札幌中心街で流れる「雪ミク時報」のセリフを大募集！　あなたの言葉で、一緒に北海道を盛り上げよう！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之、以下クリプトン）は、北海道札幌市の複合商業施設「COCONO SUSUKINO（ココノススキノ）」(https://cocono-susukino.jp/)で好評放映中の「雪ミク時報」をリニューアルするにあたり、北海道を応援するキャラクター『雪ミク（初音ミク）』が喋る45文字以内のセリフを一般公募いたします。国内外から多くの方が訪れる札幌中心街の大きな交差点に面するランドマークで、毎日5回（8時／12時／15時／17時／19時）放映される時報です。ぜひ奮ってご応募ください！

「雪ミク時報」募集ページ：https://domingo.ne.jp/article/55086

札幌中心街のランドマークで放映中の「雪ミク時報」とは？

『雪ミク』は、北海道札幌市の一大イベントである「さっぽろ雪まつり」で、バーチャルシンガー『初音ミク』の真っ白い雪像を制作したことをきっかけに生まれた、初音ミクの派生キャラクターです。クリプトンが札幌の民間企業であることから、地元北海道で生まれた“北海道を応援するキャラクター”として活躍しています。また、札幌観光大使としても活動しています。

このたびリニューアルが決定した「雪ミク時報」は、札幌市中心街のランドマークの一つ「COCONO SUSUKINO」の屋外デジタルボードで、2023年11月の開業以来、毎日放映されているものです。現在は『雪ミク』が1日4回（8時／12時／15時／19時）、方言を交えながら皆さまに時間をお知らせしています。

現在の「雪ミク時報」映像：https://www.youtube.com/shorts/rsFM5jbNJBI

この「雪ミク時報」の内容を一新するにあたり、より多くの方に親しみを持っていただける北海道応援企画とすべく、時報の中で『雪ミク』が喋るセリフを一般公募することにいたしました。リニューアル後はこれまでの好評を受けて1日5回（8時／12時／15時／17時／19時）の時報にパワーアップすることが決まっており、それぞれ1点ずつ計5点のセリフを採用いたします。応募期間は2月16日（月）13:00までです。道外はもちろん、国外からも多くの方が訪れる札幌中心街で、一緒にあなたの言葉で北海道を盛り上げましょう！

【「雪ミク時報」のセリフ大募集！ 応募概要】

▼募集内容

「雪ミク時報」で『雪ミク』に喋ってほしいセリフ（45文字以内）

▼応募期間

2026年1月20日（火）～2月16日（月）13:00まで

▼応募方法

「参加資格」について事前にご確認・同意のうえ、下記募集ページよりご応募ください。

https://domingo.ne.jp/article/55086

▼採用作品数／賞品

08時（07時59分45秒～08時00分15秒）…1点

12時（11時59分45秒～12時00分15秒）…1点

15時（14時59分45秒～15時00分15秒）…1点

17時（16時59分45秒～17時00分15秒）…1点

19時（18時59分45秒～19時00分15秒）…1点

COCONO SUSUKINO賞×3点

賞品：雪ミク時報として放映。時報にお名前表示。「COCONO SUSUKINO商品券（15,000円分）」をプレゼント。

クリプトン賞×2点

賞品：雪ミク時報として放映。時報にお名前表示。「雪ミク」たちのグッズ詰め合わせをプレゼント。



▼結果発表

2026年3月



▼採用したセリフを反映した「雪ミク時報」の放映開始時期

2026年中を予定

▼選考方法

応募作品の中から、「COCONO SUSUKINO」と、「雪ミク」を展開するクリプトン・フューチャー・メディア株式会社で選考・決定いたします。

主催：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

協賛：COCONO SUSUKINO

クリプトンでは、地元・北海道を応援する様々なローカルプロジェクトに取り組んでおり、今回の一般公募もその一環として取り組んでおります。「雪ミク時報」のセリフ募集ページを公開している北海道の情報プラットフォーム「Domingo（ドミンゴ）」では、道内各市町村のイベントやおすすめ観光情報等を発信しておりますので、ぜひそちらもあわせてご覧ください。

【雪ミク関連】

『雪ミク』公式Xアカウント：https://x.com/cfm_snowmiku/

『雪ミク』ポータルサイト：https://snowmiku.com/

【Domingo各種媒体】

-「Domingo」スマートフォン用アプリ：https://domingo.ne.jp/redirect.php

※対応OS：iOS14.0以降/Android6.0以上

※価格：完全無料

-「Domingo」公式WEBサイト：https://domingo.ne.jp

-「Domingo」公式X（旧Twitter）：https://x.com/cfm_domingo

-「Domingo」公式Instagram：https://www.instagram.com/cfm_domingo/?hl=ja

【本件のお問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社「Domingo」担当

https://domingo.ne.jp/contact-other

＜参考情報＞

▼『雪ミク』とは https://snowmiku.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター”。2010年の「さっぽろ雪まつり」で”真っ白い『初音ミク（https://piapro.net/pages/character）』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生した。現在は北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げている。また『雪ミク』が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」を毎年北海道で開催していて、そのフェスティバルで『雪ミク』が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿って公募している。2026年の衣装テーマは「しあわせパティスリー」。また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中。

▼「Domingo（ドミンゴ）」とは https://domingo.ne.jp

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が取り組む、北海道を応援するローカルプロジェクトの総称。北海道を愛するすべての方に、北海道とゆるやかに繋がっていただけるような企画を考え、地域の未来に貢献すべく実行している。2017年に北海道とのタイアップ協定を締結し、同プロジェクト名を冠した無料のニュース＆イベント情報アプリの提供を開始。現在は道内の全179市町村公認のプロジェクトとして、アプリ・公式WEBサイトを通して、北海道の情報を幅広く継続的に発信している。情報発信面で独自の調査・取材記事も取り扱うようになったほか、企画面では北海道が推奨する「新北海道スタイル」とのコラボレーションを果たす等、地域に根差した取り組みを展開中。

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/