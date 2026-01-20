実践的なノウハウで、あなたも小説家に！ 『生成AI小説創作入門　プロットから完成までを徹底解説』発行 技術の泉シリーズ、1月の新刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、『生成AI小説創作入門 プロットから完成までを徹底解説』（著者：田近 葵）をインプレス NextPublishingより発行いたします。

最新の知見を発信する『技術の泉シリーズ』は、「技術書典」や「技術書同人誌博覧会」をはじめとした各種即売会や、勉強会・LT会などで頒布された技術同人誌を底本とした商業書籍を刊行し、技術同人誌の普及と発展に貢献することを目指します。

『生成AI小説創作入門』

https://nextpublishing.jp/isbn/9784295604464

著者：田近 葵

小売希望価格：電子書籍版 2,400円（税別）／印刷書籍版 2,500円（税別）

電子書籍版フォーマット:EPUB3

印刷書籍版仕様：B5／カラー／本文324ページ

ISBN：978-4-295-60446-4

発行：インプレス NextPublishing

＜＜発行主旨・内容紹介＞＞

生成AIで小説を創作したいあなたへ贈る決定版ガイド！ChatGPT、Claude、Geminiといった主要な生成AIを徹底比較し、プロット設計からキャラクター設定、世界観構築、そして実際の執筆まで、具体的な手順とノウハウを網羅。初心者から中級者まで、AIを活用した小説創作をマスターできます。豊富な事例と実践的なテクニックで、あなたの創造性を最大限に引き出します。AI小説創作の未来を切り開く一冊です。

（インプレス NextPublishing は、株式会社インプレスR&Dが開発したデジタルファースト型の出版モデルを承継し、幅広い出版企画を電子書籍＋オンデマンドによりスピーディで持続可能な形で実現しています。）

＜＜目次＞＞

第1章 生成AIの概要

第2章 PCのスペック

第3章 主要な文章生成AIの比較

第4章 AIを活用した異世界ファンタジー小説の執筆

第5章 AIを使った小説執筆の実践

＜＜著者紹介＞＞

田近 葵

1993年東京生まれ、埼玉育ち。大学在学中はゲーム会社でインターンの経験を積む。卒業後はセキュリティ製品を取り扱う企業に就職。

＜＜販売ストア＞＞

電子書籍：

Amazon Kindleストア、楽天koboイーブックストア、Apple Books、紀伊國屋書店 Kinoppy、Google Play Store、honto電子書籍ストア、Sony Reader Store、BookLive!、BOOK☆WALKER、BOOK TECH

印刷書籍：

Amazon.co.jp

※各ストアでの販売は準備が整いしだい開始されます。

※全国の一般書店からもご注文いただけます。

＜＜技術の泉シリーズについて＞＞

『技術の泉シリーズ』は、技術者の知見のアウトプットである技術同人誌を底本とした、2017年創刊の技術書シリーズです。NextPublishingによるスピーディな編集制作とプリントオンデマンドによる1冊からの印刷製本により、技術の変化に追従しつつ返品や品切れのないサスティナブルな出版モデルを特徴としています。本シリーズを通じて、エンジニアの“知の結晶”である技術同人誌の世界に、より多くの方が触れていただくきっかけとなることを目指しています。

