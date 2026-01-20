バリューデザイン、健康優良企業「銀の認定」を取得

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：林 秀治、以下「バリューデザイン」）は、健康保険組合連合会東京連合会が認定する健康優良企業「銀の認定」（認定 健銀第3933号）を取得したことをお知らせいたします。

ペイクラウドグループでは、人材を「持続的な企業価値向上の源泉」と捉え、社員一人ひとりの健康を支える環境づくりを推進しています。今回の認定は、バリューデザインが企業全体で健康づくりに取り組むことを宣言する「健康企業宣言」を掲げ推進する、職場の健康づくりにおける継続的な取り組みを評価いただいたものです。

■バリューデザインの健康優良企業「銀の認定」取得に向けた取り組み

健康管理を社員個人の努力に委ねるのではなく、会社として仕組みを整え、行動につなげることを重視してきました。主な取り組みは以下の通りです。

■楽しみながら続ける健康施策

- 定期健康診断の受診率100％を目指した運用体制の整備- 各種検診に関する案内・受診サポートの実施- 健康づくりの「きっかけ」を生む社内イベントの継続開催- 食生活・飲酒・歯・口腔・睡眠をテーマとした啓発活動

＜ウォーキングイベント＞

1日3,000歩を目標に、個人またはグループで楽しみながら参加できるウォーキングイベント。「ウォーキングしナイト」をキャッチフレーズにウォーキング。仕事終わりに夜の街を歩くことで、心身のリフレッシュにもつながりました。

＜球技大会＞

近隣の体育館を貸し切り、バレーボール・バスケットボール・ドッジボールなどの球技大会を5月、11月に開催。チームプレーを通じて社員同士の距離が一気に縮まり、組織の一体感向上にも寄与しています。

■ 健康優良企業「銀の認定」とは

「健康優良企業 銀の認定」は、企業全体で健康づくりに取り組むことを宣言する「健康企業宣言」を掲げ、職場の健康づくりにおいて一定の成果を達成した企業に与えられる認定制度です。本認定では、従業員の100％健診受診を目指し、「健診結果活用」「健康づくり環境の整備」「食」「運動」「心の健康」「性差に応じた健康課題」「睡眠」「歯・口腔」「飲酒」といった項目に積極的に取り組むことが求められ、達成基準（合計点数80点以上）を満たした企業に、健康保険組合連合会東京連合会から「健康優良企業 銀の認定証」が交付されます。

■バリューデザインの今後の取り組み

今回の「健康優良企業 銀の認定」は、バリューデザインの取り組みが一定の評価を受けた証であると同時に、さらなる取り組みへの出発点でもあります。今後も健康経営の推進と、社員が心身ともに健やかに、いきいきと働き続けられる職場環境づくりに向けて、継続的かつ積極的に取り組んでまいります。

＜株式会社バリューデザイン 会社概要＞

会社名：株式会社バリューデザイン（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階

URL：https://www.valuedesign.jp/

設立：2006年7月

代表者：代表取締役社長 林 秀治

事業内容：キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」

・独自Payの導入効果を高めることに特化した、SaaS型のデジタルマーケティングツール「Value Insight」

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」

※プレスリリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。