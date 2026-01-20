一級土木施工管理技士向け学習アプリ 『サクシェアPASS』～サービス開始、及び初回模擬試験実施のご案内～

前田建設工業株式会社

前田建設工業株式会社（本店：東京都千代田区、社長：前田操治、以下「当社」）は、2025年11月に先行申し込みについてリリースした建設技術者の資格取得支援を目的とする学習アプリ『サクシェアPASS（サクシェア・パス）』（以下、「本アプリ」）※について、2026年1月よりサービスを公開・開始したことをお知らせします。法人・団体での一括申込に加え、受講者ごとの個別請求にも対応を拡大し、導入規模や運用形態に応じた柔軟な利用が可能となったほか、2月には一次試験対策に向けた第1回模擬試験（実力判定テスト）を実施します。これにより受講者自身の習熟度把握や弱点分析への活用や、レポート機能とあわせた学習状況の可視化と最適化が可能になります。

本アプリは、11月の一次試験版リリース以降、約20社（約200人）の企業および受講者の皆さまよりお申し込みをいただき、当社の予想を上回る規模でご利用が進んでいます。

2026年7月には二次試験対策版のリリースを予定しています。今後も、資格取得支援にとどまらず、学生・若手職員・海外人材など、建設業界を担う幅広い層への学習支援プラットフォームとしての展開を目指してまいります。

■ 申込・請求方法の拡張

お申し込みおよび請求方法については、従来の法人・団体での一括申込に加え、受講者ごとの個別請求にも対応いたしました。これにより、導入規模や運用形態に応じた柔軟な利用が可能となりました。

■ 第1回模擬試験（実力判定テスト）の実施

2026年2月には、一次試験対策に向けた第1回模擬試験（実力判定テスト）を実施いたします。

受講者の習熟度把握や弱点分析にご活用いただける内容で、レポート機能とあわせて、学習状況の可視化と最適化が期待されます。

