※この資料は米国にて2026年1月13日に発表されたプレスリリース(https://www.crowdstrike.com/en-us/press-releases/crowdstrike-to-acquire-seraphic-security/)の抄訳です。



クラウドストライク(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/) (NASDAQ：CRWD) は本日、ブラウザランタイムセキュリティのリーダーであるSeraphic Security(https://seraphicsecurity.com/)の買収に関する正式契約に署名したことを発表しました。Webブラウザは、現在の仕事場、コミュニケーションの場、生産性向上の場となっています。最新のアプリケーションが実行され、AIエージェントが動作する場所でもあります。CrowdStrike Falcon(R)プラットフォーム(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/platform/)の機能をブラウザに拡張することで、ブラウザが攻撃者から隔離され、人間とエージェント型ワークフォースの作業環境が安全に保たれます。





クラウドストライクは、Seraphicのブラウザネイティブ保護を、Falconプラットフォームの広範なエンドポイントテレメトリと脅威インテリジェンス、およびSGNL(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/press-releases/crowdstrike-to-acquire-sgnl-to-transform-identity-security-for-ai-era/)の継続的認証テクノロジーと統合することで、統合された次世代のアイデンティティセキュリティ戦略を提供します。これにより、エンドポイントからブラウザセッションを経て、クラウドに至るまでのあらゆるインタラクションを保護するシームレスなセキュリティファブリックが構築されます。

クラウドストライクのCEO兼創設者であるジョージ・カーツ（George Kurtz）は次のように述べています。

「生産性には柔軟性とセキュリティが不可欠です。ユーザーは使い慣れたブラウザで作業したいと考えています。Seraphicを導入することで、こういった希望に応えることができます。ブラウザ自体からセキュリティを切り離すことで、変更を強制したり生産性を低下させたりすることなく、あらゆるブラウザを安全なエンタープライズブラウザに変えることができます。クラウドストライクの広範なエンドポイントシグナルとSeraphicのセッション中の可視性、SGNLの動的認証を組み合わせることで、クラウドストライクは現代のエージェント型ワークフォースに向けたゼロスタンディング特権の未来を定義しています」

企業の新たな玄関口を保護

ブラウザは依然としてサイバーセキュリティの重大な盲点です。しかしながら、業務時間の85%はブラウザ上で費やされています（※1）。既存のセキュリティモデルでは、ユーザーを「ウォールドガーデン」というエンタープライズブラウザに隔離するか、高遅延のネットワークルーティングに依存しています。Seraphicは、管理対象デバイスと管理対象外デバイスの両方において、Chrome、Edge、Safari、Firefox、そしてエージェント型ブラウザを含む、あらゆるブラウザランタイム内で直接セキュリティを適用することで、この状況を打破します。

統合シグナルの威力：エンドポイントからブラウザまで

クラウドストライクは、Seraphicを活用し、何兆ものエンドポイントシグナルをセッション中のブラウザの詳細なテレメトリと相関付けることによりSOCを変革します。これにより、Falconプラットフォームはユーザーの意図、アプリケーションのコンテキスト、データフローをリアルタイムで把握できます。

SGNLの継続的な承認機能と組み合わせると、アクセス可否の判断はもはや静的ではなくなります。権限はセッションごと、リスクシグナルごとに動的に付与され、必要に応じて即座に取り消されるため、影響が発生する前に攻撃を阻止できます。

エージェント時代における主な利点

FalconプラットフォームにSeraphicを統合することで、現代のAIを活用する企業に差別化された機能が提供されます。

- ブラウザレイヤーでエンタープライズAIを保護：生成AIアプリケーションとエージェントへのアクセス方法を保護し、シャドーAIによる企業の機密データのスクレイピングや流出を防止します。- セッション中のゼロトラスト適用：すべてのタブを通じてユーザーを追跡するアイデンティティ主導の継続的な検証と動的なポリシーコントロールにより、ログイン後も保護します。- 次世代のWeb DLP：AIベースのコンテンツフィルタリングときめ細かな実行層制御により、機密データのコピー、アップロード、画面取得を防止します。- セッションベースの脅威の阻止：ブラウザのJavascriptエンジンをランダム化することで、セッションハイジャック、高度なフィッシング、マンインザブラウザ攻撃を実行時点で阻止します。- 管理対象外およびBYODのセキュリティ：完全なエンドポイントエージェントを必要とすることなく、ブラウザセッションを保護することで、請負業者やサードパーティに「エージェントレス方式」の保護を提供します。



SeraphicのCEO兼共同創業者であるIlan Yeshua氏は次のように述べています。

「ブラウザは現代の業務が行われる場です。Seraphicは、クラウドストライクに加わることで、企業において最も重要な実行層にプラットフォームレベルの保護を導入し、ゼロトラストが単なるゲートウェイチェックではなく、継続的に実現されることを保証します」

取引の詳細

買収価格は主に現金で支払われる予定であり、一部は権利確定条件付きの株式の形式で交付されます。本買収は、慣例的な締結条件に従い、クラウドストライクの2027年度第1四半期中に完了する見込みです。

※1 出典：2025 Omdia Study（2025年Omdiaによる調査）

CrowdStrikeについて

CrowdStrike(https://www.crowdstrike.com/ja-jp/)（NASDAQ：CRWD）は、サイバーセキュリティのグローバルリーダーであり、エンドポイント、クラウドワークロード、アイデンティティ、データを含む企業リスクを考える上で重要な領域を保護する世界最先端のクラウドネイティブのプラットフォームにより、現代のセキュリティを再定義しています。

CrowdStrike Falcon(R)プラットフォームは、CrowdStrike Security Cloudおよび最先端のAIを搭載し、リアルタイムの攻撃指標、脅威インテリジェンス、進化する攻撃者の戦術、企業全体からの充実したテレメトリを活用して、超高精度の検知、自動化された保護と修復、精鋭による脅威ハンティング、優先付けられた脆弱性の可観測性を提供します。

Falconプラットフォームは、軽量なシングルエージェント・アーキテクチャを備え、クラウド上に構築されており、迅速かつスケーラブルな展開、優れた保護とパフォーマンスを提供し、複雑さを低減し即座に価値を実現します。

CrowdStrike: We stop breaches.

詳細はこちら：https://www.crowdstrike.com/ja-jp/

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれており、これにはリスクや不確実性が伴います。これらの記述には、クラウドストライクとその顧客にとってのSeraphicおよびSGNLの買収のメリット、SeraphicおよびSGNLのテクノロジーおよび運用を統合するクラウドストライクの計画、買収の締結に関する内容が含まれます。リスクや不確実性により、実際の成果や結果は想定したものと大きく異なる場合があるため、これらの将来の見通しに関する記述を過度に信頼することは控えていただきますようお願いします。このプレスリリースにおける記述と実際の結果が大きく異なる原因としては、買収締結のための条件の充足、クラウドストライクがSeraphicおよびSGNLのテクノロジーおよび運用を統合する能力、およびクラウドストライクが最新のForm 10-Kにおいて提出した年次報告、クラウドストライクが最新のForm 10-Qにおいて提出した四半期報告、後続の報告書を含むクラウドストライクが適宜、米国証券取引委員会 (SEC) に提出する報告書に記述されたその他のリスクなど、数多くの要因があります。このプレスリリースにおけるすべての将来の見通しに関する記述は、プレスリリース執筆時にクラウドストライクが把握できた情報に基づいており、クラウドストライクは、プレスリリース執筆後に発生した出来事や、生じた状況を反映してこれらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負うものではありません。