コレクション。暮らしの中の様々なリズムからインスピレーションを得た、人の動きに美しく寄り添うワードローブ。ゆったりとした心地のいい素材を、洗練されたテーラリングで仕立てました。

クレア・ワイト・ケラーコメント：

今回のコレクションは、服の見え方だけでなく着心地にもこだわりました。やわらかな素材やゆるやかなカッティングが、日常を軽やかに過ごせる都会的なワードローブを作り出します。ジェンダレスを意識した流れるようなレイヤリングと互いに調和するカラーも特徴です。定番アイテムを中心に、スタイリングしやすく都会的な洗練さを生むワードローブは、さりげない遊び心が漂います。そこにサングラスを取り入れることで自分らしいスタイルに仕上がります。

多彩な色と素材で構成されたワードローブ

パウダーライラックやスカイブルーの柔らかな色合いが、季節に軽やかさをもたらします。トーンを揃えたテーラードアイテムは、鮮やかなレッドのニットと合わせコントラストを演出。ボリュームスリーブドレスはバックルベルトのディテールがアクセントに。サテン素材のセットアップやミラノリブニット、ビスコースのニットTシャツなど季節にふさわしいファブリックを取り入れたコレクションが、春夏のスタイルに心地よさを添えます。

コレクションにサングラスが初登場

今季はアクセサリーのバリエーションがさらに充実。紫外線を99％カットするUV400レンズを採用したサングラスは快適なかけ心地と素材にこだわり、機能性とデザイン性を両立。レトロなムードを纏うスニーカーや上質なデッキシューズは、ジェンダレスに楽しめる洗練された仕上がりに。軽量で汎用性の高いトートバッグが加わり コレクションにアクセントを添えます。

スタイリング

2026年春夏コレクション詳細

発売日： 2026年2月6日（金）発売

フルラインナップ店舗80店舗とユニクロオンラインストアにて販売予定

※一部商品を国内全店舗で展開します。

商品ラインナップ： ウィメンズ18アイテム、メンズ10アイテム、アクセサリー7アイテム

UNIQLO : Cスペシャルページ

https://www.uniqlo.com/jp/ja/women/special-collaboration/uniqlo-c

クレア・ワイト・ケラー

イギリス生まれのデザイナー、クレア・ワイト・ケラーは、数多くのファッションハウスでキャリアを積み、ロンドンやパリでトップクラスのラグジュアリーブランドのクリエイティブ・ディレクターとして、プレタポルテからオートクチュールコレクションまで幅広く手がけてきた。2018年にブリティッシュ・ファッション・アワードの「ウィメンズウェア・デザイナー・オブ・ザ・イヤー」を受賞。2019年には『タイム』誌の「世界で最も影響力のある100人」のひとりに選ばれた。2024年9月より、ユニクロのクリエイティブディレクターに就任。

LIVE STATION

ユニクロアプリ・公式SNSで配信する「UNIQLO LIVE STATION」では、2月5日（木）にUNIQLO販売員がUNIQLO : C 全型を徹底レビュー。生配信で全アイテムを見られるだけでなく、身長・体型別の販売員が試着しながらサイズ感・シルエット等をご紹介。気になるアイテムについて質問があれば出演販売員がその場でお答えします。

2月 5日（木）UNIQLO : C 2026春夏体型別 サイズ感 徹底レビュー

https://www.uniqlo.com/jp/ja/livestation/special_live/eYp5SDyzfzs0qn9rwuIP