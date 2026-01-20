フィルム型ペロブスカイト太陽電池製造技術の実機を初展示

CONVERTECH・新機能性材料展・グリーンマテリアル・3DECOtech・WELL-BEING TECHNOLOGY展示会事務局

CONVERTECH展示会事務局（株式会社JTBコミュニケーションデザイン、以下JCD）は、株式会社加工技術研究会と共催で、2026年1月28日（水）から1月30日（金）までの3日間、東京ビッグサイトにて「CONVERTECH2026」展示会を開催します。

公式WEBサイト：https://www.mfg.cj-exhibition.com/

●塗る・切る・貼る加工技術を核とする加工機械・技術の展示会

「CONVERTECH」は、塗る・貼る・切る加工技術を核とする加工機械・技術の展示会です。今回は、近年特に注目を集める次世代太陽電池に関する製造技術に焦点を当て、コンバーティング業界の新たな可能性を出展各社が提案します。ペロブスカイト型太陽電池塗工機の実機を初めて展示するヒラノテクシードのほか、複数の出展者が次世代エネルギーデバイスの開発・製造に関する革新的な装置や資機材を出展します。コンバーティング技術の新たな用途開拓として、期待が高まる展示にご注目ください。

また併催セミナーでは、ＡＴＴＡＣＣＡＴＯ合同会社の山下 直人氏が登壇し、充放電時の大きな体積変化や、サイクル寿命の短さといった課題を持つシリコン系電池材料に対する最新のアプローチおよび次世代電池の実用化に向けた製造プロセスについてお話しいただきます。

ペロブスカイト太陽電池をはじめとする次世代エネルギーデバイスの実用化・商用化には、フィルム加工業界・印刷業界が培ってきた技術力が必要不可欠です。これらの期待される製品・技術を、会場での展示やセミナーを通じて直接ご体験ください。

◆出展者の注目製品・技術

ヒラノテクシード(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/convertech/details/YPs8_2D0Lrs)［小間番号：2W-V35］

ペロブスカイト型太陽電池塗工機

過去最大級となる出展スペースで、ロールtoロール ペロブスカイト太陽電池塗工装置の世界初の実機展示を含む、最新の塗工関連技術をアピール。

パナソニック プロダクションエンジニアリング (https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/convertech/details/0AMYmVnURV4)

［小間番号：2W-R37］

【開発用小型印刷機】R&D印刷機

多彩な特徴を備えたヘッドラインナップから、最適なヘッドを選定・搭載可能。材料開発から次世代電池を含むデバイス試作まで、インクジェット工法を幅広い用途で活用できる環境を提供。

ワイ・ドライブ(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/convertech/details/SGEdRmaoS14)［小間番号：2W-N40］

インクジェットでペロブスカイト太陽電池製作

ぺロブロブスカイト太陽電池をインクジェット工法で300mmサイズを製作する実験評価装置を展示。

大倉工業(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/convertech/details/N1Lp9QsTzFA)

［小間番号：4W-C13(同時開催展グリーンマテリアル内)］

ペロブスカイト太陽電池【開発品】

ロールtoロール方式の精密薄膜塗工技術を用いて開発。フィルムタイプのためフレキシブルで、低い照度環境でも発電が可能。

※その他の出展者情報はこちら：

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/convertech/search

◆注目のセミナー

◇1月28日（水） 10:20-11:00

ロールtoロール ペロブスカイト太陽電池用塗工装置(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/convertech/seminar_details/jdBTBljtKC4#A29157301)

～基礎から量産、そして広がる応用分野とビジネス展望(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/convertech/seminar_details/jdBTBljtKC4#A29157301)

中村 行良 氏

株式会社ヒラノテクシード 開発部 開発課 課長

小山 大輔 氏

株式会社ヒラノテクシード 営業部 営業一課 課長

◇1月30日（金） 10:20-11:00

高性能二次電池の実現に向けた電極材料と製造プロセスの開発動向(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/convertech/seminar_details/Q1fuYgQg1Xo#A29157339)

山下 直人 氏

ＡＴＴＡＣＣＡＴＯ合同会社 業務執行者

◇1月30日（金） 15:00-15:50

産ロボ全盛期はこれから。世界ロボット潮流から見る日本ものづくり産業の今後(https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/convertech/seminar_details/4Cpx1TTZ7v8#A29157343)

ものづくり太郎 氏

※セミナー詳細

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/sem/convertech

※セミナーは事前登録制となります。定員に達し次第、予告なく受付を終了する場合がございます。

■来場登録はこちら ※事前来場登録制

展示会公式ウェブサイト https://www.mfg.cj-exhibition.com/visit.html(https://www.mfg.cj-exhibition.com/visit.html)

◆開催概要

名称：CONVERTECH2026

主催：株式会社 JTBコミュニケーションデザイン / 株式会社加工技術研究会

開催日時・場所： 2026年1月28日(水) - 1月30日(金) 東京ビッグサイト 西2ホール

出展者数：87社・団体 / 233小間 ※2026年1月20日現在

公式WEBサイト：https://www.mfg.cj-exhibition.com/

入場料：無料（事前来場登録制）

同時開催展：新機能性材料展／ グリーンマテリアル ／3DECOtech／WELL-BEING TECHNOLOGY／

nano tech／MEMS SENSING & NETWORK SYSTEM／SURTECH／

TCT Japan／ENEX／再生可能エネルギー世界展示会 & フォーラム／

Offshore Tech Japan／InterAquaを含む 13展示会を同時開催

※当展は、「CO2ゼロMICE(R)」を利用し、会場で使用される電気を再生可能エネルギーに

置き換えCO2を

実質ゼロにします。

「CO2ゼロMICE(R)」の詳細はこちら：https://www.jtbcom.co.jp/service/energy/co2zero/

◆株式会社JTBコミュニケーションデザイン (JCD) 会社概要

所在地：東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング12階

代表者：代表取締役 社長執行役員 藤原 卓行

設 立：1988年4月8日

URL ：https://www.jtbcom.co.jp/

◆本件に関するお問い合わせ先

株式会社JTBコミュニケーションデザイン トレードショー事業局内

CONVERTECH事務局 結城／高橋／西田 TEL: 03-5657-0761

E-mail：convertech@jtbcom.co.jp