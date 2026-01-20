HRBrain、累計導入社数4,000社を突破。マルチプロダクト展開で、企業の人事課題を一気通貫で支援

株式会社HRBrain

株式会社HRBrain（本社：東京都港区／代表取締役CEO：堀 浩輝、以下「当社」）が提供するクラウドサービス「HRBrain」シリーズにおいて、累計導入社数が4,000社を突破いたしました。（※2026年1月時点）

当社は2016年の創業以来、日本企業における人事・組織課題の解決すべくプロダクト開発を行ってまいりました。人事評価を皮切りに、現在ではタレントマネジメント、組織診断サーベイ、労務管理等、人事領域における広範な課題を解決するソリューションを展開しています。

この度、これらのプロダクトを高く評価いただき、累計4,000社を超える多くの企業様に導入いただくことができました。

2026年には創業10周年という大きな節目を迎えます。当社は引き続き、企業における人事課題の解決や人的資本の最大化を支援するため、さらなるサービスの進化とプロダクトの拡充に努めてまいります。

HRBrainについて

HRBrainは、人事領域におけるあらゆる業務課題の解決と、人的資本の最大化を支援するクラウドサービスです。タレントマネジメント、評価管理、労務管理、ラーニング、サーベイなどの機能を通じて、人材データの一元管理・活用を実現し、戦略人事の推進と経営の意思決定を支援します。今後も、人事・経営の未来を支える基盤として、サービスの進化と拡充を続けてまいります。

HRBrain 会社概要

社名：株式会社HRBrain

所在地：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー5階

代表取締役CEO：堀 浩輝

設立：2016年3月1日

コーポレートサイト：https://www.hrbrain.co.jp/

サービスサイト ：https://www.hrbrain.jp/

HR大学 ：https://www.hrbrain.jp/media

人的資本TIMES ：https://note.com/human_capital/