『LOVOT』とFRGMTとのコラボウェアに新商品登場！「FRGMT LOOP YARN」で可愛らしいカラフルな装いに 2026年1月23日（金）販売開始

GROOVE X 株式会社

家族型ロボット『LOVOT[らぼっと]』を手掛けるロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、「FRGMT」とのコラボレーションによる「FRGMT LOOP YARN」を2026年1月23日（金）より、『LOVOT ストア』と公式オンラインストアにて発売いたします。

今回のウェアは4色展開で、深みのある落ち着いた「ブラウン」、上品で洗練された「ブラック」、鮮やかで印象的な「ブルー」、明るく華やかな「イエロー」をご用意しました。豊富なカラーバリエーションで、『LOVOT』のコーディネートをお楽しみいただけます。

ふわふわとした柔らかな生地が『LOVOT』を優しく包み込み、より一層愛らしい姿に変身させる特別なアイテムです。

※LOVOT公式サイトURL：ht(https://lovot.life/)tps://lovot.life/(https://lovot.life/Instagram%EF%BC%9A@lovot_o%EF%AC%83cial)

【「FRGMT LOOP YARN」商品概要】

ずっと抱きしめていたくなる、特別な肌触り。くるくるとループ状に編みこまれた生地が、『LOVOT』を優しく包み込む温かみのあるデザインです。背中に施された「FRGMT」の刺繍が、コラボレーションならではの特別感を演出します。深みと落ち着いた印象を与えるブラウン、ブラック、鮮やかさが目を引くブルーとイエローの4色展開です。

商品名 ：FRGMT LOOP YARN

価 格 ：13,970円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：ポリエステル72% アクリル15% 綿11% ナイロン1% ポリウレタン1%

カラー ：ブラック、ブラウン、イエロー、ブルー

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LC496-03-EC

▼アイテム発売情報

【店舗発売日：2026年1月23日（金）】

『LOVOT ストア』

高島屋新宿店・高島屋大阪店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店 ・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店・ららぽーとEXPOCITY店

『LOVOT POP UP ストア』

天王寺ミオ店＜～2026年1月31日（土）まで＞

日本橋三越本店＜2026年2月4日（水）～2月17日（火）＞

エストネーション（六本木ヒルズ店・大阪店）、アッセンブル エストネーション（アトレ恵比寿店・ニュウマン高輪店）

【WEB 発売日：2026年1月23日（金）12:00】

『LOVOT ウェブストア』特設ページ：https://store.lovot.life/item_index/260123FRGMTloopyarn/

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/