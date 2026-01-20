Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¡ÖÆü²¬»³¸ø±àºÆÀ°È÷Æø¤ï¤¤µòÅÀÁÏ½Ð¡¦´ÉÍý±¿±Ä»ö¶È¡×´ðËÜ¶¨ÄêÄù·ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡MIRARTH¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅçÅÄÏÂ°ì¡Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÖÆü²¬»³¸ø±àºÆÀ°È÷ Æø¤ï¤¤µòÅÀÁÏ½Ð¡¦´ÉÍý ±¿±Ä»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»²²è¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤¬»ö¶È¼Ô¤ËÁªÄê¤µ¤ì¡¢²Ã¸ÅÀî»Ô¤È´ðËÜ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤ÎÌÜÅª
¡¡ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆü²¬»³¸ø±à¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÆø¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤«¤ÄÈ¯Å¸Åª¤Ê´ÉÍý±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¸ÅÀî»Ô¤Ï¡¢¡ÖPark-PFI¡×¡Ö¸ø±àÁ´ÂÎ¤Î»ØÄê´ÉÍý¶ÈÌ³¡×¡ÖÂè1´üÀ°È÷¥¨¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ó¥ë¥É¡ÊDB¡Ë¡×¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ëÁí¹çÅª¤Ê¸ø±àÀ°È÷¡¦´ÉÍý±¿±Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ò´Þ¤àÁªÄê¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ø±à¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ÈÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´°À®¥¤¥áー¥¸
¢¨ËÜ¿Þ¤Ï¥¤¥áー¥¸¿Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¾ÜºÙÀß·×¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¤ÎÆâÍÆ
ËÜ»ö¶È¤ÎÂÐ¾Ý¸ø±à¡§Æü²¬»³¸ø±à¡¡¡Ê½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©²Ã¸ÅÀî»Ô²Ã¸ÅÀîÄ®ÂçÌî1682¡Ë
¡»Park-PFI¡Ú¼ý±×»ÜÀß¡ÊÌ±ÀßÌ±±Ä¡Ë¤ÎÀßÃÖµÚ¤ÓÆÃÄê¸ø±à»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¡Û
¡¦»ö¶È´ü´Ö20Ç¯¡Ê10Ç¯+10Ç¯¡Ë
¡¦¸ø±àÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØ¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¼ý±×»ÜÀß¤ÎÀßÃÖ¡ÊÌ±´Ö»ñ¶â¤Ë¤è¤ëÀ°È÷¡¦±¿±Ä¡Ë
¡¦ÆÃÄê¸ø±à»ÜÀß¡Ê²°º¬¡Ë¤òÀ°È÷¤Î¤¦¤¨ËÜ»Ô¤ËÍ½þ¡ÊÀ°È÷Èñ¤Î°ìÉô¡Ë¾ùÅÏ
¡»»ØÄê´ÉÍý¶ÈÌ³
¡¦»ö¶È´ü´Ö20Ç¯¡Ê10Ç¯¡Ü10Ç¯¡Ë
¡¦¸ø±àÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡Ê¼«¼ç»ö¶È¤Î¼Â»Ü¡Ë
¡¦¸ø±àÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤ËÂ¨¤·¤¿½ÀÆð¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤´ÉÍý±¿±Ä
¡»DB¡ÊÂè1´üÀ°È÷¥¨¥ê¥¢¡Ë¡Ú¸ø±àÀß·×µÚ¤Ó·úÀß¹©»ö¡Û
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡¢¥È¥¤¥ìÅï¡¢Âç·¿Ê£¹çÍ·¶ñ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¸ø±à»ÜÀß¡ÊµÙ·Æ»ÜÀß¡¦¾ÈÌÀ¡¦¥µ¥¤¥ó¡¦±àÏ©ÊÞÁõÅù¡Ë¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©
¥°¥ëー¥×¹½À®´ë¶È
¥°¥ëー¥×Ì¾ ¡§ HIOKAYAMA +PLUS partners
ÂåÉ½´ë¶È ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ê»ØÄê´ÉÍý¶ÈÌ³Ã´Åö´ë¶È¡¿¸øÊçÂÐ¾Ý¸ø±à»ÜÀßÃ´Åö´ë¶È¡Ë
¹½À®´ë¶È ¡§ MIRARTH¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸øÊçÂÐ¾Ý¸ø±à»ÜÀßÃ´Åö´ë¶È¡Ë
¹½À®´ë¶È ¡§ ºå¿À±à·Ý³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊDBÂÐ¾Ý»ÜÀßÀß·×¡¦·úÀßÃ´Åö´ë¶È¡¿»ØÄê´ÉÍý¶ÈÌ³Ã´Åö´ë¶È¡Ë
¹½À®´ë¶È ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¶õ´ÖÁÏ¸¦ Âçºå»öÌ³½ê¡ÊDBÂÐ¾Ý»ÜÀßÀß·×¡¦·úÀßÃ´Åö´ë¶È¡Ë
¹½À®´ë¶È ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è·×²è·úÃÛ¸¦µæ½ê Âçºå»öÌ³½ê¡ÊDBÂÐ¾Ý»ÜÀßÀß·×¡¦·úÀßÃ´Åö´ë¶È¡Ë
¹½À®´ë¶È ¡§ ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í One by one¡Ê»ØÄê´ÉÍý¶ÈÌ³Ã´Åö´ë¶È¡Ë
¡¡ËÜ¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë±¿±Ä³«»Ï¤Ï2029Ç¯4·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ»ö¶È¤Î¾ÜºÙ¤Ï²Ã¸ÅÀî»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.city.kakogawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kensetsubu/koenryokuchika/hiokayama_minkatsu/46615.html)¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¥¿¥«¥é¤Ç¤¢¤ì¡£¡×¤ò´ð¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤È¤Ê¤ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ ¡§ MIRARTH¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅçÅÄ¡¡ÏÂ°ì
½êºßÃÏ ¡§ ¢©100-0005¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-8-2¡¡Å´¹Ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°16³¬
ÀßÎ© ¡§ 1972Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÅù
»ñËÜ¶â ¡§ 9,056É´Ëü±ß
URL ¡§ https://mirarth.co.jp
MIRAI for EARTH¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
MIRARTH¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î10·î¤Ë»ý³ô²ñ¼ÒÂÎÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡¢¾¦¹æÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´Ä¶¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ëÎÏ¤Ç¡¢¿Í¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤òºöÄê¤·¡¢Ì¤Íè´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯10·î¡¢MIRARTH¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤·¤Æ2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¤ÎÍý²ò¡¦¿»Æ©¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¡ÖMIRAI for EARTH¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/