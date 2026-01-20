マウザー、エンジニア向けリソースハブの日本語版を公開

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、日本のエンジニアおよび技術者向けに日本語版リソースハブ(https://trendsintech-japan.mouser.com/)を公開しました。本リソースハブは日本語での情報提供に特化したオンラインプラットフォームで、マウザーおよび主要製造パートナーによる最新のグローバル技術トレンドや知見、イノベーションを、記事、eBook、動画など多様なコンテンツ形式で提供します。

マウザーAPACマーケティング＆事業開発バイスプレジデント、Daphne Tienのコメント

「日本語によるコンテンツは、部品メーカーとエンジニアコミュニティを結び付けるうえで、非常に重要な役割を果たします。日本語リソースハブの開設は、エンジニアや購買担当者にイノベーションを支える知識を提供するとともに、日本のテクノロジー分野との連携を一層強化していくという、マウザーの継続的な取り組みを示すものです」

技術の進化が加速する中、エンジニアには新たなツールやシステムへの対応と同時に、開発スピードの向上がこれまで以上に求められています。そのため、信頼性が高く、体系的に整理された技術情報の重要性は一層高まっています。精密工学や先進的な製造技術、イノベーションで知られる日本においては、質の高いエンジニアリングコンテンツの価値は特に高いといえます。正確な知見と最新の製品情報を提供することで、エンジニアや購買担当者は急速に変化する環境の中でも競争力を維持し、効果的にイノベーションを推進することが可能になります。

日本語リソースハブでは、エンジニアの技術力向上やキャリア形成を支援するため、幅広い学習リソースを提供します。100点以上の日本語コンテンツを掲載し、AI、自動車、産業機器、ロボティクス、IoT、電源、センサ、5Gなどの最先端のアプリケーションや技術分野を網羅しています。リソースハブでは毎月コンテンツを更新し、日本市場に即した最新の技術情報を継続的に提供していきます。また、最新のホワイトペーパー、アプリケーションノート、設計ガイド、革新的なソリューションへのアクセスを可能にし、エンジニアの設計課題対応や開発効率の向上を後押しします。



日本語版リソースハブは以下よりご覧ください。

https://trendsintech-japan.mouser.com/

