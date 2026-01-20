第3回「WELL-BEING TECHNOLOGY」 51社・団体50小間が出展

株式会社JTBコミュニケーションデザイン

株式会社JTBコミュニケーションデザイン（東京都港区、代表取締役 社長執行役員：藤原 卓行）と、株式会社加工技術研究会（東京都千代田区、代表取締役社長：荒木 茂雄）は、両社が事務局を務めるWELL-BEING TECHNOLOGY実行委員会として、2026年1月28日（水）から30日（金）までの3日間、東京ビッグサイト 西2ホールにて、第3回「WELL-BEING TECHNOLOGY（略称：ウェルテック）」展示会を開催します。本展示会は、ウェルビーイング領域における技術・製品・サービスを一堂に集め、産学官・スタートアップ・大企業が交差する場として開催する総合展示会です。心身の状態の可視化や行動変容を支援する技術をはじめ、人に寄り添う製品・サービスの社会実装・事業化を目指します。

公式WEBサイト：https://www.wt.cj-exhibition.com/

◆「WELL-BEING TECHNOLOGY」とは

～ 新規事業テーマとして注目を集める、ひとに寄り添う製品・サービスの総合展示会～

ウェルビーイングは、企業が自社の技術や製品を新たな価値創出につなげる分野であると同時に、社会的インパクトを生み出す新規事業テーマとして注目を集めています。第3回となる今回は、「からだ・こころの見える化」に関するテクノロジーを中心に、働く人のウェルビーイングにフォーカスを当てたサービスや、製品開発段階からユーザーのウェルビーイングを設計に組み込んだソリューションが多数展示されます。

大阪・関西万博で披露された製品・技術を紹介する特別展示「万博からやってきたウェルビーイング」や、SOLOウェルビーイングやinoreeなどが参加するスタートアップ&アカデミアエリアも必見です。

◆「WELL-BEING TECHNOLOGY」出展者 ～ 注目製品・技術 ※順不同

SOLOウェルビーイング

「スタートアップ&アカデミアエリア」内

人の微細な表情筋の動きを解析し、感情やストレスなどの心理状態をリアルタイムに可視化する表情解析AIを展示。その正確性は複数の学術論文により実証済であり、多くの大手日本企業に活用されている。

inoree (TechBiz by DCAJ )

「スタートアップ&アカデミアエリア」内

OQTA Heart Poppoは 言葉や情報を使わず 1秒の音だけで「想っている」という気配を届ける非言語コミュニケーションデバイス。通知やメッセージに頼らず 生活空間に静かなつながりを生み出すことで 親子関係や高齢者の孤独、ウェルビーイングといった社会課題に新しいアプローチを提示。

島精機製作所

着ることで心拍測定が行えるウェアラブルのホールガーメントプルオーバー、絶縁被覆導電性繊維を使用した、指先の接触を検出するホールガーメント手袋、絶縁被覆導電性糸を編み込み、スイッチの機能として使用したホールガーメントニットアクセサリーを展示。

OUI「スタートアップ&アカデミアエリア」内

医学・工学・ビジネスのプロフェッショナルが力を合わせ、眼から人々の健康を守ることを目指す大学発ベンチャー。スマートフォンアタッチメント型の眼科医療機器Smart Eye Cameraを展示。

イデアラボ

目に見えないヒトの心をデータ化し，科学として扱うためのノウハウを持つ心理学の研究者による、研究開発コンサルティングを実施。サービスや製品の中で人間を中心に捉え，測定するための方法を提案する。

◆ 注目のセミナー

弘前大学COI-NEXT拠点長である村下 公一 氏より、産学官金民のステークホルダーとの連携により拠点の知見を集約した新健診モデル「QOL健診」などを通じた、ウェルビーイングな共創社会の実現に向けた取り組みについてお話しいただきます。また、科学技術振興機構（JST）未来社会創造事業によるセッションでは、センシング・解析技術を用いたウェルビーイング向上を目指す研究開発事例について、最前線で活躍する研究者によるパネルディスカッションを行います。

◇1月28日（水） 13:00-13:40

【基調講演】グローバルWell-being共創社会の実現

村下 公一 氏

弘前大学副学長(Well-being戦略担当)・教授

グローバルWell-being総合研究所副所長

健康未来イノベーション研究機構長

◇1月28日（水） 14:40-15:35

センシング・解析技術は、Well-beingの評価・可視化に近づけるのか？

～最新の研究成果の紹介、技術の社会実装に向けて～

和賀 巌 氏 JST 未来社会創造事業 運営統括

NEC ソリューションイノベータ株式会社 シニアフェロー

東北大学大学院医学系研究科 ウェルビーイングデザイン共同研究講座 客員教授

渡邊 淳司 氏 NTTコミュニケーション科学基礎研究所 人間情報研究部 上席特別研究員

WELL-BEING TECHNOLOGY 2026 実行委員長

千住 淳 氏 浜松医科大学 子どものこころの発達研究センター 教授 ほか

◇1月30日（金） 13:00-15:00

ISO 25554:2024 第１回 企業事例に関する相互認定会

佐藤 洋 氏 国立研究開発法人産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 副領域長

浅野 健一郎 氏 一般社団法人社会的健康戦略研究所 代表理事 ほか

他にも、様々な分野からゲストを招聘しウェルビーイングな製品・サービスを取り上げた講演や対談を実施します。各業界の取組や最新トレンドを知ることができる貴重な機会です。ぜひご参加ください。

◆ 1月28日(水) ネットワーキングパーティーを実施

会期初日には、研究者・企業・スタートアップ間の交流を目的としたネットワーキングパーティーを実施します。出展者のSOLOウェルビーイングによる表情解析AIの体験コーナーも設け、分野横断的な対話と連携を促進します。

◇ネットワーキングパーティー

日時：1月28日（水） 16:00-17:00

場所：WELLTECHステージ（東京ビッグサイト 西2ホール内）

参加方法：事前WEB申込（無料）

※参加条件：あらかじめ展示会来場登録のうえ、聴講申込ページよりネットワーキングパーティーへの参加登録をお済ませください。

◆ 万博からやってきたウェルビーイング

10月に閉幕した大阪・関西万博で大きな注目を集めた、ウェルビーイングに貢献する革新的な技術やサービスの特別展示を実施します。万博会場で多くの来場者を魅了した、未来のウェルビーイングを体感できる貴重な機会です。本企画では、資生堂とソニーによる「香りを用いた共感体験」や、NTTによる「ふれあう伝話」など、五感に関わる先進的なプロジェクトを紹介します。

※当展は、「CO2ゼロMICE(R)」を利用し会場で使用される電気を再生可能エネルギーに置き換えCO2を実質ゼロにします。

「CO2ゼロMICE(R)」の詳細はこちら：https://www.jtbcom.co.jp/service/energy/co2zero/

◆「WELL-BEING TECHNOLOGY」 開催概要

名称：WELL-BEING TECHNOLOGY（略称：ウェルテック）

主催：WELL-BEING TECHNOLOGY実行委員会

開催日時・場所： 2026年1月28日(水) - 30日(金) 東京ビッグサイト 西2ホール

出展者数：51社・団体 / 50小間 / カンファレンス：11本

入場料：無料（事前来場登録制）

同時開催展：CONVERTECH／新機能性材料展／グリーンマテリアル／3DECOtech／nano tech

MEMS SENSING & NETWORK SYSTEM／SURTECH／TCT Japan

ENEX／再生可能エネルギー 世界展示会 & フォーラム／Offshore Tech Japan

InterAquaを含む13展示会同時開催

