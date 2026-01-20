博多駅徒歩30秒の場所にワークスペース「 HAKATA LAB （ハカタ ラボ）」が開業

株式会社Zero-Ten Park

株式会社 Zero-Ten Park（本社：福岡市博多区、代表取締役：榎本 二郎）は、株式会社宣翔物産（本社：福岡市博多区）が2026年4月に開業するワークスペース「 HAKATA LAB （ハカタ ラボ）」の施設運営をサポートすることとなりました。すでにパートナーシップを締結し、開業準備のご支援をスタートしております。

「 HAKATA LAB 」は、JR博多駅 筑紫口より徒歩30秒の「ホテルクリオコート博多」2階フロアに誕生する、シェアオフィス、シェアラウンジ、カフェの3つの機能を備えたワークスペースです。

HAKATA LAB 完成予想パース（シェアラウンジ）

■事業の概要

本事業は、株式会社宣翔物産が自社で運営する「ホテルクリオコート博多」2階区画（約350坪）の新たな活用可能性を検討するなかで始動しました。

福岡のスタートアップ企業や、福岡に拠点を開設する企業、ビジネスパーソンに加え、クリエイターやアーティスト、さらにはファミリー層まで、博多に集まる多様な人々が快適に過ごせる空間を提供したいという想いから、新規事業として取り組みを開始しています。

JR博多駅前すぐという立地と、ホテルという施設特性を活かし、多様な人・地域に開かれたワークスペースとしてのあり方を目指しています。

■「 HAKATA LAB （ハカタ ラボ）」の特長

「 HAKATA LAB 」は、博多駅至近という好立地に加え、シェアオフィス、シェアラウンジ、カフェを同一フロアに備え、用途やシーンに応じて柔軟に使い分けられる構成が特長です。

●シェアオフィス

小規模な支店開設などに適した1名用個室から、チームでの業務にも対応できる10名用個室までを用意。全室家具付きで、入居後すぐに業務を開始できます。

併設のシェアラウンジに加え、 Zero-Ten Park が運営する他拠点の利用も可能です。（※詳細はこちら(https://hakata-lab.jp/)をご覧ください）

●シェアラウンジ

46席のワークスペースに加え、Web会議や通話に利用できるフォンブースを10室完備。固定席を必要としない方向けのプランや、博多への出張時・外出時に作業やWeb会議が可能なドロップイン利用にも対応します。

●カフェ

ビジネスパーソンからファミリー層まで、誰もが気軽に立ち寄れる空間として設計。仕事の合間のリフレッシュやカジュアルな打合せはもちろん、プロダクト展示やポップアップイベントなど「発信の場」としても活用できる空間を備え、イベントやワークショップ、若手アーティストによる作品展示など、幅広い活用を想定しています。

HAKATA LAB 完成予想パース（カフェ）HAKATA LAB 完成予想パース（シェアラウンジ）

■本プロジェクトにおける Zero-Ten Park の役割

株式会社 Zero-Ten Park は、福岡を拠点に国内外5ヵ国・17拠点で、シェアオフィスおよびコワーキングスペース事業を展開しています。

自社拠点の企画開発・運営で培ったノウハウを基盤に、大手企業や自治体、デベロッパーなどが手がけるワークスペース事業においても、開業支援および受託運営を多数手がけています。

これらのプロジェクトでは、マーケティング・セールス・オペレーションを一体で捉えた運営体制を採用し、立地特性や物件条件、想定利用者に応じた運営モデルを構築してきました。

また、福岡・九州エリアで築いてきたローカルネットワークと、利用者同士や企業を継続的につなぐコミュニティ運営力は、施設単体の価値向上にとどまらず、エリア全体のにぎわいや企業誘致にも寄与しています。

こうした実績や強みを活かして、多様な人・地域に開かれたワークスペース「 HAKATA LAB 」の開業準備および施設運営のサポートを担ってまいります。

【物件概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151481/table/16_1_4a29bfa815ca336267712a8048bc84bd.jpg?v=202601201151 ]

【HAKATA LAB 公式サイト】

https://hakata-lab.jp/(https://hakata-lab.jp/)

■今後の展望と、物件活用支援について

本プロジェクトを通じて、 Zero-Ten Park は、ワークスペース運営を起点としながら、空きビルや空き区画、商業施設、ホテルなど、アセットタイプにとらわれない物件活用の支援を今後も拡大していきます。

開発段階からの企画設計、開業後の運営、改善までを一気通貫で担うパートナーとして、物件ごとの特性や地域性を踏まえた柔軟な運営提案を行い、事業主とともに長期的な価値創出に取り組んでまいります。

＜参考情報＞

■株式会社 Zero-Ten Park の施設運営および受託事業についての詳細はこちら

→ 事業紹介ページ：https://zerotenpark.jp/services/(https://zerotenpark.jp/services/)

→ プロジェクト事例ページ：https://zerotenpark.jp/cases(https://zerotenpark.jp/cases)

＜お問い合わせ先 ＞

本リリースまたは施設に関するお問い合わせにつきましては、下記までお気軽にご連絡ください。

株式会社Zero-Ten Park 「HAKATA LAB」

MAIL：hakata-lab@zeroten.jp

【企業情報】

株式会社Zero-Ten Park

世界5ヵ国・17拠点でワークスペース＆コミュニティー施設「Zero-Ten Park （ゼロテンパーク）［旧 The Company （ ザ・カンパニー）］」を展開・運営。

自社拠点運営に加え、シェアオフィスやフレキシブルオフィスの企画・開業支援、受託運営など、施設運営の知見を活かした事業を行っています。

所在地：福岡市博多区祇園町8-13 第一プリンスビル1F

代表者：榎本 二郎

設立：2018年7月2日

About us：https://zerotenpark.jp/